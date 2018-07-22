В казахстанском Актау зарезан КВНщик Данияр Алимбаев

17:53 22.07.2018 В Казахстане зарезали игрока КВН



В городе Актау на юго-западе Казахстана убили бывшего участника команды КВН "Актобе" Данияра Алимбаева; артист умер в результате ножевого ранения в ногу, при котором были повреждены артерии и вены.



Инцидент произошел в ночь на субботу, 21 июля, передает "Sputnik Казахстан".



32-летнего Алимбаева госпитализировали, в больницу он поступил в крайне тяжелом состоянии. Врачи провели экстренную операцию, артиста перевели в реанимацию, где он и скончался.



Сотрудники полиции Мангистауской области задержали трех подозреваемых. Ведется досудебное расследование по уголовной статье "Убийство".



Данияр Алимбаев выступал на сочинском фестивале в составе сборной КВН "Актобе".



Ранее на этой неделе в Казахстане убили бронзового призера прошедшей в Сочи Олимпиады – 2014 фигуриста Дениса Тена. Спортсмен умер от ножевого ранения. Задержаны двое подозреваемых.



22 июля 2018,

Ольга Никитина Источник - взгляд

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