Австрийско-подданный Митчка создает "Центр совершенствования образования" при МНО Узбекистана

06:09 23.07.2018 Широкомасштабные реформы, начатые Президентом Республики Узбекистан в сфере народного образования, воодушевляют и международных экспертов присоединиться к реализации этих реформ, так как развитие образования является одним из основных задач в развитии страны.



Выпускник Йельского университета и гражданин Австрии Игорь Митчка через сеть выпускников университета откликнулся на призыв Министра народного образования Шерзода Шерматова, который также является выпускником этого университета, и присоединился команде МНО, чтобы оказать содействие начатым реформам на безвозмездной основе в качестве консультанта.



Игорь Митчка имеет опыт в сфере финансов, в частности в одном из крупнейших инвестиционных банков мира Goldman Sachs (США).



Игорь Митчка работает в специальной экспертно-аналитической группе при МНО, которая работает над реализации задач, поставленных Президентом Шавкатом Мирзиеевым по созданию концепции нового Центра совершенствования образования. Эксперт занимается активным привлечением зарубежных партнеров для внедрения новых подходов в образовании, чтобы выпускники школ были более готовыми к требованиям современного мира. В частности, прорабатываются возможности совершенствования преподавания следующих навыков, необходимых для успешной карьеры:



программирование и использование возможностей ИКТ;

навыки предпринимательства и переговоров;

повышение мотивации учеников для достижения успеха.

Привлечение данного консультанта позволит внедрить новейшие идеи в сфере образование, а также наладить тесные контакты с зарубежными партнерами для дальнейшей реализации перспективных совместных проектов. См. раздел - Персоны ЦентрАзии, Кто есть кто в Казахстане Источник - UzDaily.uz

Постоянный адрес статьи - http://www.centrasia.ru/newsA.php?st=1532315340

Новости Казахстана

