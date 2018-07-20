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|Ножом в ногу. В Казахстане оперативно задержали убийц квнщика Алимбаева
08:39 23.07.2018
В Мангистауской области задержали подозреваемых в убийстве экс-участника сборной Актобе по КВН Данияра Алимбаева, сообщает Тengrinews.kz.
Напомним, трагедия произошла ночью 21 июля возле одного из заведений в шестом микрорайоне. Данияра Алимбаева ударили ножом в ногу. Врачи не смогли его спасти. Он скончался в больнице.
"По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 99 Уголовного кодекса РК ("Убийство"). Назначены судебно-медицинские экспертизы. Подозреваемые задержаны. Ведется досудебное расследование", - сообщили в пресс-службе департамента внутренних дел области.