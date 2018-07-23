Акимы оригинального жанра. Чем нас удивляют главы регионов Казахстана? - Ю.Кисткина

07:33 24.07.2018 Акимы оригинального жанра. Чем нас удивляют главы регионов Казахстана?



Главы регионов самобытны, по­ рой эксцентричны и мало чем походят друг на друга. То ли понимают, что идущий по чужой колее не оставляет следов, то ли способны оригинальничать по наи­ тию. Впрочем, важен сам факт, который позволяет посмотреть на "наместников" президента в об­ ластях и городах республиканского значения с другого ракурса, добавив новые штрихи к уже хорошо извест­ ным всем портретам.



Царь храпа, или Талант воздействовать на массы



Сегодня мы поговорим не о победах и промахах тех или иных акимов, а о специфичности их образов. Она складывается из множества факторов, включая нетривиальные заявления, неординарные шаги, которыми они отмеряют срок пребывания на своих постах, а также нетипичные обстоятельства, сопутствующие их карьере и оставляющие отметины на ее парадном мундире.



Акимы оригинального жанра. Чем нас удивляют главы регионов Казахстана?

Начнем, конечно же, с акима главного города – Асета Исекешева, который руководит Астаной. Среди неординарных инициатив столичного градоначальника можно отметить отказ от служебных автомобилей в пользу такси – как сообщили СМИ, с целью экономии бюджетных средств. Конечно, если бы чиновники решили отказаться от пафосных авто и пересели в общественный транспорт, то налогоплательщики и вовсе пропели бы у стен акимата "аллилуйю", но, видимо, Исекешев не сторонник столь радикальных мер.



По крайней мере, в отношении себе подобных. А может, просто не любит хоровое пение. По крайней мере, после учреждения Национального дня домбры, судя по просочившейся информации, он стал брать частные уроки игры на этом инструменте...



Кто-то может подумать, что нынешний аким Астаны излишне подвержен конъюнктуре: сегодня – домбра, завтра учредят день беспармака – пойдет на кулинарные курсы. Но спешим развеять опасения: Асет Орентаевич – один из немногих глав регионов, умеющий плыть по течению и кролем, и брассом. Чего стоит хотя бы его недавнее предложение заселить хостелы и беззвездные отели студентами, которым не досталось коек в "общагах". И это в пору активной фазы реализации инициативы президента по строительству общежитий на 25 тысяч мест!



Вообще, с народом у столичного градоначальника особые отношения.



Его отличительная особенность – умение ментально воздействовать на массы. Во время своей последней отчетной встречи аким Астаны продемонстрировал настолько непревзойденный ораторский талант, что люди в зале стали засыпать и сами собой укладываться в штабеля. Многочисленные фотографии засвидетельствовали сие "чудо" и облетели соцсети вместе со СМИ. Правда, к сонму героев акима в этих публикациях почему-то никто не причислял. А зря. Асету Исекешеву, бесспорно, есть чем гордиться.



Кроме него такими же уникальными способностями магически влиять на людей (что тоже документально зафиксировано) обладает только мастодонт отечественного политического поля – аким Кызылординской областиКрымбек Кушербаев.На его отчетных встречах население тоже мерно похрапывает, позволяя своему подсознанию беспрепятственно блуждать по райским кущам, высаженным главой региона.



Борец с серостью, или Полет фантазии



Акимы оригинального жанра. Чем нас удивляют главы регионов Казахстана?

Девизом акима Северо-Казахстанской области Кумара Аксакалова вполне можно считать слетевшую с его собственных уст фразу: "Надо делать интересные вещи, которые скрашивали бы серость наших городов". Сказано – сделано. Бой унылым фасадам и ржавым заборам был объявлен. "Уже больше десяти лет фасады не обновляются! Они выцвели на солнце и морально устарели. Разномастная реклама пришла в негодность, но продолжает висеть. Излишняя пестрота витрин показывает провинциальность", – заявил аким. Но его команда решила подстра-



ховаться и начала войну по всем фронтам сразу, вооружившись креативометами собственного производства.



Если алматинскому акиму Бауыржану Байбеку "досталось на орехи" за то, что он "поймал белочку" (речь, конечно же, о 12-метровом творении британского урбаниста Алекса Ринслера), то творческие изыскания главы Северо-Казахстанской области почему-то остались незамеченными. Между тем, реализуемые при нем в регионе проекты могут дать фору любым современным художественным замыслам. Взять хотя бы остановочные комплексы, которые должны появиться в Петропавловске в течение этого года. Например, перед библиотекой по улице Пушкина такой объект будет в форме книжного стеллажа, перед Дворцом спорта предстанет в виде хоккейных ворот с эмблемой местного клуба и шайбой. А остановочный комплекс перед зданием одного из лицеев и вовсе будет выглядеть как раскрытая книга с подпорками в форме карандашей, а также сиденьями в виде ластика и точилки. Меньше всего повезло остановке около местного драмтеатра – вдохновения затейников хватило лишь на имитацию театральной сцены.



А еще акимат области обещает обрадовать утонувших в серости жителей Северного Казахстана обилием малых архитектурных форм и инсталляций. Их стилистика, полагаем, в уточнении не нуждается. Появятся в Петропавловске и своя Эйфелева башня, и гигантская шахматная доска... На ум тут приходит только фраза, прочно вошедшая в лексикон казахстанцев благодаря Айдосу Сарыму: "а-ля Майлыбаев стайл".



