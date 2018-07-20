 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Пятница, 20.07.2018
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На Иссык-Куле трагически погиб кыргызстанский журналист Улан Эгизбаев
06:59 23.07.2018

Султан Каназаров: "Прощай, Улан, прощай, мой родной..."

Журналисты Кыргызстана делятся своими воспоминаниями о трагически погибшем на Иссык-Куле журналисте Улане Эгизбаеве.

Султан Каназаров, экс-глава радио "Азаттык":

Прощай Улан!

Есть что-то противоестественное, что-то неправильное, когда родители оплакивают детей, когда люди, взрослее умершего, пишут про него в прошедшем времени.

Улан, сегодня ты вверг в тоску сотни и тысячи людей, которые тебя знали. Миллионы телезрителей знали тебя Улан, но они пока не знают, что тебя уже нет.

Сегодня не стало, пожалуй, самого талантливого расследователя нашей журналистики Улана Эгизбаева.

Я пишу не на рабочие темы только в двух случаях - когда мне больно, или когда меня переполняет радость. Сегодня, к сожалению, я снова пишу из-за боли.

Похороны, поминки, это все еще впереди, а сейчас по всем телефонам и соц сетям люди сообщают друг-другу трагедию про тебя, Улан. Все плачут, но есть среди узнающих новости небольшая часть людей, которые, наверное, рады, рады тому, что этот бесстрашный репортер не потревожит их своим расследованием.

Улан, ты был как яркая звезда, безумно жаль, что ты так коротко светил.

Улан, недавно идя на интервью к твоей супруге, я почему-то решил нарвать ей из своего сада цветов, и мне стало радостно, что она была беременна.

Сегодня я почему-то вспомнил, как мы в прошлом году гуляли твою свадьбу…

Есть ли большая трагедия, когда умирают молодые и самые талантливые, когда умирают молодые парни, которые так и не увидят своих детей а их дети будут знать своих отцов по фотографиям.

Прощай Улан, прощай мой родной…

Источник - vb.kg
Постоянный адрес статьи - http://www.centrasia.ru/newsA.php?st=1532318340
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