 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Понедельник, 23.07.2018
11:54  Почему Кремль пока только репетирует развал Украины
08:39  Ножом в ногу. В Казахстане оперативно задержали убийц квнщика Алимбаева
08:36  Шерше ля... Первый торговый дом Узбекистана с помпой открыли в Париже
08:33  В Кабульском аэропорту пытались взорвать вице-президента Дустума, погибли 16 человек
08:15  Анри Мозер - полузабытый исследователь Казахстана и Средней Азии и его труды, - О.Болдырев
08:08  Анвар Абдухалимов назначен послом Узбекистана в Омане
07:54  Педофилия в Кыргызстане - норма? - ВечБишкек
07:47  Дамаск избавился от "пятой колонны" на юге страны, - В.Мухин
07:43  Талибы уничтожают "Исламское государство" на севере Афганистана, - А.Серенко
06:59  На Иссык-Куле трагически погиб кыргызстанский журналист Улан Эгизбаев
06:09  Австрийско-подданный Митчка создает "Центр совершенствования образования" при МНО Узбекистана
00:25  Почему "русские" для запада – варвары, а Россия – "не Европа", - Р.Хубиев
00:15  Могут ли сирийские христиане помирить Трампа и Асада?
00:04  Российская полиция как препятствие в евразийской интеграции? - Эрик Ханымамедов
Воскресенье, 22.07.2018
19:28  Чрезвычайное положение в Турции продлевается навечно?
17:53  В казахстанском Актау зарезан КВНщик Данияр Алимбаев
17:51  Ирак отказался от размещения постоянных военных баз США
13:13  ЦРУ: Китай хочет стать лидирующей сверхдержавой, заменив собой США
13:11  Гибель Дениса Тена стала приговором Каз-"правоохранительной" системе, - М.Козачков
13:10  Солома на ветер, или Озорные белочки алматинского акимата, - Петр Своик
13:09  Казахстанский ЖКХ: ЖилКомХаос, - Е.Тихонова
07:47  На что Атамбаев и его сторонники пойдут ради Албека Ибраимова? - "ВБ"
Суббота, 21.07.2018
21:36  Первые залпы торговой войны. Нечистоплотная игра Вашингтона, - С.Кожемякин
14:01  Почему Китаю удалось то, на чем Россия сломалась
13:40  Трамп встретился с Путиным, чтобы настроить Россию против Китая? - Ван Хайюнь
13:17  Баткен. Таджики избили и взяли в плен двух кыргызских пограничников
08:39  Ногай - Император Великой степи (история), - А.Исаев
08:26  Нужно ли Путину лететь в Вашингтон? - "Взгляд"
08:18  Впали в беспамятство… О расовых, культурных и религиозных изменениях в Старом Свете, - А.Фурсов
08:13  Будущее грядет из прошлого, - Александр Проханов
05:32  Нет антинародной реформе. Прокурор Поклонская раскалывает правящее в РФ бюрократическое "ЕдРо"
01:55  Генри Киссинджер: "Мы сейчас переживаем очень-очень тяжелый период"
00:12  Китайская хитрость: зачем Пекин девальвировал национальную валюту
00:00  Эксперты, наконец, расшифровали 2000-летний Базельский свиток - и он целиком посвящен тому, как лишенные секса женщины становятся истеричками
Пятница, 20.07.2018
20:08  Свадьба, которая превратилась в похороны. Заметки по поводу конференции Исламской партии Таджикистана в Дортмунде, - С.Мирзорахматов
19:22  Бывший президент Южной Кореи Пак Кын Хе получила еще восемь лет тюрьмы. К уже полученным 24-м
19:15  Скончался Шинобу Хашимото - сценарист кино-хитов "Семь самураев" и "Расемон"
19:11  Бекмамбетов снимет фильм по сценарию убитого фигуриста Тена
19:10  И снова здравствуйте: почему HRW возвращается в Узбекистан?
19:09  Дамаск реализовал договоренности в Хельсинки
19:08  "Белые каски" бегут от Асада, моля о пощаде
19:07  Второй подозреваемый задержан и признался в убийстве фигуриста Тена
19:04  В Казахстане собрались переименовать Зыряновск в Алтай
19:02  Путин и Трамп устроили торг вокруг судьбы Русского Донбасса, - "СП"
16:27  Глав 28 строительных компаний допрашивают по фактам незаконного строительства в Самарканде
16:26  В Узбекистане создано Агентство по развитию атомной энергии
16:19  Умерла Народная артистка России Иза Высоцкая - первая жена Владимира Высоцкого
16:07  Личность второго подозреваемого в убийстве фигуриста Дениса Тена установлена, он объявлен в розыск
14:47  Умирают лучшие люди, мы остаемся... Памяти Дениса Тена, - Ербол Каиров
14:36  Нужно ли России извиняться перед Афганистаном за ввод войск в 1979-м?
14:28  Кыргызский мед считается самым качественным в мире, - Казим Каракетов
Архив
  © www.centrasia.ruВверх  
    ЦентрАзия   |   Казахстан   | 
Анри Мозер - полузабытый исследователь Казахстана и Средней Азии и его труды, - О.Болдырев
08:15 23.07.2018