Впрочем, главное – чтобы все эти архитектурные экзерсисы не оказались со знаком минус, как это произошло в вотчине коллеги Аксакалова – акима Западно-Казахстанской области Алтая Кульгинова. Как писала газета "Уральская неделя", "На площади Первого Президента в Уральске власти установили самый необычный питьевой фонтанчик: смесь греческого стиля и обычного кухонного смесителя с кранами для горячей и холодной воды. Но самое необычное в нем - то, что к нему "забыли" подвести воду"...



Спецэффекты, или Снаряд в одну и ту же воронку дважды все же падает



Акимы оригинального жанра. Чем нас удивляют главы регионов Казахстана?

Аким Павлодарской области Булат Бакауов больше "специализируется" на производстве внешних эффектов. То появится перед публикой в брутальном национальном наряде – жилете с поясом, то (кстати, задолго до российского президента) за рулем "КамАЗа" проинспектирует качество нового



моста, то заставит охать и ахать толпу, трижды выбив в тире "десяточку". И, по-видимому, эта особенность главы региона настолько тотальна, что подчиненные вольно или невольно стали брать с него пример.



Особенно рьяно рвется в бой аким одного из сел. Он то школьникам устроит незабываемый "последний звонок", покатав выпускников на лимузине Hummer, то тружеников тыла и вдов ветеранов порадует, усадив в другой, но не менее престижный лимузин – Chrysler 300C, дабы они на этой красотище украсили своим присутствием "изголовье" колонны "Бессмертного полка".



Впрочем, куда интереснее другая особенность акима области.



Принято считать, что дважды в одну и ту же воронку снаряд не падает. Но в случае с Булатом Бакауовым это не так – падает, да еще и поражает цель. За нынешний год глава Павлодарской области уже два раза подвергся резкой критике со стороны главы государства. Сначала президент выразил недоумение тем, что аким и его команда настолько увлеклись программой "Рухани жаңғыру", что даже соревнования по ползанью детей провели под ее логотипом. А совсем недавно на патетику Булата Бакауова относительно эффективности развития туристической отрасли в регионе лидер нации отреагировал кратко и емко: "Это позор! Это не показывай никому!" Речь шла о зоне отдыха "Маралды".



Но уникальность акима Павлодарской областидаженевэтом. А в том, что применительно к нему срабатывает другая поговорка, и пока он продолжает выходить сухим из воды, что отличает его от глав других регионов. Видимо, все дело в "обнимашках", которые любит областной голова: Бакауов стопроцентно знает, к кому, когда и где нужно прижаться. По крайней мере, пару лет назад журналисты цитировали его слова, прозвучавшие на одной из отчетных встреч: "Если после подписания каких-то меморандумов я с олигархами обнимаюсь и в область потом 2-3 миллиарда тенге на социальные нужды приходит, то я со всеми олигархами этой страны обнимусь. Қожа Насреддин айтқан ғой: есектің несін тартам деп, егер ана, алтынмен тышқақтаса да (Ходжа Насреддин сказал, что готов тянуть ишака за одно место, если он будет испражняться золотом)".



Сэнсэй, или Как правильно родину любить



Акимы оригинального жанра. Чем нас удивляют главы регионов Казахстана?

Аким Восточно-Казахстанской области Даниал Ахметов, видимо, когда-то внимательно прочитал Гюго. По крайней мере, он своим примером воплощает в жизнь фразу французского писателя: "Отхаркнешься поучительным изречением - станет легче".



Учит Даниал Ахметов всех и всему. Своих подчиненных и местных депутатов – работать, дорожников – класть асфальт, строителей – заливать фундамент... Бесспорно, зачастую с ним трудно не согласиться, но такое обилие нравоучений и советов относительно того, как



правильно "Родину любить", настораживает. Вот лишь несколько выдержек из последних выступлений акима ВКО:



– Я считаю, что подготовка врачей в Казахстане ведется не на должном уровне. Нужно переходить на европейский стандарт. Врач должен учиться не менее 11 лет, как это делается во всем мире. Затем – 4 года интернатуры и на 15-16-й год мы должны иметь профессионала.



– Пришла серьезная китайская компания. Это гости нашей земли, и мы должны показать казахстанское гостеприимство.



– Учащиеся школ городов и районов области должны регулярно посещать музеи и театры.



Впрочем, вполне возможно, что теперь Даниал Ахметов поубавит пыл. У него появился особый сосуд, в который он всегда может выплеснуть пар. Как сообщило Агентство по делам госслужбы и противодействию коррупции, глава ВКО стал первым акимом области, "который лично читал лекции своим подчиненным". Оказывается, с февраля по инициативе руководителя региона 98 сельских акимов Восточного Казахстана начали обучаться по проекту "Трансформация подходов к обучению в контексте развития местного самоуправления в ВКО". Правда, уточняется, что пока Даниал Ахметов учил акимов только тому, чтобы адекватно воспринимать историческое прошлое и героическое настоящее страны...



Автор: Юлия Кисткина

23.07.18 Источник - camonitor.kz

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