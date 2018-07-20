 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Американский коллапс, китайский бум и национальные интересы России
00:07 24.07.2018

Пронесет ли либеральный реванш между Сциллой и Харибдой двух глобализаций?

Владимир Павленко

Председатель КНР Си Цзиньпин находится в продолжительном международном турне, первом после подтверждения своих полномочий на высшей государственной должности, которое состоялось в марте нынешнего года на сессии Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП).

Маршрут поездки достаточно символичен и совмещает тематику проекта "Одного пояса и одного пути" с тематикой БРИКС. Напомню, что 10-й саммит этого объединения, включающего, помимо Китая, также Россию, Бразилию, Индию и Южную Африку, состоится 25-27 июля в Йоханнесбурге. Си Цзиньпин уже побывал в ОАЭ, с которых и начал турне. Оттуда китайский лидер отправился на Африканский континент. Сначала в Сенегал – первую страну Западной Африки, подписавшую соглашение о сотрудничестве в рамках "Пояса и пути", затем в Руанду, которая в настоящее время председательствует в Африканском союзе (АС). Самый дальний, но не конечный пункт – ЮАР. После участия в саммите БРИКС председатель Си посетит Маврикий и затем вернется в Пекин.

Кроме того, африканская поездка лидера КНР вплетена в более широкий круг китайско-африканских мероприятий. Еще в конце июня в Пекине на беспрецедентно высоком уровне прошли два крупных форума. На одном из них – по обороне и безопасности, собравшем представителей 50 стран Африканского союза (АС), председательствовал министр национальной обороны КНР Вэй Фэнхэ. Обсуждались африканские проблемы и через их призму наращивание членами АС соответствующих потенциалов. Гостей форума, первого в таком формате, познакомили с деятельностью сухопутных войск, ВМС и ВВС КНР.

Другой форум – по сотрудничеству Китая и Африки в сфере СМИ, уже четвертый по счету, – прошел под председательством руководителя Отдела пропаганды ЦК КПК и Главного государственного управления КНР по делам телевидения и радиовещания Не Чэньси. На нем было подписано 12 соглашений и сотрудничестве.

Вскоре после завершения оборонного и информационного форумов в Пекине, в начале июля, Китай вынес эти и другие итоги своей работы с Африкой на международное обсуждение на полях ООН. Выбор для этого формата 38-й сессии Совета организации по правам человека, как и рассматривавшийся вопрос о вкладах в развитие и сокращение бедности, тоже не случаен. Только за две недели до этого, 20 июня, о выходе из Совета объявили США.

Поэтому выступление на сессии специального представителя Госсовета КНР по вопросам Африки Сюй Цзинху, как бы в противовес американскому демаршу, было выстроено в форме отчета о помощи черному континенту. Вот лишь некоторые из приводившихся в ее докладе цифр, связанных со сферой образования и здравоохранения. Подготовка в КНР более 120 тыс. специалистов для стран Африки, строительство с китайским участием около двухсот школ. Отправка, начиная с 1963 года, в Африку более 20 тыс. сотрудников медбригад, которые оказали помощь около 300 млн пациентам и т.д.

В докладе в ООН прозвучали и итоги участия КНР в развитии африканской транспортной инфраструктуры: 5,6 тыс. км автодорог, 6,2 тыс. км железнодорожных путей, целый ряд портов, электростанций, объектов соцкультбыта.

Тема строительства в Африке красной нитью проходит и через визиты Си Цзиньпина. В Сенегале он участвовал в церемонии передачи построенной Китаем в пригороде Дакара Национальной борцовской арены, вручив президенту страны Маки Салю символический "золотой ключ". В Либерии, куда китайский лидер не поехал, к его африканскому турне тем не менее была приурочена сдача в эксплуатацию построенного китайскими компаниями нового здания, которое войдет в парламентский комплекс в Монровии; вместе с послом КНР в этой стране Фу Цзицзюнем в церемонии открытия участвовали президент и премьер – Джордж Веа и Гбезонгар Милтон Финдли.

Перечень событий, окружающих азиатско-африканское турне Си Цзиньпина, будет неполным, если не упомянуть о создании в КНР "мозговых центров", связанных с подготовкой кадров, продовольственным обеспечением и, в целом, проекцией и продвижением "мягкой силы" вдоль "Пояса и пути". В июне, в канун китайско-африканских форумов по безопасности и СМИ, в пекинском Китайском сельскохозяйственном университете (КСУ) была учреждена Лига сельскохозяйственного образования и научно-технических инноваций, в которую вошли около 40 китайских и 30 иностранных вузов из стран, расположенных по маршруту "Пояса и пути".

