Афганские качели: после короткого перемирия вернулись кровавые будни, - С.Мануков

17:24 24.07.2018 Афганские качели: после короткого перемирия вернулись кровавые будни



Трехдневное июньское перемирие в Афганистане сравнивают с Рождественским перемирием на Западном фронте в Европе в 1914 году. Уже 1 января 1915 года между союзниками и немцами возобновились упорные бои. То же самое произошло и в Афганистане. Ситуация в стране после короткого перемирия стабильно тяжелая: нападения талибов и теракты следуют один за другим, но надежда на мирное решение конфликта есть. Как ни удивительно, принести долгожданный мир на многострадальную афганскую землю могут… американцы. Правда, даже при наиболее благоприятном сценарии процесс будет долгим и трудным.



Улыбки, восточные сладости и взрывы смертников



Стороны объявляли трехдневное прекращение огня по случаю окончания Рамадана и праздника Ид аль-Фитр независимо друг от друга: 7 июня это сделал президент Афганистана Ашраф Гани, после чего к нему присоединились талибы (террористическое движение "Талибан" запрещено в РФ), сделавшие это, кстати, впервые.



Такого в Афганистане еще не было: солдаты, полицейские и боевики, несколько дней назад стрелявшие друг в друга, улыбались и дарили друг другу восточные сладости. Невиданное для измученной гражданской войной страны зрелище зародило надежду на прорыв в мирном процессе.



Увы, надежда не сбылась. Власти объявили о продлении прекращения огня, но талибы на этот раз их не поддержали и возобновили боевые действия. Счет убитым и раненым пошел на десятки.



Убивают в Афганистане, к сожалению, не только и не столько военных и полицейских. Как сообщает Миссия ООН по содействию Афганистану (UNAMA), установлен новый антирекорд по числу жертв среди мирного населения: за первую половину 2018 года были убиты 1692 человека. Так много мирных жителей не погибало за все 10 лет, что UNAMA ведет печальную статистику. Обращает на себя внимание увеличение на 52% числа жертв воздушных налетов. Начиная с прошлого года, американская авиация резко активизировала свою деятельность. Пентагон надеется при помощи бомб и ракет заставить талибов сесть за стол переговоров. Однако, как и раньше, похоже, еще больше усиливает ненависть афганцев к Америке и американским войскам. 19 июля, к примеру, Вашингтон и Кабул подтвердили, что в результате воздушного удара в провинции Кундуз погибла семья из 14 человек, включая женщин и трех маленьких детей. Причем, по заведенной традиции сначала власти утверждали, что афганцы погибли не от бомб, а от действий талибов.



Больше всего мирных афганцев погибло в наземных боях между правительственными войсками и боевиками, терактах и диверсиях. Не может не радовать уменьшение на 3% числа пострадавших, т. е. убитых и раненых. Их за 6 месяцев этого года было 5122 человека. Еще более существенное снижение - на 15% по числу жертв среди детей и женщин - 1355 и 544 соответственно.



В UNAMA утверждают, что в гибели 42% жертв виноваты талибы, 18% - запрещенное в России "Исламское государство". Примерно, каждая пятая жертва - 20% на совести правительственных сил и международного контингента, который состоит в основном из американских военнослужащих.



Больше всего от боевых действий, налетов и терактов страдают жители провинций Кабул, Нангархар, Фарьяб, Гильменд и Кандагар. Наиболее резкий рост насилия в июле был зафиксирован в Джелалабаде. В результате трех терактов и атак менее чем за две недели погибли как минимум 41 человек.



О масштабе нынешнего противостояния в Афганистане красноречиво говорят сухие цифры: только за 17 июля в результате 13 операций правительственных сил, по данным МО Афганистана, были убиты 147 боевиков и 33 ранены. В провинции Гильменд силы безопасности освободили из талибской тюрьмы 54 человека, включая 16 полицейских и четырех солдат. Талибы, со своей стороны, в ночь с 16 на 17 июля атаковали полицейский блок-пост в районе Аргистана и убили 9 полицейских и ранили семерых. При этом они сами потеряли 25 человек убитыми и 15 ранеными.



