 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Внутривенный лох. 6-кратный американский пловец-"олимпионик" Лохте дисквалифицирован за допинг, но с сохранением всех медалей
08:18 24.07.2018

Олимпийского чемпиона поймали на допинге

Пловец из США Райан Лохте дисквалифицирован на 14 месяцев американским антидопинговым агентством USADA.

Шестикратный олимпийский чемпион поделился в соцсетях фотографией, на которой ему вводили внутривенно какой-то препарат. USADA начало расследование, показавшее, что Лохте вводили в вену разрешенное лекарство.

При этом пловец нарушил одно из правил агентства, согласно которому нельзя делать внутривенные инъекции в дозе более 100 мл за 12 часов. Это возможно лишь в случае, когда медики оформляют спортсмену терапевтическое исключение, однако у Лохте его не было.

Олимпийский чемпион признал свою вину, его дисквалификация отсчитывается с 24 мая этого года – того дня, когда Лохте получил запрещенную инъекцию. В результате титулованный спортсмен не будет выступать на чемпионате мира по плаванию в Южной Корее, который пройдет с 12 по 28 июля 2019 года.

Ранее, в 2016 г., пловец получил 10-месячную дисквалификацию за ЧП во время Олимпиады в Рио-де-Жанейро. Тогда Лохте и три его товарища по команде заявили, что были ограблены. Впоследствии выяснилось, что американцы напились и разгромили автозаправку, а потом солгали об ограблении.

Источник - utro.ru
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