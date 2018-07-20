"Путин так запугал Трампа, что он предал Америку", - Пол Робертс

15:12 23.07.2018 Пол Робертс о том, зачем дискредитируют законно избранного президента США



Демократическая партия США намерена, скорее, довести мир до термоядерной войны, чем признать, что Хиллари Клинтон проиграла президентские выборы по-честному. Демпартия была тотально коррумпирована режимом Клинтона и сейчас она абсолютно безумна. Руководители Демократической партии - такие, как Нэнси Пелоси и Чак Шумер (мой бывший со-автор в New York Times) - в недемократической манере ответили на тот первый шаг, что президент Трамп сделал для того, чтобы сократить крайне опасную напряженность в отношениях с другой сверхдержавой, Россией, которую создали режимы Клинтона, Джорджа Буша-сына и Обамы.



Да, Россия - сверхдержава. Российское вооружение настолько превосходит тот мусор, который производит полный отбросов военно-разведывательный комплекс США, жирующий за счет щедрых отчислений беспечных американских налогоплательщиков, что вообще сомнительно, являются ли США еще военной державой хотя бы второго класса. Если безумные неоконсерваторы - такие, как Макс Бут, Уильям Кристол и остальная неоконовская мразь - добьются своего, то США, Соединенное королевство и Европа станут радиоактивными развалинами на тысячи лет.



Лидер демократов Нэнси Пелоси (Калифорния) - лидер меньшинства в Палате представителей США - заявила, что из страха перед каким-то неопределенным возмездием со стороны Путина, возможно, из-за досье на Трампа, президент Соединенных Штатов продал американский народ России. Ведь он же хочет мира: "Встает вопрос: что есть у Путина, что есть у русских на Трампа в личном, политическом и финансовом отношениях, что ему приходится себя вести таким образом?" Под "таким образом" Пелоси имеет в виду поддерживать мир, а не вести войну.



Чтобы было понятно: лидер демократического меньшинства в Палате представителей США обвинила Дональда Трампа в государственной измене Соединенным Штатам. И никто открыто не выступил против этого вопиюще лживого обвинения, лишенного каких-либо доказательств. Пресститутские СМИ, вместо того, чтобы протестовать против этой попытки государственного переворота в отношении президента Соединенных Штатов, продолжают трубить об этих обвинениях как о самоочевидной истине. Трамп - предатель потому, что он хочет мира с Россией.



И сенатор-демократ Чак Шумер (Нью-Йорк) повторяет лживые обвинения Пелоси: "Миллионы американцев задумываются - не является ли единственно возможным объяснением этому опасному поведению вероятность того, что президент Путин располагает дискредитирующей информацией на президента Трампа". Если вы не считаете, что между Пелоси и Шумером все это согласовано и срежиссировано, то вы невероятно глупы.



А вот и обамовский директор ЦРУ Джон Бреннан, руководитель фальшивой кампании Russiagate против президента Трампа, организованной для того, чтобы не дать Трампу достичь мира с Россией и, таким образом, сделать мир более безопасным, что создало бы угрозу массированному и ничем не оправданному бюджету военно-разведывательного комплекса, заявляет: "Выступление Дональда Трампа на пресс-конференции в Хельсинки доходит до уровня государственной измены и особо опасных преступлений и превосходит этот порог. Это было ничем иным, как изменой. Комментарии Трампа были не только глупы. Он целиком и полностью находится в кармане у Путина. Республиканцы-патриоты, где вы???"



И отметьте, что ни одно из западных СМИ не торжествует и не благодарит Трампа и Путина за ослабление искусственно созданной напряженности, которая вела к ядерной войне. Как такое может быть? Как может быть, что западные СМИ так сильно настроены против мира? Чем объяснить такое?



Русским, китайцам, иранцам и северным корейцам, а также всему остальному миру во что бы то ни стало необходимо отметить эту крайне враждебную реакцию на мир со стороны Демпартии США, многих членов Республиканской партии, включая отвратительных сенаторов Джона Маккейна и Линдси Грэма, пресститутских СМИ Запада, этого сброда, находящегося на содержании ЦРУ (как об этом написал германский газетный редактор Удо Ульфкотте), а также самого ЦРУ.



Нэнси Пелоси, Чак Шумер, Джон Маккейн, Линдси Грэм и вся остальная коррумпированная мразь, которая правит нами, - все находятся на содержании военно-разведывательного комплекса. Просто посмотрите на пожертвования в кампании по их переизбранию. Бюджет военно-разведывательного комплекса в 1 триллион долларов, подкрепленный "грязными" деньгами подставных корпораций ЦРУ и структурами ЦРУ в наркобизнесе, предоставляет огромные средства, на которые покупают сенаторов и членов палаты представителей. А беспечные американские избиратели думают, что это они избирают этих людей.



