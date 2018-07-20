 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Российская полиция как препятствие в евразийской интеграции? - Эрик Ханымамедов
00:04 23.07.2018

Российская полиция как препятствие в евразийской интеграции?

Вообще конечно история с молодым человеком из Узбекистана Маруфжоном Шакаровым, приехавшим в Россию осуществлять свою мечту, а вместо этого получившим тюремный срок очень показательна.

Собственно, она показывает, во что на деле превратили чиновники силовых ведомств евразийскую интеграцию. Слишком о высоких материях говорю применительно к случаю Маруфа? Да нет, как раз эта самая интеграция начинается на перронах вокзалов наших городов. Не в высоких кабинетах, а вот именно там, внизу, на земле, куда эти ваши высочайшие указы и красивые лакированные фразы о межнациональном мире и Евразии не доходят, или, в крайнем случае, интерпретируются так как надо рядовым полицейским.

Я не хочу говорить отрицательно за всех сотрудников силовых ведомств, у меня были хорошие знакомые. Например, мой однокурсник из органов, с которым я учился на юрфаке одного из университетов, прошел обе чеченские компании, был на площади "Минутка" в Грозном, и ничего, не озлобился, не потерял веру в людей - остался честным ментом (прошу прощения за такое просторечное выражение).

Но судя по всему немалая часть рядового состава нынешней полиции не отличается положительными характеристиками (мягко говоря) и поэтому мы становимся свидетелями подобных ситуаций с российскими гражданами в погонах и приезжающими за мечтой в Россию молодыми людьми из Средней Азии.

Т.е. как только на простом гражданине России оказались погоны силовика, он стал звездой? Начал реализовывать свои властные комплексы вместо помощи простым людям?

Парень получил "десятку" (которую милостиво снизили до пяти лет) только за то, что попытался отстоять свои права?!

Выдержка из статьи: "Маруфжон все время учился, учился и учился. В одиночной камере СИЗО, где голодает Маруфжон, на столе - книги, самоучители. Пытается не терять времени - зубрит испанский, немецкий. Художественная литература на русском языке - надо ведь и отдыхать".

Насколько я понимаю, столь высокая интеллектуальная подготовка нужна молодому человеку чтобы наркоту по "закладкам" распихивать? Самоучитель испанского, авиационная логистика, фантастика, это то, что парень читает во время голодовки. И после подобного кто-то хочет меня убедить, что парень наркодилер? Правильно ныне говорят: милиция рождена революцией, а полиция коррупцией.

У нас столько известных людей в России, радеющих за межнациональный мир, интеграцию в Евразии и т.п. красивые концепции, может кто-то из них попытается разобраться в деле паренька из Узбекистана? Или на этом простом парне имени не сделать, не засветиться на высоких трибунах и на фотоснимках с известными личностями?

В СССР мы воспитывали в лучших традициях элиту в национальных республиках Союза, а теперь что, во что все это превратилось? В самопиар, в попытку извлечь политические дивиденды?

Почему когда наверху говорят правильные слова о евразийской интеграции, внизу обычные силовики все эти усилия сводят на нет подобными ситуациями?

Мы должны нести в бывшие национальные окраины СССР чистое, светлое и справедливое, а мы что туда несем, ненависть к России?! Что этот парень будет думать о России, когда выйдет из тюрьмы (если выйдет)? Он боец, он упорный, он бьется за свое честное имя, как может!

Мы должны быть примером справедливости для молодежи из Средней Азии, а мы каким примером стали?! Рвачества, духовной ничтожности, дешевого популизма на модных темах, коррупции и криминала?!

Мы никогда не построим новой большой страны с такими подходами, никогда! От нас все бывшие советские республики будут шарахаться как от чумы! Мы и так за почти тридцать лет растеряли все постсоветское пространство! Потому что в бывшей РСФСР, в начале девяностых прошлого столетия, сделали выбор в пользу личного обогащения, лжи и лицемерия - лучше я буду богатым князьком в отдельно взятой республике, чем обычным человеком, но руководителем большой, интернациональной державы! Ну так в конечном итоге вы и получите ненависть народов бывших национальных окраин, вместо уважения, любви и признания!

Из обращения Маруфа Шакарова в редакцию одного из СМИ: "Прошу вас помочь мне оправдаться, я должен помогать родителям и родным, также получить высшее образование по своей мечте, а не сидеть в тюрьме, я не для этого приехал в РФ".

Держись, Маруф! Помни о своей мечте - не отступай и не сдавайся - ты победишь!

Эрик Ханымамедов

Источник - ЦентрАзия
Постоянный адрес статьи - http://www.centrasia.ru/newsA.php?st=1532293440
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