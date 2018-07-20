Анвар Абдухалимов назначен послом Узбекистана в Омане

08:08 23.07.2018 Узбекистан назначил Чрезвычайного и Полномочного Посла в Омане. Об этом сообщает пресс-служба МИД Узбекистана.



Анвар Абдухалимов назначен Чрезвычайным и Полномочным Послом Узбекистана в Султанате Оман.



До этого он работал в Управлении сотрудничества со странами Южной Азии, Ближнего, Среднего Востока и Африки МИД Узбекистана.



Чрезвычайный и Полномочный Посол Узбекистана в Омане Анвар Абдухалимов 22 июля 2018 года отбыл из Ташкента в Маскат. См. раздел - Персоны ЦентрАзии, Кто есть кто в Казахстане Источник - UzDaily.uz

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