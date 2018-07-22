|В казахстанском Актау зарезан КВНщик Данияр Алимбаев
17:53 22.07.2018
В Казахстане зарезали игрока КВН
В городе Актау на юго-западе Казахстана убили бывшего участника команды КВН "Актобе" Данияра Алимбаева; артист умер в результате ножевого ранения в ногу, при котором были повреждены артерии и вены.
Инцидент произошел в ночь на субботу, 21 июля, передает "Sputnik Казахстан".
32-летнего Алимбаева госпитализировали, в больницу он поступил в крайне тяжелом состоянии. Врачи провели экстренную операцию, артиста перевели в реанимацию, где он и скончался.
Сотрудники полиции Мангистауской области задержали трех подозреваемых. Ведется досудебное расследование по уголовной статье "Убийство".
Данияр Алимбаев выступал на сочинском фестивале в составе сборной КВН "Актобе".
Ранее на этой неделе в Казахстане убили бронзового призера прошедшей в Сочи Олимпиады – 2014 фигуриста Дениса Тена. Спортсмен умер от ножевого ранения. Задержаны двое подозреваемых.
22 июля 2018,
Ольга Никитина