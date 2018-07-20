Ирак отказался от размещения постоянных военных баз США

17:51 22.07.2018 22 июля 2018, Сергей Гурьянов

Багдад не согласится на размещение постоянных американских военных баз в Ираке, заявил посол республики в России Хайдар Мансур Хади.



Он отметил, что ничего не знает о планах США создать постоянные военные базы в Ираке. "Не думаю, что это правда, потому что США вывели свои силы из Ирака в 2011 году и у них нет намерений размещать здесь постоянные базы", – передает его слова ТАСС.



Хади отметил, что остающиеся в стране американские военные оказывают лишь консультативную поддержку. Более того, он выразил уверенность в том, что иракское правительство откажет Вашингтону, если тот захочет разместить военные базы в стране.



"Я не думаю, что мы согласимся на постоянное присутствие американских баз. Иракское правительство неоднократно заявляло, что у нас нет никаких баз США. Мы исходим из того, что суверенитет Ирака является приоритетом номер один", – заявил он.



Он подчеркнул, что решение о размещении военных баз США в Ираке должно принимать правительство. Источник - взгляд

Постоянный адрес статьи - http://www.centrasia.ru/newsA.php?st=1532271060

Новости Казахстана