Существенной чертой нынешнего этапа гражданской войны в Афганистане является нарастающее участие в ней ИГ. Джихадисты воюют как с правительственными силами, так и с Талибаном. Так, в северной провинции Сари-Пуль исламисты напали на деревню во время встречи местных старейшин с представителями талибов. Из 20 участников встречи убиты были 15 человек, включая пять талибов вместе с их командиром.



В последние пару месяцев накал боев между ИГ и Талибаном на севере Афганистана резко возрос. По данным афганских властей, только за последние дни с обеих сторон погибло более 100 человек.



Немалую лепту в обострение обстановки в Афганистане в последние недели вносят и намеченные на 20 октября долгожданные парламентские выборы. Президент Ашраф Гани, кстати, уже заявивший о намерении участвовать в президентских выборах в 2019 году, считает предстоящие выборы хорошей возможностью как для афганского народа, так и для Талибана закончить гражданскую войну.



В Москве, конечно, внимательно следят за событиями в Афганистане. Думается, не случайно именно сейчас, 17?20 июля, Россия и Таджикистан провели совместные военные учения у границы с Афганистаном с целью подготовки отражения потенциальных нападений талибов. В них приняли участие более 10 тыс. военнослужащих, в основном таджикских резервистов, говорится в заявлении МО Таджикистана. От России в учениях участвовали ок. 400 военнослужащих и 80 единиц боевой техники.



Вашингтон готов к переговорам с талибами



Вместе с числом жертв растет и число попыток закончить войну, которая длится уже 17 лет. В начале июля в Кабул без приглашения прилетел глава внешнеполитического ведомства США Майк Помпео. Причина необъявленного визита более чем уважительная: на переговорах с Гани он объявил о намерении Вашингтона сделать резкий поворот в американской политике в Афганистане. Дональд Трамп так же, как и его предшественники, перед выборами обещал закончить непопулярную в стране войну, о причинах начала которой сейчас немало американцев уже попросту забыли.



Неделю назад влиятельная New York Times (NYT) сообщила, что президент Трамп приказал американским дипломатам вступить в прямые переговоры с талибами. Ключевое слово здесь "прямые". Дело в том, что в Белом доме и раньше были готовы участвовать в мирном процессе в Афганистане, но неизменно подчеркивали, что переговоры должны вести сами афганцы, а американцы соглашались участвовать лишь в обсуждениях.



Сейчас ситуация, похоже, кардинальным образом изменилась. Впрочем, по самому важному вопросу, как очень часто происходит в последние полтора года, возникли нестыковки. В то время, как NYT сообщила о готовности к прямому участию США в переговорах с талибами, Майк Помпео говорил на совместной пресс-конференции, что переговоры должны вести сами афганцы, но Вашингтон готов к ним присоединиться. По словам Элис Уэллс, отвечающей в Госдепе за Афганистан, США готовы обсудить ситуацию с иностранными войсками в Афганистане, вывод которых является предварительным условием талибов для начала переговоров.



Путаницы добавил и генерал Джон Николсон, командующий контингентом НАТО и силами США в Афганистане. Он заявил, что высказывания госсекретаря Помпео были неправильно истолкованы и что он тоже ничего не говорил о прямых переговорах между США и Талибаном, а лишь об участии США в переговорах между Кабулом и движением Талибан.



Отвечая на вопрос одного из журналистов на пресс-конференции, президент Гани сказал, что "цена мира еще не ясна". Возможно, он имел в виду, что этой ценой как раз явятся переговоры талибов напрямую с американцами без участия его правительства?



