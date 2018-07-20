|Ирак отказался от размещения постоянных военных баз США
17:51 22.07.2018
22 июля 2018, Сергей Гурьянов
Багдад не согласится на размещение постоянных американских военных баз в Ираке, заявил посол республики в России Хайдар Мансур Хади.
Он отметил, что ничего не знает о планах США создать постоянные военные базы в Ираке. "Не думаю, что это правда, потому что США вывели свои силы из Ирака в 2011 году и у них нет намерений размещать здесь постоянные базы", – передает его слова ТАСС.
Хади отметил, что остающиеся в стране американские военные оказывают лишь консультативную поддержку. Более того, он выразил уверенность в том, что иракское правительство откажет Вашингтону, если тот захочет разместить военные базы в стране.
"Я не думаю, что мы согласимся на постоянное присутствие американских баз. Иракское правительство неоднократно заявляло, что у нас нет никаких баз США. Мы исходим из того, что суверенитет Ирака является приоритетом номер один", – заявил он.
Он подчеркнул, что решение о размещении военных баз США в Ираке должно принимать правительство.