Брови Брежнева – смерть моджахедам. Афганистан изменил Советскую армию на зависть Европе и США, - ВПК

Долгие годы участие Советского Союза в войне в Афганистане подвергалось исключительно критике. И речь не только о политическом аспекте конфликта. Советскую армию обвиняли в устарелой тактике, неспособности вести боевые действия в горах, отсутствии полноценного снаряжения и многом другом.

А самое главное – СА так и не смогла адаптироваться к сложным афганским условиям. Такие выводы и оценки можно найти не только в средствах массовой информации, но и в различных монографиях, даже в учебниках по истории.

Между тем в 2001 году перед тем, как начать операцию в этой стране, Пентагон уделил пристальное внимание изучению опыта Ограниченного контингента советских войск в Афганистане (ОКСВА). Достаточно сказать, что по просьбе американцев российское военное ведомство передало им несколько учебных пособий. Издание Общевойсковой академии было переведено на английский язык под названием "Медведь пошел в горы. Советская тактика в афганской войне" (The Bear Went Over the Mountain. Soviet Combat Tactics in Afghanistan).

Эта книга содержит описания боев и операций, выполненных советскими офицерами – участниками конфликта. И как указывается в мемуарах американских военных, они изучали пособие весьма внимательно. Более тогоя, эта книга нашла отражение в массовой культуре. В нескольких сценах недавно вышедшего фильма "Кавалерия" (об американских "зеленых беретах" в Афганистане) герои картины читают как раз The Bear Went Over the Mountain.

Еще один примечательный пример. В мемуарах Питера Блабера, занимавшего в 2001 году должность командира эскадрона В отряда "Дельта", описываются заброски американских разведгрупп в Афганистан. В одном случае спецназовцы заняли укрытие в пещере, где обнаружили консервные банки made in the USSR. Как отметил Блабер, в этом месте побывал советский спецназ, а значит, его разведчики правильно выбрали позицию.

Действительно ли с военной точки зрения Советская армия была не готова к войне в Афганистане и за девять лет конфликта так и не адаптировалась? Хромало ли снабжение, отсутствовали ли адекватная тактика и вооружение? Попробуем разобраться.



Большая война с егерями

Основное утверждение, кочующее из одного издания в другое: Советская армия готовилась к глобальному противостоянию с НАТО в Европе. К войне с применением ядерного оружия. И все девять лет ОКСВА так и не выработал адекватной тактики, действуя так, как если бы воевал на равнинах Германии.

Начнем с того, что на момент ввода советских войск в Афганистан ни одна из развитых стран мира не обладала опытом масштабных боевых действий в горах. Конечно, можно вспомнить о противостоянии вермахта и Красной армии на Северном Кавказе, боевых столкновения в Альпах.

Но к концу 70-х с тех пор минуло более 30 лет. А за это время в военном искусстве произошли разительные изменения.

Но ни американские, ни европейские военные не уделяли внимания изучению и развитию опыта горной войны. Основу вооруженных сил стран НАТО составляли бронетанковые, механизированные и мотопехотные части и соединения.

В 1979 году только бундесвер и вооруженные силы Франции располагали горнопехотными дивизиями. В немецкой армии также было несколько егерских батальонов. Последние хотя и не проходили горной подготовки, теоретически могли вести боевые действия на пересеченной местности без использования бронетехники.

Немецкая дивизия формально выглядит внушительно, но фактически в ней была только одна горнопехотная бригада. Остальные части и подразделения дивизии – танковые и мотопехотные. Задачей горных стрелков была не борьба с противником на высоких склонах, а уничтожение советских танков на пересеченной местности, в том числе у подножия Альп.

Егерские батальоны вообще были резервными. Бундесвер их разворачивал только в угрожаемый период. И задачей егерей также было уничтожение советских танков в лесах, болотах и другой сложной местности.

Следует отметить, что немецкие горные стрелки имели хорошую индивидуальную альпинистскую подготовку на уровне профессиональных спортсменов. Но при этом они не отрабатывали тактических действий в высокогорных условиях.

Чуть лучше обстояли дела во Франции. Командование 27-й альпийской пехотной дивизии уделяло пристальное внимание горной подготовке. Но следует заметить, что основной задачей соединения была не война в горах, а защита шахтных пусковых установок с ядерными ракетами. Название дивизии тоже не должно вводить в заблуждение. В ее составе было несколько горных полков. Но французский полк традиционно состоит не из батальонов, а из четырех-пяти рот. Фактически это просто усиленный батальон.

