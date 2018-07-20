Операция "Оливковый гнев". Курды гасят главарей сирийских басмачей

00:09 24.07.2018 ОПЕРАЦИЯ "ОЛИВКОВЫЙ ГНЕВ" В РАЗГАРЕ



Курдские партизаны проводят операцию по ликвидации старших командиров Свободной сирийской армии



Вооруженные отряды курдских Народных защитников развернули в кантоне Африн сирийской провинции Алеппо операцию по ликвидации старших командиров Свободной сирийской армии. Операция получила название "Оливковый гнев".



Следует отметить, что военная операция, в ходе которой Турция вместе со Свободной сирийской армией захватила кантон Африн в марте 2018 года, называлась "Оливковая ветвь".



22 июля на трассе в районе Африн Раджа была устроена засада группой Народных защитников. В ходе ее огнем из стрелкового оружия уничтожен Мухаммед Али, он же Абу Дуяна, один из полевых командиров ССА. Результат засады сняли на видео.



23 июля в городе Ахтарин в 38 километрах от города Алеппо раздался мощный взрыв у здания городского совета. Город Ахтарин контролируется боевиками Свободной сирийской армии.



По данным местных источников, это был заминированный автомобиль. В результате взрыва убито и ранено более тридцати человек, в том числе, членов городского совета, боевиков ССА и гражданских лиц.



Командование Свободной сирийской армии возложило ответственность за эту акцию на агентов курдских вооруженных формирований. Источник - iarex.ru

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