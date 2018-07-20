Почему "русские" для запада – варвары, а Россия – "не Европа", - Р.Хубиев

00:25 23.07.2018 Москве пора перехватывать лидерство в назывании политических символов, явлений и знаков



Руслан Хубиев



В последнее время от различных политических сил в ЕС мы все чаще слышим разговоры о том, что "Россию необходимо принимать неотъемлемой частью Европы". Либералы ликуют, оппозиция радуется, но так ли дружественны эти слова? Ведь у этой фразы есть и подспудное продолжение: "давайте вернем эту варварскую державу в лоно настоящей цивилизации". Иными словами, даже наиболее здравомыслящие политические силы в ЕС по умолчанию считают, что делают одолжение "протягивая руку этому нецивилизованному государству". При этом у них даже не возникает мысли о том, хочет ли сама Россия быть частью нынешней европейской культуры и считает ли себя "нецивилизованным" обществом. Европейцы уверенны в этом априори.



Столетия прошли, а в головах жителей европейского континента даже под масками напускной политкорректности по-прежнему сидит мысль о том, что весь мир – это колония, а они метрополия, у которой есть право поучать и грабить. Даже самые думающие из западного политического класса подспудно в этом убеждены.



Да, национальные силы Европы действительно видят искусственность нынешних антироссийской действий, и к их чести, не бояться открыто об этом заявлять, однако с человеческой точки зрения, даже такие люди воспринимают Россию – нецивилизованным государством. "Варварской" в их понимании, страной.



На взгляд ЕС, Россия и наши порядки слишком отличаются от того закрытого общества, в котором существуют сами европейцы. Но при этом они не осознают, что прямо сейчас сами являются объектом приготовления в "мультикультурном котле".



Смешением рас и народов определенные силы планомерно добиваются развала национальной государственности, размытия традиционных ценностей и уничтожения самоидентичности у людей. Нынешняя Европа – лишь социальный эксперимент на этом направлении. Европейцев погружали в него очень медленно, и потому граждане ЕС просто не замечают в себе тотальных перемен. А между тем, в поварской "котел" десятилетиями добавлялись страшные по своей сути ингредиенты. Щепотка толерантности, горсть политкорректности, жменя восточноевропейских лимитрофов, целый ополоник мигрантов, кабала закредитованности ведущих европейских банков и полная зависимость политиков от элит. В итоге, варево оказалось готово, и сегодня достаточно просто надавить на крышку, дабы мгновенно ощутить, что этот котел в любой момент готов лопнуть.



Толерантность, как медицинский термин, был острием этой методологии, и означая "не сопротивление", сработал по назначению от начала и до конца. Приученные к боязни не нарушать чьи-то нормы и правила, современные европейцы полностью лишились императива защиты. Как только люди с другой ментальностью были запущены в ЕС, весь замысел такой обработки вышел на поверхность. Более того, для закрепления и проверки результатов эксперимента в Германии был устроен Кельн. Его апофеозом стала просочившаяся в немецкие СМИ удивительная история. В ней молодой немец – муж, жену которого схватили двое мигрантов, все время вопиющих событий простоял в двух метрах от нее и усилено набирал на мобильном телефоне номер полиции. Он слушал музыку автоответчика, поскольку линия в ту ночь была перегружена, перебирал в голове инструкции и правила, но ни на миг не задумался о том, чтобы попытаться сопротивляться или спасти ее лично.



Мигранты были безоружны, у них была только наглость и уверенность в том, что в этой стране им все позволено, а люди не посмеют защищаться. И это оправдало себя. Эксперимент подтвердил свою эффективность. К сегодняшнему дню благодаря внедренным социальным вирусам, "чашка Петри" в лице Европы начисто лишена стержня сопротивляемости. Всего два-три поколения, и результат оказался достигнут. Дальше нужно было всего лишь продолжать волну искусственной эмиграции, а через СМИ делать все, чтобы власти на нее никак не реагировали. Рано или поздно, такой подход сработал бы, но неожиданно в Сирию вмешалась Москва…



Поэтому мы и "варвары", а они "цивилизованные" люди. Европейцы пытались решать проблемы толерантно, а мы "жесткими" методами. Потому Россия не Европа, но они милостиво готовы нас перевоспитать…



Когда европейцы призывают нашу страну стать такой же, важно понимать, что конкретно они имеют в виду. Прежде всего, они говорят о распространении на нас своих ценностей. И для подтверждения этого достаточно провести мысленный эксперимент: давайте представим, что мы сравняли все свои выплаты и подняли уровень жизни граждан до австрийского, посчитает ли мир нас Европой в тот же момент? Конечно же нет. Европой в глазах западного мира Россия станет лишь тогда, когда полностью примет и растворится в "общечеловеческих" ценностях, делегирует свой суверенитет, откажется от собственного мнения и подчинится.



А между тем, сейчас мы наблюдаем духовно-культурную деградацию ЕС, ситуацию, которая в итоге приведет к полному физическому исчезновению коренных европейцев. Уже через 30 лет, по официальным статистическим прогнозам, в Европе будет 75 млн. иммигрантов-мусульман, или 14% от населения. И пусть эти цифры вас не обманывают, поскольку в то время как основой всей социальной, политической и даже экономической жизни ЕС стала "гендерная идеология" и "терпимость", эмигранты диктуют свои правила уже сейчас.