Так что 27-я дивизия по штату и вооружению представляла собой обычную бригаду. Кстати, в 2000-х это соединение было переформировано в 27-ю горную бригаду. Такая же метаморфоза случилась с немецкой горнопехотной дивизией. Ужалась до бригады.

Ренессанс горных стрелков, как, впрочем, и всей легкой пехоты в странах НАТО начался именно по опыту войны в Афганистане. В 1985 году Пентагон развернул несколько легкопехотных дивизий, в том числе 10-ю горную (10 Mountain Division). Тогда же 27-я дивизия вошла в состав французских сил быстрого реагирования, где ее полки и роты стали использоваться как легкопехотные подразделения. Горные стрелки успели принять участие в операциях в Ливане, Чаде и других заморских странах.



Советские "каратели"

Понятно, что на момент ввода войск в Афганистан опыта действий в горах не было ни у Советского Союза, ни у стран НАТО. А какие изменения части и соединения ОКСВА претерпели по ходу дела?

Прежде чем перейти к этому вопросу, надо разобраться в особенностях местности Афганистана, где велись боевые действия. Они редко проходили на высоте более 3500 метров. Горы в Афганистане не отличаются сильным лесным покровом, преимущественно речь идет о нагромождении камней. Огромные участки открытой местности способствуют открытию огня с большего расстояния. Поэтому в Афганистане принцип "кто выше, тот и сильнее" особенно актуален. Здесь большую роль играют гранатометы, обычные и крупнокалиберные пулеметы, минометы.

Рассмотрим стандартный советский мотострелковый батальон, входивший в состав 40-й армии в 1985 году. (Впрочем, такой же штат был и в парашютно-десантных, десантно-штурмовых батальонах.) В его составе три роты. В каждой помимо мотострелковых взводов еще и гранатометно-пулеметный. Его личный состав вооружен автоматическими гранатометами АГС-17 и крупнокалиберными пулеметами НСВ. В каждом мотострелковом отделении легкий РПК заменен на более тяжелый ПК, есть один снайпер с винтовкой СВД. В составе батальона еще один гранатометный, а также свой разведывательный взвод. Иногда батальон располагал и зенитным взводом, оснащенным ЗУ-23-2. Конечно, у моджахедов не было авиации, но "зушка" способна шквалом огня задавить любого противника и прикрыть свои войска. Правда, зенитные взводы были преимущественно в так называемых дорожных батальонах. Мы к ним еще вернемся.

Следует обратить внимание на минометные батареи. В них было два огневых взвода. Один вооружен 82-мм "Подносами", второй – автоматическими минометами "Василек". Почему так? Взвод "Подносов" раздавался по мотострелковым ротам, а "Васильки" оставались в распоряжении командира батальона.

Теперь рассмотрим особенности мотострелкового (парашютно-десантного) полка. В его составе традиционно три мотострелковых батальона и один танковый. Но специализация у батальонов разная. Один назывался рейдовый. Его задача – ведение боевых действий, поиск и уничтожение отрядов моджахедов. В обиходе такие мсб именовались "карательными". В составе полков были и дорожные батальоны. Они несли службу на блокпостах. Обычно в мсп (пдп) было два дорожных и один рейдовый батальон.

Если посмотреть на организационно-штатную структуру батальонов и полков ОКСВА, хорошо видно, что они максимально адаптированы к противоповстанческим операциям в афганской местности. Роты и взводы насыщены дальнобойными автоматическими огневыми средствами, есть своя артиллерия и силовая разведка. Каждый полк может не только пассивно охранять заданные районы, но и вести активные боевые действия. В частности, находить и уничтожать отряды моджахедов.

Переход на новый штат начался еще в 1981-м. По мере накопления опыта в организационно-штатную структуру вносились изменения. Окончательный облик афганских батальонов и полков был сформирован в 1984 году. Потом в него вносились различные косметические изменения. К примеру, была введена должность заместителя командира батальона по тылу, штаб батальона расширен за счет дополнительных должностей старшего помощника и помощника начальника штаба.

Примечательно, что позже такую же организационно-штатную структуру полков и батальонов унаследовала 42-я гвардейская мотострелковая дивизия, развернутая в Чечне. Там даже использовались те же сленговые названия батальонов: "карательные" и "дорожные".



Броненосная тактика

Еще одна претензия экспертов к ОКСВА – массовое использование танков, бронетранспортеров и боевых машин пехоты. Именно от этого и сложилось мнение, будто Советская армия воюет в Афгане так же, как в Европе.

