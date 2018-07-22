 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Талибы уничтожают "Исламское государство" на севере Афганистана, - А.Серенко
07:43 23.07.2018

Андрей Серенко
Собственный корреспондент "НГ" в Волгоградской области и Калмыкии
22.07.18

Афганское движение "Талибан" впервые проводят масштабную операцию против боевиков "Исламского государства" (ИГ, обе организации запрещены в РФ) в северных провинциях Исламской Республики Афганистан (ИРА). По информации "НГ", операция продолжается уже больше двух недель и в ходе нее погибло, по разным оценкам, от 100 до 150 боевиков с обеих сторон. Талибы утверждают, что близки к тому, чтобы полностью уничтожить центры базирования ИГ в Северном Афганистане. Активисты ИГ сообщают, что вместе с талибами их позиции атакуют военнослужащие Афганской национальной армии (АНА).

В июле 2018 года резко обострилось соперничество между боевиками "Талибана" и ИГ в Афганистане. Как следует из статистики боестолкновений, собранной автором, в период с 1 по 10 июля обе стороны доставляли друг другу неприятности, главным образом, в Восточном Афганистане, в провинциях Нангархар и Кунар, которые считаются главным центром базирования сторонников халифата в стране. Так, 1 июля на рынке Курдин в районе Махменд Дарах провинции Нангархар боевиками ИГ был застрелен разведчик "Талибана". Затем 2 июля группа боевиков ИГ атаковала казармы талибов в районе Дикиль провинции Кунар. В результате этого нападения один талиб был убит, несколько его соратников получили ранения и еще 4 талиба попали в плен к сторонникам халифа Абу Бакра аль-Багдади. По словам представителей ИГ, по итогам атаки 2 июля "были захвачены трофеи – оружие и боеприпасы, а также установлен контроль над одной из казарм". Спустя несколько дней, 5 июля, на рынке Нукр Хиль в районе Хукиану провинции Нангархар боевики ИГ подорвали на самодельном взрывном устройстве (СВУ) автомобиль талибов. В результате вместе с автомобилем были уничтожены 5 боевиков "Талибана", еще 7 получили ранения. 7 июля боевики ИГ застрелили в провинции Нангархар одного боевика-талиба, и в тот же день представители "Талибана" сообщили о вспыхнувших боях между талибами и сторонниками ИГ в провинции Кунар.

После этого сторонники двух террористических группировок открыли "второй фронт" в Северном Афганистане, который на сегодняшний день, похоже, стал для них главным театром боевых действий. Так, 9 июля в северной провинции Джаузджан боевики халифата из различных видов стрелкового оружия обстреляли группу талибов, которые потеряли убитыми не менее трех человек. Затем 12 июля в результате боев у деревни Ак Баляк в районе Куш-Тепа провинции Джаузджан боевики ИГ убили 9 талибов, ранили не менее 5 и еще троих захватили в плен. Среди пленных оказались крупный командир местного "Талибана" и его заместитель: всем им боевики ИГ 14 июля отрезали головы, распространив затем фотографии по своим медиа-каналам.

Вполне возможно, что именно этот инцидент и стал поводом для начала "Талибаном" масштабной операции возмездия в Северном Афганистане. Как утверждают источники среди сторонников ИГ, именно 14 июля талибы начали наступление на позиции сторонников халифата, расположенные на стыке провинций Джаузджан, Сари-Пуль и Фарьяб (ключевую роль здесь играют уезды Дарзаб, а также Билчираг, Маймана и некоторые другие, где сосредоточена основная часть халифатской инфраструктуры на севере ИРА). По сообщению представителей "Талибана" от 20 июля, боевики движения начали "операцию против хавариджей" (сектантов, так талибы называют сторонников ИГ. – "НГ") "на стыке трех вилаятов (Джузджан, Фарьяб, Сари-Пуль), где три года назад возникло гнездо хавариджей": "Под предводительством своего амира Умара-Мухаджира Кундузи, хавариджи принялись насаждать свою версию "шариата". По признанию самих талибов, для "искоренения черной чумы" ИГ в июле 2018 года прибыли формирования Талибана из пяти афганских провинций (вилаятов): Джузджан, Гор, Сари-Пуль, Фарьяб и Бадгис.

