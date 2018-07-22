Дамаск избавился от "пятой колонны" на юге страны, - В.Мухин

07:47 23.07.2018 Россия благодаря Израилю упрочила свои позиции в Сирии



Владимир Мухин

Обозреватель "Независимой газеты"

22.07.18



Стратегия России в Сирии приносит результаты. Видимо, благодаря договоренностям, достигнутым на встрече Владимира Путина и Дональда Трампа в Хельсинки, Дамаск избавился от влиятельной лоббистской структуры США в юго-западной Сирии. Как сообщил в Twitter официальный представитель израильского МИДа Эммануэль Нахшон, "Израиль эвакуировал из Сирии по запросу США, Канады и ряда европейских стран членов сирийской неправительственной организации "Белые каски" с семьями – в общей сложности около 800 человек".



Конечно, 800 человек, которых вывели из зоны конфликта, – для нынешней ситуации в Сирийской Арабской Республике (САР) не слишком много.



По данным ООН, таких перемещенных лиц в стране более 10 млн человек. Но "Белые каски" – это особая общественная группа в Сирии, которая лоббировала и продолжает лоббировать в регионе интересы Запада. Именно благодаря информации от "Белых касок" коалиция во главе с США наносила ракетные удары по сирийским военным объектам, где якобы было размещено химическое оружие, которое Дамаск "мог использовать против мирного населения". Минобороны и МИД России, как известно, не раз сообщали о том, что "Белые каски" являются пособниками террористов. При этом подчеркивалось, что информация "Белых касок" "носит ярко выраженный антисирийский характер".



И вот теперь "Белых касок" на так называемом Южном фронте не стало. Фактически, если учесть, что войска Башара Асада одерживают там значительные победы, это говорит о том, что победы одерживает в Сирии и Россия. Тем более примечательно, что США якобы начинают свертывать в САР свое присутствие. По сообщениям арабских и курдских соцсетей, американцы начали быстрое свертывание своих объектов в Сирии. А их не так уж мало – арабские СМИ насчитали до 20 единиц.



Но вот вопрос: достанутся ли эти объекты режиму Асада и Москве? Этот вопрос еще более актуален в связи с тем, что возможный уход американцев из САР не означает, что Вашингтон утратит влияние на страну и ситуацию вокруг нее. Уже известно, что коалицию, которую пока возглавляют США, в ближайшее время дополнят в регионе арабские страны и европейские члены НАТО.



Похоже, между Москвой и Анкарой начался торг: перейдет ли находящийся под управлением сирийского правительства город Алеппо под контроль Турции. Эту информацию распространила проправительственная газета Yeni Shafak. По словам источников, описанные изданием "переговоры между турецкой и российской делегациями продолжаются с целью передачи администрации провинции Алеппо турецкой стороне". Газета цитирует одного из лидеров сирийской оппозиции Фуада Алико. Комментируя ситуацию о возможности усиления турецкого влияния в САР, он, в частности, сказал, что переговоры между Москвой и Анкарой "позволят Турции взять под контроль провинции Хама, Идлиб и Алеппо в обмен на возвращение более 3 млн сирийцев из Турции и Европы в этот город".



"Почему у турок такая самоуверенность, понятно. Россия поставила цель: протянуть мощный газопровод в Европу в обход Украины через Турцию, – отмечает военный эксперт полковник Шамиль Гареев. – Присутствие России в Сирии не позволяет экспортировать углеводороды из Персидского залива в Европу. Турки тут оказались между двух огней. Им хочется получить выгоду. Они рады и проамериканскому проекту транспортировки углеводородов из Каспия в Европу через Азербайджан и Грузию, и российскому – из РФ в Турцию. Поэтому пошли на сотрудничество с Москвой и определенным образом игнорируют Вашингтон и НАТО. При этом Анкара уверена в себе и пытается диктовать условия. Курдский Африн уже под контролем Турции. На очереди – Алеппо".



Между тем настораживают сообщения об обстрелах российской военной базы в Сирии. Вчера СМИ распространили сообщение о том, что "неизвестные беспилотники дважды атаковали российскую авиабазу Хмеймим. При этом все воздушные цели неизвестной принадлежности были уничтожены средствами противовоздушной обороны".



"Это крайне тревожная информация для Москвы, – уверен эксперт в области ПВО полковник Владимир Попов. – Если подобные удары повторятся в массовом масштабе, российским военным придется нелегко". Источник - ng.ru

Постоянный адрес статьи - http://www.centrasia.ru/newsA.php?st=1532321220

Новости Казахстана

