Таджикистан предложили переименовать в Рахмоновский Таджикистан

17:26 24.07.2018 Таджикистанец Мухсини Зикрулло обратился к парламенту и Комитету по языку и терминологии при правительстве республики с предложением переименовать страну из Таджикистана в Рахмоновский Таджикистан (То?икистони Ра?мон?). На эту инициативу, суть которой автор изложил в закрытой группе "Информация для размышления/Ахбор барои афкор" в Facebook, обратило внимание издание "Ахбор".



Идею изменить название страны Зикрулло подсказали арабы: "Почему Аравия называется Саудовской? Потому что Ибн Сауд спас Аравию от расчленения в 1926 году, и в 1932 году в ее название добавили "Саудовская". Таджикистан тоже в 1992 находился на грани исчезновения, и Ибн Рахмон спас его от расчленения, и мы сегодня имеем свое государство", – поделился размышлениями таджикистанец и предложил дополнить название страны словом "Рахмоновская".



При этом автор инициативы проигнорировал разницу между двумя государствами, заключающуюся в том, что Саудовская Аравия под властью клана Саудов, наследников основателя и первого короля Абдула-Азиза, благодаря найденным месторождениям нефти стала одной из самых богатых стран мира, а Таджикистан за время правления Рахмона неоднократно признавался самой бедной среди стран Центральной Азии и СНГ.



Тем не менее, это предложение вызвало дискуссию в соцсети: одни пользователи поддержали идею со словами, что "Лидер нации создал нашу страну с нуля, на пепелище гражданской войны", другие назвали инициативу проявлением "лизоблюдства", зашкаливающим даже на фоне культа личности Эмомали Рахмона, и предложили альтернативное название – Рахмонистан.



65-летний Эмомали Рахмон руководит страной почти 26 лет – с 1992 года. В 2015 году парламент страны присвоил президенту официальный статус Лидера нации (Пешвои миллат), а также титул Основатель мира и национального единства. Вместе с титулом он получил ряд привилегий, в том числе пожизненное право влиять на политику государства – даже после отставки с поста президента.



За время столь длительного правления сложился мощный культ личности, проявлениями которого в разные годы стали конкурсы среди студентов на лучшее сочинение о лидере нации, предложения выдвинуть Рахмона на Нобелевскую премию мира и проведение лекций в Таджикском национальном университете на тему "Эмомали Рахмон – архитектор нового государства таджиков". Кстати, автор инициативы о переименовании страны Мухсини Зикрулло, судя по его аккаунту в Facebook, учился именно в этом вузе, где до 2012 года изучал химию. Источник - Фергана

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