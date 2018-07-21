В Казахстане на свободу выпустили 2 упырей, примерно отсидевших по 19 лет за людоедство

08:14 24.07.2018 В Казахстане на свободу вышли два людоеда



На кладбище Актобе (Казахстан) работает мужчина, отсидевший 19 лет за каннибализм. Буквально недавно он выпустился из местного Центра ресоциализации лиц, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, пишет aktobetimes.kz.



Первоначально учреждение было создано для лиц без определенного места жительства. В 2013 году здесь стали жить бывшие уголовники. Сюда же попали двое мужчин, отсидевшие 19 лет за каннибализм. Выйдя на волю, они остались совсем одни. Родня от них отказалась, идти им было некуда. Так они и попали в Центр ресоциализации.



"Совсем недавно мы выпустили их из нашего центра, трудоустроили", - рассказал замдиректора по социальной работе Жалын Мулдагалиев.



"Один сейчас работает на кладбище, а второго устроили в управление по делам обороны, он разносил повестки по домам, потом уволился. Сейчас он живет где-то в старой части города".



Несмотря на суть Центра ресоциализации, сотрудник учреждения Мулдагалиев заявил журналистам, что "если люди на такое пошли, я считаю, отсидели четверть века, то они уже неисправимы". Источник - Вечерний Бишкек

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