Здесь, конечно, не простая игра в слова, потому что прямые переговоры талибов с американцами уже вполне официально ставят под сомнение легитимность власти в столице. Именно нелегитимностью этой власти талибы и объясняют свое нежелание садиться за стол переговоров с правительством и требование прямых переговоров с американцами.



Талибан, по словам его представителя в Катаре Сохаля Шахина, приветствует заявление Помпео. Талибы, подчеркнул он, давно хотят сесть за стол переговоров с США и обсудить вывод всех иностранных войск из Афганистана. Кстати, первым шагом на пути к окончанию войны, считает Шахин, должно стать исключение лидеров движения из "черного списка" ООН и США, которое позволит им беспрепятственно путешествовать, а также легитимизация представительства талибов в Катаре.



Отсутствие результатов



После почти двух десятилетий войны вершителям международной политики США все труднее убеждать американские элиты в ее необходимости. Придя в Афганистан в 2002 году, США решили, что настало время превратить эту страну в азиатский вариант либеральной демократии западного толка. Вашингтонские стратеги не обратили внимание на очевидный дефицит демократических традиций, глубокие внутренние противоречия, высокий уровень неграмотности, повальную бедность, соседей, которые постоянно вмешиваются в афганские дела; и прочие существенные помехи. Естественно, попытки Вашингтона создать в Афганистане западную демократию провалилась. По последним прикидкам, война обошлась американским налогоплательщикам более чем в $ 1 трлн. Каждый ее год сейчас в среднем стоит $ 45 млрд. Более 2400 американских военнослужащих вернулись домой в цинковых гробах, многие тысячи были ранены.



Затраты громадные, а результатов немного. Еще никогда талибы не контролировали так много территории, как сейчас. Количество жертв среди мирного населения резко выросло в прошлом году, а в этом, очевидно, вновь установит рекорд. Неуклонно растет количество нападений повстанцев и терактов. Производство опиума не снижается несмотря на миллиарды долларов, потраченные на всевозможные программы уничтожения плантаций мака. К этому букету следует добавить процветающую коррупцию, разобщенность и неэффективность местных элит и слабость правительственных сил.



После 2002 г. Кабул получил от многочисленных доноров сотни миллиардов долларов, но большая часть помощи ушла в бездонную черную дыру афганской коррупции или в песок из-за неэффективности правительства.



Неудачи американцев в Афганистане частично, конечно, объясняются еще и тем, что правящие элиты в Кабуле не заинтересованы в окончательной победе над талибами, потому что после нее им придется жить, как говорится, на одну зарплату.



Дональд Трамп так же, как предшественники, оправдывает громадные жертвы и расходы тем, что Афганистан не должен вновь стать рассадником терроризма. Американским правителям трудно смириться с мыслью, что эту войну не выиграть. Все официальные исследования и аналитические записки по-прежнему излучают оптимизм.



"Мы рассчитываем на победу в Афганистане", - заявил министр обороны США Джеймс Мэттис перед поездкой в Кабул в марте 2018 года.



То же самое 17 лет твердили его предшественники. Однако со статистикой трудно спорить. Дела как у американцев, так и у афганского правительства идут, мягко говоря, неважно. Это следует из 262-страничного майского доклада генерального инспектора США по восстановлению Афганистана. Экономика этой страны перестала расти еще шесть лет назад. Несмотря на 126 млрд долларов, полученные за 17 лет только от США, Афганистан находится на 183 месте в мире по условиям для занятий бизнесом.



В начале 2018 года Западная коалиция (читай: США) сбросила в Афганистане максимальное после 2013 года количество бомб. Число атак самоубийц в прошлом году выросло на 50%. Вашингтон потратил на борьбу с наркоторговлей $ 8,78 млрд, но производство опиума постоянно растет. В 2017 году оно, к примеру, выросло на 63%.



Под контролем афганского правительства сейчас живет лишь две трети населения. При этом, США потратили на подготовку и вооружение афганских сил безопасности $ 78 млрд.



