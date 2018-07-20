Шерше ля... Первый торговый дом Узбекистана с помпой открыли в Париже

08:36 23.07.2018 CA-NEWS (UZ) - Первый торговый дом Узбекистана UzFranceTrade во Франции открыт в Париже. Об этом сообщило ИА "Дуне".



Основная задача Торгового дома UzFranceTrade заключается в продвижении экспорта продукции из Узбекистана во Францию и другие страны Европы.



В этих целях предусмотрено функционирование постоянно действующего шоу-рума с демонстрационным залом, где будет представлен широкий ассортимент отечественных товаров.



В рамках мероприятия состоялась отдельная встреча делегации нашей страны с представителями деловых кругов Франции, на которой обсуждены вопросы продвижения узбекской сельскохозяйственной и текстильной продукции. Стороны договорились активно развивать сотрудничество путем поддержки предпринимателей на государственном уровне.



Церемония ознаменовалась подписанием договоренностей на поставку текстильной продукции в ЕС на $1 млн, а также первой партии сухофруктов объемом 100 тонн на рынок Франции. Источник - ca-news.org

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