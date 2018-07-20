 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Трамп ломает миропорядок. У американской экономики есть два года
00:04 24.07.2018

Михаил Хазин

Тезис о том, что инициатором встречи в Хельсинки (Гельсингфорсе) стал Трамп, стал уже общим местом. Я про это писал еще до встречи, поскольку мне было очевидно, что у Трампа время ограничено (возможный кризиса осенью даже не самое главное, главное - выборы в ноябре). Но вчера мне удалось поговорить с одним очень грамотным и симпатичным человеком, который много лет живет в США, который очень интересуется политикой и финансами и который, кстати, много лет присутствовал на сайте WC (пока он не превратился в помойку). Который рассказал мне еще об одной очень важной проблеме.

Дело в том, что современные США, по итогам "рейганомики", это общество потребления. Это все знают, те, кто нас читают, знают, что именно за счет роста долга домохозяйств США вошли в кризис 2008 года, но они далеко не все знают (я, теоретически, знал, но особого внимания не придавал), что главным работодателем в США является торговля. Розничная и оптовая. И именно в ней больше всего рабочих мест. Причем как высококвалифицированных, так и низко квалифицированных.

В то же время, ситуация последних лет (увеличение нагрузки на долг в связи с ростом ставки, сокращение реальных доходов населения и, главное, конкуренция со стороны интернет-торговли) делает это бизнес все менее и менее прибыльным. По словам моего собеседника многие крупные сети уже подумывают о том, чтобы закрыть свой бизнес, однако с ними были проведены переговоры (со стороны государства), с тем, чтобы они повременили с таким решением, даже если оно повлечет за собой какие-то убытки. Понятно, что у Amazon’а (и вообще, у интернет-торговли) количество работающих вообще и количество рабочих мест, необходимых для обеспечения одного продавца, сильно меньше. И закрытие традиционного ритейла неминуемо ведет к резкому (и, с точки зрения политических последствий, возможно фатальному) ухудшению социальной обстановки в стране.

Отметим, что до начала "рейганомики" такой проблемы не было: колоссальное количество рабочих мест было в промышленности, кроме того, именно она обеспечивала поставки товаров в магазины и обслуживание собственно торговых мест. Но после того как частный спрос стали стимулировать, а производство выводить за пределы США, число торговых мест сильно выросло (поскольку покупательная способность населения росла перед кризисом со скоростью больше 10% в год), а вот промышленность сильно сократилась. И это, как ясно из вышесказанного, создает серьезные проблемы.

Причем эти проблемы осознают все политики в США, особенно, региональные. А губернаторы или мэры могут быть и не из Республиканской партии (тем более, того ее крыла, который поддерживает Трампа), а, напротив, из партии Демократической. И поскольку они кровно заинтересованы в том, чтобы проблем у них на местах не было, они, явно (для республиканцев) или неявно (для демократов) будут поддерживать Трампа в той части его деятельности, которая эту проблему может решить. Отметим кстати, что банкирам и оппозиционным представителям федеральной части Демократической партии до этой проблемы нет никаких дел. Спекулировать на ней они могут, но реальных планов, что можно сделать, они породить не могут (поскольку любой такой план - это удар по всевластию банков).

Если исходить из того, что срок неформальной договоренности владельцев ритейла с властями приходится где-то на 2020 год (совершенно естественное предположение, которое, как мне сказали, хорошо известно в истеблишменте США, не только в Вашингтоне, но и по всей стране), то сразу после выборов нового президента начнется массовое закрытие сетей с колоссальным ростом безработицы. Тому, кто выборы проиграет - все равно, а вот всем остальным - нет. И по этой причине Трамп категорически должен не просто предъявить некоторый план к этому сроку (я ранее писал о том, что ему нужен позитивный план на 2020 года), описанная в этом тексте информация говорит о том, что план нужен "здесь и сейчас".

Он такой план предъявил, но он принципиально разрушает всю систему современного миропорядка (более просто, бреттон-вудскую финансово-экономическую модель). А это создает серьезные рычаги напряжения, которые мы видим невооруженным взглядом и на саммите G7, и на саммите НАТО. Только вот критики Трампа пишут, что он это делает "ради Путина", что, конечно, бред, поскольку структура экономики США к Путину не имеет вообще никакого отношения. А реальность носит абсолютно объективный характер, причем к Трампу не имеющий никакого отношения.

Но для самого Трампа ситуация, когда он вынужден ломать миропорядок, в котором живут уже как минимум два поколения мировых политиков, безусловно, крайне некомфортна (а кому она была бы комфортна?). И тут дело даже не в борьбе проектов и внутриамериканских элит: они эту проблему, безусловно, усиливают, но не устанавливают сроки. А вот проблема с резким ростом безработицы, судя по всему, "выстрелит" очень скоро. И по этой причине Трамп вынужден непросто действовать, он категорически должен искать союзников, готовых ему помочь в разрушении этого самого миропорядка. Поскольку только такие действия, обеспечивающие решение проблемы с безработицей, дадут ему поддержку на выборах, причем со стороны самих широких слоев населения.

Поскольку Путин лидерами этого самого "миропорядка" выкинут на обочину, ему сам Бог велел к Трампу присоединиться. Но вот ограничений по времени у Путина нет (точнее, они не такие жесткие, как у Трампа). А потому, Путин и выглядел на встрече в Хельсинки как более сильная сторона.

Источник - Завтра
Постоянный адрес статьи - http://www.centrasia.ru/newsA.php?st=1532379840
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