В небольшом городе Люнебург, на рождество 2017 года были отложены все рождественские праздники и мероприятия. Причиной для этого стало требование одной единственной школьницы-мусульманки, которая заявила, что "пение рождественских хоралов несовместимо с ее верой". Повсюду в Европе словосочетание "Рождество Христово" с прошлого года также признано неполиткорректным, и даже на главной для всех католиков рождественской елке Святого Петра в Ватикане, больше не появятся "религиозные, или христианские символы".



Все это, по официальной версии делается для того, чтобы, уничтожая собственную самобытность, завоевать доверие переселенцев. Но на практике иммигранты презирают современную европейскую культуру, замешанную на признании однополых браков и прочих законодательно закрепленных либеральных "ценностях". А при полной культурно-духовной незащищенности стран ЕС еще и чувствуют свою силу. Иными словами, очень скоро на фоне аморфных и не способных к защите европейцев хозяевами ЕС станут совсем другие народы.



Для сравнения, достаточно вспомнить события, которые произошли в России на пике миграционного кризиса. Тогда в 2016 году 58 "беженцев", выдворенных из Норвегии "за плохое поведение", были вынуждены возвращаться домой через Мурманскую область. А поскольку за время, проведенное в ЕС они привыкли вести себя своеобразным образом, то и в России решили расслабится также. В итоге, попытавшихся приставать к российским девушкам гостей страны, полиция РФ была вынуждена изымать уже "остывшими", то есть прямо из близлежащих сугробов и "апартаментов" местной больницы. Неизвестно почему, но беженцы предпочли не подавать документы для вида на жительство, а опять, но уже другим маршрутом, попытаться снова попасть в ЕС.



Варварами европейцы считали нас веками. И даже когда в католической Европе не принято было мыться, а шелка вошли в обиход только потому, что в них не заводилась вошь, на Руси, где мылись в бане как минимум раз в неделю, все равно "обитали варвары". Ведь они не понимали, как сброшенная гребнем на плечо сидящего рядом мужчины блоха, выпавшая из пышных европейских причесок, могла быть у европейских дам знаком женской заинтересованности… Для Европы это было просто еще одним признаком того, что русские ничего не смыслят в "правильных" традициях "не варварского" света.



Европа была убеждена в этом тогда и уверена сегодня, меняются лишь поводы и времена. Так, например, когда в 14 веке странствующий под личиной простого торговца тефтонский рыцарь Де-Ланноа вернулся в Европу после изучения древней "России" его записи вызвали фурор. Еще бы, ведь его задачей было составить логистические карты перед "крестовым" вторжением, а он помимо этого, еще и описал Русь такой, какой она есть – грязной, варварской и спесивой. А как иначе, если даже из самого громкого его рассказа следовало, что славяне продавали своих жен и дочерей как рабынь. "Эти варвары не заслуживают снисхождения", – так помимо прочего оправдывался следующий тефтонский поход.



Это описание "русской традиции" удерживалось в Европе десятилетиями, пока не выяснилось, что рыцарь попросту увидел шутливый обряд традиционный для любой российской свадьбы – выкуп невесты. Жених, торгуясь, предлагал символические деньги, а родственники деланно требовали больше и не улыбались. Тем не менее, "рабские порядки" в России еще много лет считались общепризнанными, поскольку полностью ложились в канву очернения России.



В действительности, на протяжении всей мировой истории именно Запад демонстрировал все признаки дикости и садизма. Во все времена "просвещенные европейцы" оправдывали свои зверства в Индии, Латинской Америке, Африке, отличными от себя "ценностями" аборигенов.



Вашингтон, как в Средние века римский Папа, продолжает делать это и сегодня. Разница состоит лишь в том, что ранее Запад преподносил это как отлучение от церкви, а современный "град на Холме" отлучает народы от "демократии". В далекие времена это означало, что такие нации просто объявлялись Святым престолом изгоями, и их дозволено было грабить всем, кому не лень. Сейчас изменилось лишь название, суть при этом осталась абсолютно одинаковой. Как и столетия назад, если такая страна не настолько сильна как Россия, ее уничтожают. Грабят и разделяют по принципу "барского стола".



С Россией ситуация в корне противоположная. В военной области мы неприкосновенны для любого врага. Про таких во времена колонизаторов Запад говорил следующим образом: "Несмотря на то, что эти люди недостойны равенства, их угрозу недооценивать нельзя. Жаль, но пока с ними придется считаться…"



Именно поэтому первое, что сделала Россия после темного периода 90-х годов, это всеми силами выстраивала непроницаемую оборону, восстанавливала страну и создавала экономическую подушку. Москва знала, что алчность Запада рано или поздно пересилит напускной лоск, что и случилось. А в этом случае история советует одно: единственный путь для независимости и равенства – это не растворение в чужих ценностях, а укрепление суверенитета и сохранение своих. Источник - iarex.ru

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