Знаете ли вы, что такое 1 триллионов долларов? Вам надо прожить тысячу лет, ничего не делать, а только 24 часа в сутки 7 дней в неделю считать, чтобы досчитать до этой цифры. Это такая сумма, которая питает ее получателей, а получатели считают достойным ее защищать.



Поэтому американская общественность получает не представительные органы власти, а ложь, которая оправдывает войны и конфликты. Военно-разведывательному комплексу, об опасности которого - бесполезно - предупреждал президент Эйзенхауэр, отчаянно нужен враг. Подчиняясь военно-разведывательному комплексу, режимы Клинтона, Джорджа Буша-сына и Обамы сделали из России врага. Если Трамп и Путин не понимают этого, то от них толку не будет никакого.



Их обоих могут убить. Именно на это поощряют заявления, исходящие от Пелоси, Шумера, Маккейна, Линдси Грэма и других; заявления, которые бесконечно повторяются министерством пропаганды, которым стала западная пресса. Трампа могут убить или свергнуть в результате политического заговора за продажу Америки России, о чем утверждают члены обеих политических партий и бесконечно трубят СМИ. Путина легко могут убить оперативники ЦРУ, которым российские власти по своей глупости позволяют действовать по всей России в неправительственных организациях, в принадлежащих западным/американским владельцам СМИ и в среде атлантических интеграционистов. Вашингтонская "пятая колонна" внутри России служит интересам Вашингтона. Это - предатели России, которые служат внутри собственного правительства Путина!



Американцы настолько не сведущи, что они не имеют ни малейшего представления о том, какому риску подвергается президент Трамп, бросая вызов военно-разведывательному комплексу США.



Например, во второй половине 1970-х я работал в сенате США. У меня был коллега, работавший на республиканского сенатора от Калифорнии С.И. Хаякава. Его задачей было продвигать идеи экономики, основанной на предложении с тем, чтобы избавиться от стагфляции. Сенаторы-республиканцы Хэтч, Рот и Хаякава пытались внедрить идеи экономики, основанной на предложении с тем, чтобы избавиться от стагфляции, которая угрожала обрушить экономику США. Демократы выступали против. Это потом они взяли на вооружение именно эту политику. Демократы утверждали, что эта политика увеличит бюджетный дефицит.



Экономика, основанная на предложении, не требовала сокращения бюджета. Но для того, чтобы продемонстрировать неискренность демократов мы внесли серию предложений по сокращению бюджета с одновременным сокращением налогов, чтобы сохранить бюджетный баланс. И демократы всякий раз голосовали против.



Когда дело дошло до голосования комбинации сокращения налогов и сокращения оборонного бюджета, мне по плечу постучал легендарный сенатор от Южной Каролины Стром Термонд, стаж которого в сенате составлял 48 лет. Он сказал: "Сынок, никогда не настраивай своего сенатора против военно-разведывательного комплекса. Его не переизберут, а ты лишишься работы". Я ответил, что мы просто хотим для протокола зафиксировать, что демократы, которые хотят больше государственного вмешательства в экономику, никогда не станут голосовать за снижение налогов, даже если это приведет к устранению стагфляции. Он ответил: "Сынок, военно-разведывательному комплексу на это наплевать".



Мой разрыв с Матрицей начался с похлопывания Термонда по моему плечу. Этот разрыв увеличивался, когда я работал в Wall Street Journal. Тогда мне довелось узнать о некоторых вещах, произнести которые просто было нельзя. В министерстве финансов я узнал о том, как внешние группы интересов, противостоявшие президентской политике объединяли свои силы, а те СМИ, которыми они владели, содействовали тому, чтобы эту политику блокировать. Позднее, уже в качестве члена секретной президентской комиссии, я своими глазами видел, как ЦРУ пыталось не дать президенту Рейгану покончить с "холодной войной".



Сегодня, прямо сейчас, в этот момент, со стороны военно-разведывательного комплекса, неоконсерваторов, демократической партии и пресститутских СМИ мы наблюдаем массированные усилия по дискредитации и свержению законно избранного президента США с тем, чтобы совершенно коррумпированная элита, которая правит американцами, была бы в состоянии удержаться у власти и отстоять громадный бюджет военно-разведывательного комплекса, который совместно с израильским лобби финансирует выборы тех, кто правит нами. Трамп, так же, как и Рейган, является исключением. А именно исключения возбуждают гнев со стороны коррумпированных, купленных за деньги, левых сил, со стороны СМИ, находящихся в собственности малой группы людей. Эти люди обязаны тем, кто позволил незаконную концентрацию когда-то независимых и разнообразных американских СМИ, которые когда-то - временами - служили в качестве сторожевого пса общественности, наблюдающего за властью. А стоящие на правом крае политического спектра, обернувшись в национальный флаг, любую правду клеймят как "анти-американизм".