В среду, 18 июля, по медиа-каналам ИГ было распространено сообщение, больше похожее на крик отчаяния, о том, что "вот уже четвертый день муртады наркоталибана пытаются задушить шариат Аллаха в Джаузджане": "Муртады всего Афганистана атакуют сейчас один из вилаятов ИГ. Их в разы больше…". По словам представителя ИГ, несмотря на численное превосходство талибов, боевики халифата успешно отражают их атаки, якобы сумев убить более 100 талибов и ранить не менее 150. Среди погибших есть несколько амиров (командиров) "Талибана". Говоря о собственных потерях, источник сообщил, что не менее 10 боевиков ИГ "стали шахидами". Судя по сообщениям представителей талибов, дела у сторонников аль-Багдади на севере Афганистана сегодня обстоят не самым лучшим образом: по данным на 20 июля, из 30 поселков, которые боевики ИГ контролировали до начала июльского наступления "Талибана", за две недели они потеряли контроль над 24. Уже 22 июля представители талибов сообщили о захвате ими еще двух поселков: "Таким образом, хавариджи ИГ сегодня контролируют лишь два поселка из 30. Наступление "Талибана" продолжается". Если операция талибов продолжится такими же темпами, то, скорее всего, уже к 25-27 июля с главным центром "Исламского государства" на севере Афганистана будет покончено.

Следует отметить, что 22 июля источники Талибана сообщили "об искоренении гнезда ИГ" в еще одной северной провинции Баглан. Июльская война "Талибана" и ИГ в Северном Афганистане ведется яростно и беспощадно. Боевики халифата проявляют особую жестокость по отношению к командирам талибов. Так, 19 июля стало известно о том, что сторонники "Исламского государства" в ходе боев в провинции Джаузджан отрезали голову мулле Бруджану – пленному амиру талибов. За несколько дней до этого, 17 июля, группа смертников ИГ атаковала командиров и рядовых боевиков "Талибана" в провинции Сари-Пуль, которые собрались на церемонию похорон амира талибов северной части этой провинции Шер Мохаммада Газанфара. Талибы отвечают своим противникам тем же: по словам сторонников халифата, в плен боевики ИГ практически не попадают – их уничтожают на месте. Несколько дней назад афганские СМИ со ссылкой на штаб 209-го корпуса АНА "Шахин" сообщили об изнасиловании и казни талибами трех женщин-боевиков ИГ, попавших к ним в плен. Все они, по данным СМИ, оказались уроженками Чечни и Узбекистана.

Загадкой июльской войны талибов и боевиков ИГ на севере Афганистана является роль в ней афганской правительственной армии, представители которой регулярно сообщают СМИ о ходе боевых действий между исламистами. При этом, судя по заявлениям афганских силовиков, они в этот конфликт не вмешиваются. Однако по словам представителей "Исламского государства", военнослужащие АНА поддерживают талибов в их наступательных операциях. Так, 15 июля медиа-ресурсы ИГ сообщили об отражении "многочисленных атак членов муртадского движения "Талибан" и муртадской армии Афганистана" в провинциях Джаузджан и Фарьяб. В другом сообщении также от 15 июля представители ИГ заявили об атаках на свои позиции талибов, "которых поддерживают солдаты афганской армии". Пока официальные представители Кабула информацию о совместных действиях правительственных войск и боевиков "Талибана" в операциях по уничтожению центра базирования ИГ на севере Афганистана не комментируют.

Велика вероятность того, что июльская война "Талибана" и ИГ приведет к полному разгрому инфраструктуры халифата в Северном Афганистане. Даже если это будет всего лишь временный успех (не исключено, что через какое-то время ячейки ИГ вновь появятся на севере ИРА, ведь главный очаг халифата в Восточном Афганистане остается не тронутым), политическое значение поражения северо-афганского филиала ИГ остается весьма важным. Для официального Кабула победа талибов над сторонниками ИГ на севере страны, видимо, будет "праздником со слезами на глазах": отбитые у халифата территории переходят под контроль "Талибана", а не афганского правительства. И чтобы вернуть их себе, президенту Ашрафу Гани понадобится еще одна война – с уже измотанными в июльских боях талибами. Но это лишь в том случае, если он не планирует оставить "Талибану" захваченные территориальные трофеи – например, в знак примирения по случаю очередного религиозного праздника.

Источник - ng.ru
Постоянный адрес статьи - http://www.centrasia.ru/newsA.php?st=1532320980
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