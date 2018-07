Трамп пригрозил Ирану беспрецедентными "последствиями" за угрозы в адрес США

14:58 23.07.2018 Президент США Дональд Трамп пригрозил иранскому коллеге Хасану Роухани беспрецедентными последствиями за угрозы в адрес Вашингтона. Свое заявление Трамп опубликовал в твиттере.



"Иранскому президенту Роухани: Никогда больше не смейте угрожать Соединенным Штатам, иначе вы столкнетесь с такими последствиями, с которыми еще никто в истории не сталкивался. Мы больше не та страна, которая будет терпеть ваши умалишенные слова о насилии и смерти. Остерегайтесь!" – написал американский президент.



Donald J. Trump

✔

@realDonaldTrump

To Iranian President Rouhani: NEVER, EVER THREATEN THE UNITED STATES AGAIN OR YOU WILL SUFFER CONSEQUENCES THE LIKES OF WHICH FEW THROUGHOUT HISTORY HAVE EVER SUFFERED BEFORE. WE ARE NO LONGER A COUNTRY THAT WILL STAND FOR YOUR DEMENTED WORDS OF VIOLENCE & DEATH. BE CAUTIOUS!



7:24 AM - Jul 23, 2018

187K

146K people are talking about this

Twitter Ads info and privacy

Днем ранее лидер Ирана Хасан Роухани предостерег США, о рисках в связи с возможным конфликтом с Ираном. "Америке необходимо понять, что мир с Ираном – матерь всего мира, война с Ираном – матерь всех войн, – процитировало Роухани государственное новостное агентство IRNA во время встречи с иранскими дипломатами. – Господин Трамп, не играйте с хвостом льва. Это приведет лишь к сожалениям".



Трамп опубликовал свой твит спустя несколько часов после того, как госсекретарь Майк Помпео назвал верховного лидера Ирана аятоллу Али Хаменеи и клириков "лицемерными праведниками", а властные структуры Ирана – "мафией".



Отношения между Тегераном и Вашингтоном резко ухудшились с вступлением Дональда Трампа в должность президента США в 2017 году. Уже весной 2017 года США вышли из Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе, а также возобновили и расширили санкции в отношении страны, которые были отменены в рамках соглашения.



Соглашение, подписанное в 2015 году Великобританией, Германией, Китаем, Россией, Францией и США с одной стороны и Ираном – с другой, предусматривало снятие с Тегерана экономических санкций США и Евросоюза в обмен на свертывание иранскими властями ядерной программы. Источник - centralasian.org

Постоянный адрес статьи - http://www.centrasia.ru/newsA.php?st=1532347080

Новости Казахстана