Анри Мозер и его вклад в политическую историю Казахстана
В 2005 году во время своей рабочей поездки в Швейцарию Меруерт Абусеитова, профессор Института востоковедения, случайно обнаружила в Бернском историческом музее уникальные рукописные и фотоматериалы, позволяющие более точно и объективно осмыслить историко-культурное наследие казахов

Олег Болдырев, swissinfo.ch, 22 июля 18

В 2005 году во время своей рабочей поездки в Швейцарию Меруерт Абусеитова, профессор Института востоковедения, случайно обнаружила в Бернском историческом музее уникальные рукописные и фотоматериалы, позволяющие более точно и объективно осмыслить историко-культурное наследие казахов.
Владельцем этой богатой коллекции о жизни кочевников был швейцарский путешественник, журналист и дипломат Анри Мозер (Henri Moser). С 1868 по 1889 гг. он четыре раза посетил Центральную Азию и Казахстан. По итогам этих поездок, подчас авантюрных и опасных, швейцарец опубликовал ценные мемуары. В начале Первой мировой войны он предусмотрительно передал личный архив в Бернский исторический музей, что помогло его полностью сохранить.
Однако получить доступ к этой археологической сокровищнице оказалось непросто даже профессиональному историку. Тогда требовалось разрешение "на самом высоком уровне". И добиться его удалось благодаря программе "Культурное наследиеВнешняя ссылка", которая на тот момент позволяла наиболее острые и актуальные вопросы сопричастности современного Казахстана к мировой цивилизации решить в короткие сроки.

Две тысячи единиц хранения
"По возвращении в Казахстан на очередном заседании в рамках программы „Культурное наследие" я сразу доложила президенту Назарбаеву о своей находке, отметив при этом, что экспонаты и рукописи Мозера имеют огромное значение не только для нашей республики, но и для всего мира. Эта новость его заинтересовала, и вопрос о договоре между Институтом востоковедения имени СулейменоваВнешняя ссылка и Бернским историческим музеемВнешняя ссылка был решен, как и финансирование археографической экспедиции, а также - приобретение копий фотографий, карт и артефактов, подробно повествующих о жизни казахов 19 века", - рассказывает профессор М. Абусеитова.
В ходе археографической экспедиции были обнаружены дневники, письма, доклады, документы и публикации Анри Мозера. Кроме того, зафиксированы древние рукописи, экспонаты из этнологической коллекции, карты маршрутов путешествий, монеты ханов Золотой орды. Всего более двух тысяч единиц хранения.
Учитывая финансовые возможности казахстанских ученых, работать в Бернском историческом музее им удалось всего лишь месяц. Зато исследование полученных материалов заняло годы, и в итоге вылилось в книгу-альбом "Рукописи и артефакты по истории и культуре Казахстана из Фонда Анри Мозера". Это 472-страничное издание, напечатанное на трех языках - английском, казахском и русском, - официально представили в 2013 году в Швейцарии в Цюрихском университете в рамках проекта Европейского сообщества по изучению Центральной Азии.

Путевые заметки "приближенного ко двору"
Отец Анри Мозера владел крупным предприятием по производству часов. Уже тогда качество швейцарских механизмов ценилось у российских аристократов. Поэтому Мозер-младший был уважаемым человеком и вращался в высших кругах Санкт-Петербурга, где он, кстати, и родился, хотя вырос в Швейцарии. "Большие связи" позволяли ему путешествовать, сопровождая дипломатические миссии Российской империи.
В одной из таких экспедиций Мозер вместе с генералом М. Черняевым, послом России при бухарском эмире, отправился в Центральную Азию. Путь лежал неблизкий: из Оренбурга через Орск, Казалинск и далее в Ташкент. Во время похода Мозер вел личный дневник, где описывал все, произошедшие с ним приключения. Кроме того, он встречался с местными жителями, тонко подмечал их быт и культуру, делал зарисовки национальной одежды и жилищ.
"Любимое жилище казаха, - пишет Анри Мозер, - юрта или кибитка, которые можно быстро установить или собрать, а затем легко погрузить на спину верблюда. Это круглый навес с конической крышей, похожий на пчелиный улей. Чтобы его собрать, необходимо присоединить к цилиндрической конструкции несколько изогнутых палок, они, в свою очередь, образуют круг. Все это накрывается белой кошмой, толщиной в два сантиметра. Очаг для огня, состоящий из нескольких камней или треножника, находится в центре юрты, а дым уходит через круглое отверстие в потолке, которое также служит окном".
В Центральной Азии Мозер проявил незаурядные предпринимательские способности, хотя до этого наотрез отказался продолжать дело отца. Он покупал бани, занимался конной торговлей. Однажды даже пытался перевезти грены шелкопряда из Ташкента во Флоренцию. В Италии под покровительством баронов Рикасоли и Гратони из Мон-Сени он планировал продавать эти грены европейским производителям. Однако бизнес был обречен на провал, поскольку в Российской империи на тот момент действовал запрет на вывоз яиц бабочек тутового шелкопряда.

