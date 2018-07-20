|Анвар Абдухалимов назначен послом Узбекистана в Омане
08:08 23.07.2018
Узбекистан назначил Чрезвычайного и Полномочного Посла в Омане. Об этом сообщает пресс-служба МИД Узбекистана.
Анвар Абдухалимов назначен Чрезвычайным и Полномочным Послом Узбекистана в Султанате Оман.
До этого он работал в Управлении сотрудничества со странами Южной Азии, Ближнего, Среднего Востока и Африки МИД Узбекистана.
Чрезвычайный и Полномочный Посол Узбекистана в Омане Анвар Абдухалимов 22 июля 2018 года отбыл из Ташкента в Маскат.