Если Путин, Лавров, российская власть, предательская "пятая колонна" в России (атлантические интеграционисты), китайцы, иранцы, северные корейцы думают, что из Америки может исходить мир или хоть что-то разумное, то все они - безумцы. Их безумие приведет их к уничтожению всего. В Америке нет ни единого института - государственного или частного, - которому можно верить. Любое государство или человек, который верит Америке или любой западной стране, запредельно глуп.



Вся мистификация Russiagate является инсценировкой военно-разведывательного комплекса под руководством Джона Бреннана, Коми и Розенштайна. Ее цель - дискредитировать президента Трампа. Причин этому две. Одна состоит в том, чтобы не допустить никакой нормализации отношений с Россией. Вторая - в том, чтобы смести повестку дня Трампа как альтернативу повестке дня Демократической партии.



Президент Трамп почти безвластен. Путин, китайцы, иранцы и северные корейцы должны признать это пока не поздно. Президент Трамп не в состоянии ни уволить, ни арестовать за государственную измену ни Мюллера, ни Розенштайна. И Трамп не в состоянии предъявить обвинения Хилари за ее многочисленные несомненные преступления, очевидные для всех. За покушение на свержение законно избранного президента США Трамп не может арестовать Коми и Бреннана, который заявил, что Трамп "целиком и полностью находится в кармане у Путина". Трамп не может приказать Секретной службе допросить Пелоси, Шумера, Маккейна, Линдси Грэма и им подобных за фальшивые обвинения, которые побуждают к покушению на убийство президента Соединенных Штатов.



Трамп даже не может доверять Секретной службе, которая, как показывают собранные доказательства, соучаствовала в убийствах президента Джона Ф. Кеннеди и Роберта Кеннеди.



Если Путину и Лаврову так хочется быть друзьями Вашингтона, если они так расслабились, то с ними покончено.



Как я уже говорил, Russiagate это инсценировка, цель которой не допустить мира между США и Россией. Ведущие эксперты военно-разведывательного комплекса, включая того человека, который многие годы проводил ежедневные брифинги ЦРУ для президента США, и того, кто разработал шпионскую программу для Агентства национальной безопасности, однозначно доказали, что Russiagate это мистификация, разработанная с целью не позволить президенту Трампу нормализовать отношения между США и Россией, обладающей возможностью по своей воле уничтожить весь мир Запада.



А вот, что сказал посвященный министр обороны России Сергей Шойгу об агрессивных действиях Запада против своей Родины.



Если Путин не прислушается к нему, то Россия - на свалке истории.



Американцы - да и русские тоже - не в состоянии осознать это, но существует вероятность того, что Трампа свергнут, а против ряда стран, настаивающих на своей независимости, Запад нанесет удар.



Я сомневаюсь в том, что многие из тех американцев, которые голосовали за Трампа, доверяют антитрамповской пропаганде. Но эти люди не организованы, и им не принадлежит вооруженная власть. Против них будет применена полиция, милитаризованная Джорджем Бушем-сыном и Обамой. Восстания будут носить локальный характер и они будут подавлены в нарушение Конституции США теми частными силами, которые правят Вашингтоном. С восстаниями в Америке так было всегда.



На Западе, к которому так стремятся присоединиться русские, мертвы все свободы - свобода собрания, свобода слова, свобода объединения, свобода запроса, свобода конфиденциальности частной жизни, свобода от произвола при обыске, свобода от произвола при аресте, а также Конституционная защита должного процесса и habeas corpus*. Сегодня нет страны менее свободной, чем Соединенные Штаты Америки.



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Почему же российские атлантические интеграционисты хотят присоединиться к несвободному западному миру? Неужели их мозги так промыты западной пропагандой?



Если Путин будет слушать этих сбитых с толку дураков, то Путин уничтожит Россию.



Что-то не так с российским восприятием Вашингтона. Кажется, что российская элита, за исключением Шойгу и еще нескольких человек, неспособна осознать стремление неоконсерваторов обеспечить для США мировое господство и их твердое намерение уничтожить Россию как помеху для американского унилатерализма. Российская власть почему-то, вопреки всем доказательствам противного, верит что по поводу гегемонии Вашингтона можно вести переговоры.



Автор: Пол Крэг Робертс (Paul Craig Roberts), доктор экономических наук, бывший заместитель министра финансов США по экономической политике в администрации Рональда Рейгана. Работал редактором и обозревателем газеты "Уолл-стрит-джорнел", журнала "Businessweek" и информационного агентства "Scripps Howard News Service". В свое время был автором постоянной колонки в газете "The Washington Times". Автор многочисленных книг, посвященных крупнейшим проблемам современности.



Публикуется с разрешения автора.



Перевод Сергея Духанова. Источник - svpressa.ru

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