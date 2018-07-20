Общественный совет Алматы требует отставки глав МВД и ДВД города. Как раздолбаев и бездельников

22:44 23.07.2018 Общественный совет Алматы поддержал требование об отставке глав МВД и ДВД города

Таким образом было продемонстрировано, что алматинцы не согласны мириться с преступностью и бездействием МВД.



В Алматы прошло заседание общественного совета, на котором его члены проголосовали за предложение ряда алматинцев об отставке министра внутренних дел РК Калмуханбета Касымова и начальника ДВД города Серика Кудебаева, передает Zakon.kz.



"Общественный совет города Алматы, выражая мнение алматинцев, единогласно проголосовал за обращение с требованием отставки министра внутренних дел К.Касымова и начальника ДВД г. Алматы С.Кудебаева", - написал Марат Шибутов на своей странице в Facebook.

По его словам, таким образом было продемонстрировано, что алматинцы не согласны мириться с преступностью и бездействием МВД.



"Может это было наше последнее заседание в этом составе - но тем не менее, наш голос будет услышан.Мы по одиночке может и слабы, но в целом - Общественный совет это политическая сила, выражающая мнение общества", - заключил он.

Заседание совета было посвящено трагедии, произошедшей с известным казахстанским фигуристом Денисом Теном и бездействию правоохранительных органов. Также говорилось о том, что необходимо пересмотреть законодательство и увеличить зарплату полицейским, так как у них нет стимула раскрывать преступления. Источник - zakon.kz

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