В числе задач Лиги – создание в них центров научно-технического сотрудничества и образцовых агротехнических баз, подготовка специалистов, разработки и осуществление совместных образовательных программ. Экспорт с их помощью китайских сельскохозяйственных технологий как способ развития местного аграрного сектора и, в целом, решения вопросов продовольственной безопасности рассматриваются ключевыми пунктами принятого в рамках пятилетнего Лиги плана действий. В числе вузов, заключивших двусторонние и многосторонние соглашения о сотрудничестве – уссурийская Приморская государственная сельскохозяйственная академия.

В середине июля на базе крупного провинциального университета на юге Китая – в Куньмине (провинция Юннань) – создан специализированный "мозговой центр" - отделение исследований "Пояса и пути", объединяющее 350 вузов КНР. Задачи – все те же: международное продвижение этой глобальной китайской инфраструктурной инициативы, стимулирование международных обменов и сотрудничества в сфере образования. В числе учредителей находится Ассоциация высшего образования КНР, а в руководство, наряду с руководством "домашнего" университета, вошли представители ведущих вузов – Пекинского университета, университетов Цинхуа в Пекине и Фудань в Шанхае.

Наконец, на сентябрь запланирована пекинская сессия Китайско-африканского форума сотрудничества, об июньских отраслевых сессиях будущих участников которого уже сообщалось. Налицо беспрецедентная динамика экономического и гуманитарного наступления КНР по всему фронту "Пояса и пути" - через Азию к Европе, с заходом в Африку и подключением к проекту еще и БРИКС. Судя по статье Си Цзиньпина "Рука об руку откроем новую эпоху китайско-южноафриканской дружбы", опубликованной в СМИ ЮАР в канун визита, 20-летие установления между странами дипломатических отношений будет ознаменовано их резким сближением.

К этому располагает и внутриполитическая ситуация на юге Африки, где несколько месяцев назад сменилось государственное руководство. Прежнего президента Джейкоба Зуму, считавшегося в правящей партии Африканский национальный конгресс (АНК) своего рода "диссидентом", который в 2008-2009 годах устроил раскол и, по сути, "подсидел" и сместил с должности Табо Мбеки, ставленника и преемника основателя "новой" ЮАР Нельсона Манделы, в апреле 2018 года сменил его ближайший соратник Сирил Рамафоса, соавтор подготовленного после отстранения от власти белого меньшинства проекта новой конституции страны в редакции АНК.

Особые отношения КНР по линии "Юг-Юг", как и постоянно подчеркиваемая в Пекине принадлежность их участников к развивающемуся миру, можно считать неким "широким кругом" инициативы "Пояса и пути". Интегрируя страны АС в систему геополитических интересов КНР, которая на глазах приобретает все более и более глобальный характер, она все очевиднее ведет к замещению начинающего трещать по швам влияния США китайским влиянием. И этому в значительной мере способствует идеологическая концепция "единой судьбы человечества", не раз звучавшая и в ходе нынешних встреч Си Цзиньпина с арабскими и африканскими лидерами. И если "Пояс и путь" представляется геополитическим измерением "общей судьбы", то сама эта концепция является проекцией закрепленной в партийных и государственных документах КПК и КНР идеологемы "социализма с китайской спецификой в новую эпоху".

Как нельзя лучше акценты в этой глобальной игре расставил на днях Генри Киссинджер, сказавший о правлении нынешнего президента США Дональда Трампа как о "конце эпохи", которую тот символизирует своим приходом во власть. Причем, Киссинджер, при всем понимании важности и необходимости встречи в Хельсинки, отдавая себе отчет в том, что она, безусловно, принесла результаты, не уверен, что они способны многое исправить. И возлагает ответственность за это на внутриполитическую обстановку в США, препятствующую российско-американскому сближению.

Если предположить, что Киссинджер прав, и времена наступают действительно "очень тяжелые", то России, как уже приходилось отмечать автору этих строк, придется в ближайшем будущем пройти между Сциллой и Харибдой американского глобального "схлопывания" и столь же глобального китайского "развертывания". Сохранить свой суверенитет, а тем более нарастить влияние и авторитет на международной арене в этих условиях получится только при наличии собственного миропроекта, эквивалентом которого служит идеология.

Источник - iarex.ru
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