Почему в ОКСВА не отказались от бронетехники? Согласно позже введенной формулировке советские боевые части и подразделения относились к так называемым горно-пустынным. То есть полки и батальоны должны были воевать как в горной, так и в пустынной местности. Фактически так и было. К примеру, 108-я мотострелковая дивизия базировалась в районе Кабула – Баграма. Горных массивов там нет, но рейдовые батальоны дивизии неоднократно перебрасывались в другие регионы страны и вели бои в горах. При совершении маршей требовалось преодолеть сотни километров. При этом мотострелки еще и защищали тыловые колонны, а также следовавшие с ними подразделения и части обеспечения. В горных районах бронетехника сводилась в группы. Пока пехота действовала в горах, бронегруппа патрулировала местность. В случае необходимости она доставляла снабжение, а также эвакуировала подразделения после выполнения задач.

Другой задачей рейдовых батальонов становилось деблокирование блокпостов и проведение колонн снабжения. И в этом случае без бронетехники не обойтись. Приходилось с боями прорываться через "зеленку" и кишлаки.

Критики упускают, что вся бронетехника ОКСВА прошла серьезную доработку. В частности, появилась модификация БМП-2Д. На ней была усилена защита, появились противоминные и противогранатные экраны. В 1988–1989-м даже проводились эксперименты по установке на боевые машины пехоты средств подавления каналов радиоподрыва. Подобные доработки прошли и БТР-70, а позже – БТР-80.

Отдельно стоит остановиться на применении танков. Их использовали преимущественно на блокпостах. Одна рота передавалась "рейдовым" батальонам при совершении марша. В районе сосредоточения танки использовались как своего рода блокпосты для охранения полевых лагерей.

Основным в ОКСВА был Т-62. Эта машина также прошла ряд доработок. Башню усилили специальными защитными экранами. За свой внешний вид они получили название "брови Брежнева". На днище стали ставить противоминную защиту. Появились более современные прицелы, в том числе ночные.

Фактически бронетехника стала важнейшим элементом боевой мобильности ОКСВА. Это всегда проблема для легкопехотных частей и подразделений. На своих двоих не совершишь стремительный марш на сотни километров. Требуются либо грузовики, либо вертолеты.

В случае с Афганистаном войска США и их союзников находят выход в размещении контингентов во всех важных районах. Такой подход приводит к появлению огромного количества гарнизонов, которые постоянно надо снабжать. Стандартный американский гарнизон – это рота или даже усиленный взвод, которые контролируют несколько населенных пунктов. При этом из состава подразделения формируется еще несколько блокпостов. Сил гарнизона не хватает, чтобы полноценно взять под контроль местность и вытеснить боевиков. Поэтому все операции ограничиваются патрулированием в радиусе одного-двух километров вокруг пункта базирования. В результате "Талибан" постепенно отвоевывает Афганистан по частям.

ОКСВА держал ограниченное число блокпостов на важных направлениях. Но за счет высокой мобильности в районы в течение суток могли подойти рейдовые батальоны и нанести боевикам поражение. Фактически за время участия СССР в афганской войне моджахедам нигде не удалось установить постоянный контроль над городами и провинциями. Единственный случай – блокада Хоста. Но и там 40-я армия смогла достаточно оперативно разблокировать город.

Когда войска воевали в горах, бронегруппы создавали своего рода защищенный плацдарм. С него и начиналась операция. Бронегруппы блокировали район, уничтожали отряды боевиков и создавали безопасное место. На нем обустраивались пункты управления, артиллерия, а самое главное – полноценные склады. Зачастую там же разворачивались временные площадки, куда перелетали вертолеты.

Бойцы спешивались и уходили в горы. Но командиры рот и батальонов всегда знали, что их поддержит артиллерия. И если в случае с войсками НАТО речь идет о нескольких гаубицах и минометах, то советских "рейдовиков" в горах поддерживали целые дивизионы 122-мм и 152-мм гаубиц, а также реактивных систем залпового огня "Град", "Ураган" и "Смерч".

О такой огневой мощи войска НАТО в Афгане могут только мечтать. Они полностью зависят от авиации, но погода снижает ее эффективность. Вытянуть колонны и создать безопасный плацдарм нет возможности. Поэтому все операции в горах замыкаются на авиацию и вертолеты. А пункты снабжения зачастую находятся за сотни километров от места боев. Источник - vpk-news.ru,

