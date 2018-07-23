 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Вашингтон и Тегеран в шаге от "матери всех войн", - И.Субботин
07:08 24.07.2018

Дональд Трамп обещает беспрецедентный ответ на резкие заявления лидеров Ирана
Игорь Субботин

23.07.2018

Президент Дональд Трамп пообещал иранскому руководству беспрецедентные последствия в ответ на призыв лидера Исламской Республики Хасана Рухани к США прекратить санкционное давление. Вполне вероятно, что Соединенные Штаты могут решиться на жесткий курс в отношении Тегерана. В Госдепе открыто заявляют, что глава Белого дома ждет "необратимых изменений в иранском режиме".

"Никогда, никогда не угрожайте Соединенным Штатам снова, иначе вы пострадаете от последствий, от которых не страдали до этого в истории! Мы больше не то государство, которое будет терпеть ваши слабоумные слова о насилии и смерти. Опасайтесь!" – написал заглавными буквами в Twitter американский президент. Эмоциональное заявление последовало в ответ на слова иранского президента, который предупредил о рисках роста напряженности между США и Ираном. "Америка должна знать, что перемирие с Ираном – это мать всех перемирий, а война – мать всех войн", – заявил Рухани, выступая в эфире государственного телевидения Ирана. Глава Исламской Республики также обратился к американскому руководству: "Не играйте с львиным хвостом, иначе вы будете сожалеть об этом". Как известно, в числе давних угроз властей Исламской Республики – перекрытие Ормузского пролива, а также интенсификация уранового обогащения.

Накануне, выступая на форуме по безопасности в Президентской библиотеке Рональда Рейгана (штат Калифорния), госсекретарь Майкл Помпео двусмысленно выразился, что Вашингтон ждет от Тегерана "убедительных и необратимых" изменений. "Президент (Дональд Трамп. – "НГ") ясно дал понять, что он бы хотел этого, он бы приветствовал это, – пояснил глава американской дипломатии в ответ на вопрос о вероятности нормализации отношений между США и Ираном. – Президент говорил, что если мы сможем добиться изменений, если мы сможем добиться от руководства (Ирана. – "НГ") принятия стратегического решения относительно того, как обеспечить свое благосостояние и благосостояние своего народа, то будем готовы вести диалог и обсуждать, как двигаться дальше". Однако, по словам Помпео, глава Белого дома ждет, "когда будут демонстративно проведены убедительные и необратимые изменения в иранском режиме".

Госсекретарь Майкл Помпео объявил о создании нового канала на фарси. Фото со страницы Госдепа США в Flickr
Госсекретарь Майкл Помпео объявил о создании нового канала на фарси. Фото со страницы Госдепа США в Flickr
Помпео также анонсировал запуск круглосуточного канала на фарси, который предназначен для иранской аудитории. "В настоящий момент 14 млн иранцев в неделю слушают или смотрят американские передачи", – заявил глава Госдепартамента, добавив, что в рамках "развития дружбы с иранским народом" Совет управляющих по вопросам вещания (BBG) США, правительственное агентство по информационной "поддержке свободы и демократии", предпринял ряд мер. "Совет управляющих по вопросам вещания сделал важный шаг, нацеленный на то, чтобы помочь иранцам уклоняться от цензуры. BBG запускает круглосуточный телеканал на фарси, который будет включать также радио, цифровой и социально-медийный форматы. Это делается, чтобы обычные иранцы в своей стране и во всем мире могли узнать, что Америка стоит вместе с ними", – пояснил Помпео. Очевидно, что повестка канала будет далека от официальной.

В минувшие выходные Reuters со ссылкой на высокопоставленных чиновников администрации сообщило, что США приняли решение усилить информационное давление на Тегеран с целью подорвать авторитет действующего режима.

По признанию собеседников агентства, информация, которую распространяет Вашингтон в рамках этой кампании, носит искаженный характер. Инициатива принадлежит Помпео и помощнику Трампа по национальной безопасности Джону Болтону. Сама идея подрыва доверия общественного мнения в Иране к власти не нова. Даже Рекс Тиллерсон, которого не раз называли более мягким (по сравнению с Болтоном) членом трамповской команды, признавал, что попытки сменить режим могут отвечать национальным интересам США в ряде случаев. "Но, думаю, здесь приоритеты иногда вступают в конфликт с нашими ценностями", – признал тогда Тиллерсон, выступая перед конгрессменами на слушаниях по утверждению его на пост госсекретаря.

"Нужно представлять, что мы подразумеваем под руководством страны, – пояснила "НГ" научный сотрудник Высшей школы экономики (ВШЭ) Юлия Свешникова, отвечая на вопрос, насколько устойчивы позиции властей Ирана. – Если мы говорим о Рухани – это одна история, если говорим о духовном лидере (верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи. – "НГ") – другая. Перемены в руководстве страны, если мы говорим о Рухани, вряд ли приведут к значительным сдвигам. Мне кажется, что все больше иранцев это понимание разделяют". Эксперт напомнила, что мощная волна протестов, которые вспыхнули в конце июня в провинции Хузестан (юго-запад Ирана), были вызваны обычным желанием местных жителей решить насущные проблемы – в частности, речь шла о нехватке питьевой воды. "Если говорить о руководстве страны как о духовном лидере, понимание того, что проблема заключается в неумелом управлении государством, также выросло – не только среди среднего класса, но и среди тех, чьи доходы значительно ниже", – добавила эксперт.

Вполне очевидно, что политика США в отношении Ирана диктуется их главными союзниками – Израилем и Саудовской Аравией. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху приветствовал 23 июля жесткую политику американского лидера и его соратников на иранском направлении. "Я приветствую жесткую позицию, выраженную президентом Трампом и госсекретарем Помпео против агрессии иранского режима, – цитирует пресс-служба израильского премьера его выступление на еженедельном заседании правительства. – На протяжении многих лет этот режим пользовался благосклонностью сверхдержавы, рад видеть, как США меняют это неприемлемое положение".

Источник - ng.ru
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