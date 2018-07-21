Прыгнул с пирса. В Иссык-Куле не могут найти экс-советника премьер-министра А.Стручалина

07:59 24.07.2018 Экс-советник вице-премьер-министра погиб на побережье Иссык-Куля



На южном побережье продолжаются поиски мужчины, утонувшего в озере Иссык-Куль.



Как сообщает корреспондент Turmush, тело пока не найдено. С утра 24 июля водолазная группа продолжила поисковые работы.



Как стало известно Turmush, погибшим является 41-летний Александр Стручалин.



Александр работал юристом в юридической службе Бишкекской и Кыргызстанской епархии. В 2016 году был советником вице-премьер-министра на общественных началах [предположительно Олега Панкратова]. Был председателем Союза предпринимателей города Каракол, руководил общественным объединением "Защита прав предпринимателей" в городе Каракол.



У Александра остались трое детей.



Ранее сообщалось, что Александр хотел помочь женщине на скутере, который заглох во время катания на озере.

По словам очевидцев, мужчина отдыхал с друзьями вблизи пансионата "Натали", расположенного на берегу озера, ниже села Кызыл-Суу (Покровка) Джети-Огузского района.



Во время отдыха женщина решила покататься на скутере. Во время катания, по неизвестным пока причинам, скутер заглох. Мужчина решил помочь и поплыл в ее сторону. Но ему не удалось добраться до скутера – мужчина утонул в 50-60 метрах от берега. Глубина озера, где утонул мужчина, составляет более 40 метров.



Ранее Turmush писал, что несчастный случай произошел 23 июля примерно в 12:00. Мужчина прыгнул с пирса и не смог самостоятельно выбраться из воды. См. раздел - Персоны ЦентрАзии, Кто есть кто в Казахстане Источник - turmush.kg

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