Казахские музы швейцарского путешественника
Из Центральной Азии Анри Мозер привез солидную коллекцию кованых мечей, украшений, конской утвари, керамики, ковров ручной работы. Многое из этого он получил в подарок от радушных жителей степи. Вот что он сам рассказывает о казахском гостеприимстве, описывая застолье у султана Сулеймена: "Сытый, накормленный так, что едва могу дышать, а блюда все следуют друг за другом в изобилии, приводящим в отчаяние. Достойно завершив трапезу, нам приносят чай с разбавленным жиром (сорпа), но я чувствую, что он уже не влезет. Лучше умереть, чем это выпить. Я уловил момент, когда мой хозяин отвернется, и вылил злодейский напиток под кошму, которая служит мне стулом".
На этом званом ужине особое внимание Мозера привлекли две казашки. Первая - это любимая жена султана Сулеймена. Ее звали Фатима. Женщина была настолько грациозна, что поразила швейцарца своей красотой, а также богатством костюма. Позже он напишет: "Я сравнивал ее зубы с жемчугом, глаза - со звездами, улыбку - с восходящим солнцем, а фигуру - со швейцарским сыром. Сидя напротив султана, искренне восхищаясь красотой Фатимы, я говорил ей изысканные комплименты, которые она с удовольствием принимала".
Когда веселье было в самом разгаре, в юрту вошли еще три молодые девушки. Имя одной из них показалось Мозеру весьма мелодичным - Халиса. Она разгрызала зубами скорлупу фисташек, поданных к чаю, и отдавала орехи гостю из Европы. Тогда Анри почувствовал себя настоящим султаном.
В его личном архиве был найден рисунок Халисы, видимо, сделанный в тот же вечер, когда девушка, уставшая от шумных посиделок, забралась на своего коня и задумчиво смотрела вдаль. Кто знает, может именно эта обворожительная кочевница стала музой молодого швейцарца и вдохновила его на следующие три поездки по казахским степям?!

Степные "олигархи" 19 века
По словам Томаса Псота (Thomas Psot), хранителя Фонда Мозера, Анри Мозер открывает заинтересованным читателям яркий мир впечатлений не только с помощью путевых заметок, но и через иллюстрации, которые до сих пор являются превосходными образцами ранней фотографии. Чтобы добиться высокого качества съемки, он возил везде и всюду дорогостоящее оборудование.
На счету его "фотоохоты" - десятки представителей казахской элиты, то есть "олигархов" 19 столетия. В их числе - один из самых колоритных правителей того времени - султан Баймухаммед. До нас дошли два его прижизненных портрета. Первый запечатлен фотографом Анри Мозером, второй - художником Степаном Александровским.
"Когда я работала в Российской национальной библиотеке в Санкт-Петербурге, наткнулась на фотографии участников коронации Александра Третьего. Они были сделаны с акварельных портретов, выполненных известным живописцем Степаном Александровским. И угадайте, кого я нашла среди принцев, баронов и князей? Нашего султана Баймухаммеда, который присутствовал на этом важном событии в качестве представителя казахской знати", - отмечает профессор М. Абусеитова.
Возможно, именно из рук Баймухаммеда Анри Мозер получил 15-метровый тусклем - бархатный настенный фриз. Он считается уникальным экспонатом, где указаны почетные места политической элиты казахского общества. Главное место, вышитое золотыми и серебряными нитками, конечно же, принадлежит хану.
Такое убранство со стороны смотрится не менее богато, чем трон любого европейского монарха. У этого тусклема нет аналогов не только в Казахстане, но и во всем мире. И, по словам Меруерт Абусеитовой, малоизученная коллекция Анри Мозера скрывает еще множество подобных находок, которые могут пролить свет на темные пятна политической истории Казахстана.

Анри Мозер
Родился в 1844 г. в Санкт-Петербурге, в семье промышленника Генриха Мозера. В 1848 году оказался в Швейцарии, а именно в Шаффхаузене и замке ШарлоттенфельсВнешняя ссылка (Schloss Charlottenfels). Здесь он провел детство, учился дома и в закрытых школах Западной франкоязычной Швейцарии.
В возрасте 20 лет под давлением отца покинул Швейцарию, чтобы заняться часовым бизнесом в России. В 23 года рвет отношения с отцом и начинает вести жизнь путешественника, в частности, отправляясь несколько раз в Центральную Азию.
Во время поездок собрал обширные коллекции артефактов, охотничьих трофеев, оружия и т.д., которые он показывал на выставках по всей Европе. После возвращения в Швейцарию он купил на собственные деньги родительский дом, замок Шарлоттенфельс.
В 1914 году пожертвовал свою обширную "Восточную коллекцию"Внешняя ссылка Историческому музею Берна с обязательством заботиться об экспонатах и выставлять их, на что пожертвовал 100 тыс. франков, получил степень почетного доктора Бернского Университета, стал почетным гражданином города Берн.
Умер в Веве в 1923 году.

Источник - swissinfo.ch
Постоянный адрес статьи - http://www.centrasia.ru/newsA.php?st=1532322900
Новости Казахстана

 Перейти на версию с фреймами
  © www.centrasia.ruВверх  