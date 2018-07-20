|Австрийско-подданный Митчка создает "Центр совершенствования образования" при МНО Узбекистана
06:09 23.07.2018
Широкомасштабные реформы, начатые Президентом Республики Узбекистан в сфере народного образования, воодушевляют и международных экспертов присоединиться к реализации этих реформ, так как развитие образования является одним из основных задач в развитии страны.
Выпускник Йельского университета и гражданин Австрии Игорь Митчка через сеть выпускников университета откликнулся на призыв Министра народного образования Шерзода Шерматова, который также является выпускником этого университета, и присоединился команде МНО, чтобы оказать содействие начатым реформам на безвозмездной основе в качестве консультанта.
Игорь Митчка имеет опыт в сфере финансов, в частности в одном из крупнейших инвестиционных банков мира Goldman Sachs (США).
Игорь Митчка работает в специальной экспертно-аналитической группе при МНО, которая работает над реализации задач, поставленных Президентом Шавкатом Мирзиеевым по созданию концепции нового Центра совершенствования образования. Эксперт занимается активным привлечением зарубежных партнеров для внедрения новых подходов в образовании, чтобы выпускники школ были более готовыми к требованиям современного мира. В частности, прорабатываются возможности совершенствования преподавания следующих навыков, необходимых для успешной карьеры:
программирование и использование возможностей ИКТ;
навыки предпринимательства и переговоров;
повышение мотивации учеников для достижения успеха.
Привлечение данного консультанта позволит внедрить новейшие идеи в сфере образование, а также наладить тесные контакты с зарубежными партнерами для дальнейшей реализации перспективных совместных проектов.