По состоянию на 11 мая 2018 года численность раненых военнослужащих армии США составляла 20?318 человек.



Трудная дорога к миру



Талибы воспользовались прекращением огня как рекламной кампанией и в очередной раз показали афганцам свою силу и слабость правительства. Они по-прежнему не желают идти на компромиссы. Талибан продолжает требовать полного и безоговорочного вывода всех иностранных войск из Афганистана и отказывается признавать правительство в Кабуле.



Политические элиты в Кабуле вместо того, чтобы сплотиться, продолжают бороться друг с другом за власть. Бывший президент Афганистана Хамид Карзай (2004?14) считает, что присутствие американских войск не улучшает, а ухудшает ситуацию с безопасностью в стране. Об этом он заявил в интервью Islamic Republic News Agency (IRNA) в Пекине, где 14?15 июля проходил 7-й Всемирный форум мира.



"Ситуация с безопасностью не улучшилась, а ухудшилась, - заявил экс-президент. - Народ сейчас страдает больше. Мы не соглашались и не соглашаемся на создание американских баз в Афганистане. Мы хотим, чтобы американцы переосмыслили свою политику по отношению к нашей стране, чтобы их присутствие шло на пользу афганскому народу".



Напомним, что правительство Карзая под разными предлогами отказывалось подписать соглашение о безопасности с США. Ашраф Гани подписал его через два после вступления в должность президента.



Тем не менее, с немедленным выводом иностранных войск не все так просто. Немало афганцев не хотят поспешного ухода американцев. У тех, кто постарше, еще свежи в памяти события конца прошлого века, когда быстрый вывод советских войск из Афганистана в 1989 году столкнул страну в кровавую гражданскую войну.



Немало афганцев, особенно, конечно, тех, кто помогал американским военным, боятся мести талибов. Паника, которая начнется после возвращения Талибана, может спровоцировать беспрецедентное бегство многих тысяч афганцев из страны.



Правительство в Кабуле и повстанцы фундаментально расходятся в представлениях о мире и способах его достижения. Кабул хочет вести прямые переговоры с талибами, а те хотят вести переговоры только с американцами. С Кабулом же они намерены разговаривать лишь после вывода иностранных войск. В Вашингтоне до последнего времени считали мирный процесс исключительно "афганским делом" и отказывались садиться за стол переговоров с талибами и выводить войска.



Талибы видят мир в возврате жесткого исламистского режима, как в 1996-2001 годах, когда они находились у власти. В Кабуле же считают, что талибы должны принять существующую сейчас политическую систему и войти в нее. Эти фундаментальные различия помогают объяснить регулярные отказы повстанцев от щедрых предложений правительства. В феврале, например, Ашраф Гани предложил признать движение Талибан политической партией, но ответа от талибов не получил.



Талибы могли бы, пожалуй, согласиться на официальную передачу им районов, которые сейчас находятся под их контролем. С одной стороны, это, возможно, шанс для правительства закончить гражданскую войну, но с другой, такая передача будет фактически означать капитуляцию Кабула.



Есть, конечно, на пути к миру и другие серьезные преграды. В Талибане много фракций и нет единой политической линии. Это значит, что отдельные группы будут продолжать борьбу и после начала переговоров с властями. К тому же, Пакистан, который пользуется у Талибана большим авторитетом, едва ли станет помогать переговорному процессу. Исламабаду выгодна война в Афганистане, потому что она закрывает эту страну для его злейшего врага - Индии. Талибы, к слову, нападают не только на афганских и американских военных, но и на индийских рабочих и посольство Индии в Кабуле.



Конечно, все эти и многие другие разногласия и противоречия можно преодолеть, но для этого потребуется время. В Колумбии, к примеру, поиски схожих компромиссов заняли более полувека. Так что, следует набраться терпения и ждать, а в это время будет продолжать литься кровь и гибнуть мирные жители.



Сергей Мануков Источник - eadaily.com

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