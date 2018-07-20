В банковском секторе Таджикистана продолжается сокращение сотрудников

15:01 23.07.2018 Банк Эсхата с начала года сократил 10 процентов своих сотрудников. Сокращение персонала произошло в рамках смены руководства, связанная с требованием Совета наблюдателей банка и рекомендацией Национального банка Таджикистана, сообщили в пресс-службе финучреждения.



Сообщается, что некоторым сотрудникам пришлось распрощаться с банком после закрытия пунктов обслуживания, где они работали, другие не прошли аттестацию.



Финансовый кризис не обошел стороной и наш банк, заявили 23 июля в пресс-службе ОАО "Банк Эсхата". Однако, в банке затруднились сообщить о том, сколько сотрудников пополнили ряды безработных.



В конце января в рамках ротации персонала председатель правления ОАО "Банк Эсхата" Хуршед Носиров покинул свой пост. Его сменил Акбар Назаров. "Ротация персонала является ничем иным, как шагом для дальнейшего развития. Перестановка кадров на операционную деятельность Банка Эсхата имеет только положительное влияние", заявили в банке, комментируя смену руководства.



Банковский сектор Таджикистана находится в кризисе ликвидности с 2015 года. Система, представленная 17 банками, столкнулась с проблемными кредитами, общий объем которых превышает $520 миллионов. В 2015-2016 годах четыре коммерческих банка Таджикистана, включая два системообразующих, столкнулись с проблемами, приведшими в феврале прошлого года к отзыву лицензии на осуществление банковской деятельности у двух средних банков, допустивших дефолты, - "Таджпромбанка" и "Фононбанка".



Банк Эсхата с клиентской базой более чем 1,5 млн. человек является одним из первых коммерческих банков в Таджикистане - он был учрежден в ноябре 1994 года. Источник - centralasian.org

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