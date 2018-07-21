Президенты 5 стран приедут в Казахстан на Каспийский саммит

17:37 24.07.2018 В Актау 12 августа пройдет V Каспийский саммит.



По данным Министерства иностранных дел Казахстана, в нем примут участие главы прикаспийских государств - РК, Азербайджана, Ирана, России и Туркменистана.



В ходе саммита стороны намерены обсудить вопросы правового статуса Каспийского моря, сотрудничества в сфере экономики, транспорта, экологии, безопасности.



Основным итоговым документом саммита должна стать Конвенция о правовом статусе Каспийского моря. Также планируется подписание ряда пятисторонних межправительственных документов. Источник - CA-NEWS

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