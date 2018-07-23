В Узбекистане повысят зарплаты преподавателям вузов

07:28 24.07.2018 23 Июль, 2018



Работникам аппарата управления Академии наук Узбекистана с 1 августа повысят зарплаты в два раза. Об этом пишет Norma.uz со ссылкой на постановление президента.



Кроме того, с 1 сентября базовые оклады работников научно-исследовательских учреждений и профессорско-преподавательского состава вузов увеличатся в среднем на 25%.



Также зарплаты инженерно-технического персонала НИУ вырастут в дифференцированных размерах от 30 до 100% в зависимости от занимаемой должности и сферы научной деятельности.



К тому же, отмечается, что зарплаты всех вышеуказанных категорий увеличатся с 1 января 2019 года – на 20%, с 1 июля 2019 года – на 25%. Источник - centralasian.org

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