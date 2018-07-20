ЦРУ: Китай хочет стать лидирующей сверхдержавой, заменив собой США

13:13 22.07.2018 Джейми Тарабей (Jamie Tarabay)

CNN, США



Аспен, штат Колорадо - Цель различных мероприятий Китая по усилению его влияния в мире заключается в том, чтобы заменить собой США в качестве лидирующей сверхдержавы, о чем в пятницу, 20 июля, заявил помощник заместителя директора отделения ЦРУ в Восточной Азии Майкл Коллинз (Michael Collins).



Выступая на форуме по безопасности в Аспене, Коллинз заявил, что китайский лидер Си Цзиньпин и его режим ведут "холодную войну" против США.



"Судя по их собственной терминологии и по тому, что говорит Си, я бы сказал, что то, что они ведут против нас, в сущности представляет собой холодную войну - не такую холодную войну, которую мы наблюдали в эпоху холодной войны [с СССР], а холодную войну в ее классическом определении. Страна, которая использует все возможности - законные и незаконные, государственные и частные, экономические и военные - чтобы подорвать позиции своего противника относительно своих позиций, не скатываясь к открытому конфликту. Китайцы не хотят конфликта", - заявил Коллинз.



"В конечном итоге они хотят добиться, чтобы любое государство мира, принимая политические решения, в первую очередь вставало на сторону Китая, а не на сторону США, потому что китайцы все чаще определяют характер конфликта с США и того, что мы называем конфликтом систем".



Если проанализировать работы Си, чье мышление и мировоззрение недавно были закреплены в китайской конституции, по словам Коллинза, становится ясно, что та угроза, которую представляет собой Китай, является величайшей угрозой для США в настоящее время.



"Он навязывает конкуренцию нам и тому, что мы отстаиваем, - гораздо более серьезную конкуренцию, чем то, что могут выдвинуть русские", - сказал Коллинз.



Эти заявления Коллинза, с которыми он выступил в третий день форума, перекликаются с высказываниями других высокопоставленных чиновников, включая директора ФБР Кристофера Рея (Christopher Wray) и директора Национальной разведки Дэна Коутса (Dan Coats), которые тоже считают Китай самой серьезной угрозой для США в настоящее время.



"Я считаю, что с точки зрения контрразведки, Китай во многих отношениях представляет собой самую масштабную, самую сложную, самую серьезную угрозу, с которой сегодня сталкиваются США", - заявил Рей в среду, 18 июля.



"Я считаю, это объясняется тем, что для них это задача государственного масштаба: они ведут как экономический, так и традиционный шпионаж, они используют как традиционных агентов разведки, так и нетрадиционные методы сбора информации, они используют как человеческие ресурсы, так и киберсредства".



В четверг, 19 июля, Коутс подчеркнул, что США необходимо решить, является ли Китай "настоящим противником или легитимным конкурентом". Он также раскритиковал попытки китайского государства красть производственные секреты и научные исследования. "Я думаю, что именно здесь нам нужно начать чертить линию", - добавил он.



Растущая оборонная структура Китая



По словам Марселя Леттре (Marcel Lettre), бывшего заместителя министра обороны по разведке, операции влияния - в рамках которых правящая Коммунистическая партия Китая использует политические, финансовые и военные стратегии, чтобы установить и закрепить свое присутствие в странах своего региона и за его пределами, - являются лишь одним из инструментов, которые Китай использует для наращивания своей мощи и влияния в мире.



"Это страна, которая занимает второе место в мире по размерам военного бюджета, у которой самая большая регулярная сухопутная армия, которая занимает третье место в мире по размерам своих ВВС и у которой есть мощный флот в 300 кораблей - включая более 60 подводных лодок. И сейчас все это находится в процессе модернизации и усовершенствования", - сказал он, добавив, что все эти обновления "сконцентрированы вокруг тех инноваций, которые мы внедряли в США в последние пару десятилетий".



В мае Китай представил первый авианосец собственного производства весом в 50 тысяч тонн. Первое испытание этого авианосца состоялось после выступления Си 12 апреля, когда он объявил о планах по созданию военного флота "мирового класса" под флагами Коммунистической партии Китая. По словам экспертов, хотя этот авианосец существенно улучшит военные позиции Китая в регионе, он является несовершенным и намного отстает от стандартов американских авианосцев.



В то же время Китай выстроил свои порты по всему Индийскому океану вплоть до Джибути, куда в прошлом году он отправил два военных корабля и неизвестное число военнослужащих на свою первую зарубежную военную базу.



Сьюзен Торнтон (Susan Thornton), которая является исполняющей обязанности помощника госсекретаря по делам Восточной Азии и Тихоокеанского региона, указала на сложную ситуацию в Южно-Китайском море, отметив, что присутствие США может заставить Пекин сесть за стол переговоров с другими странами региона, которые тоже претендуют на спорные территории.



За последние несколько лет китайское правительство выстроило ряд искусственных островов в Южно-Китайском море, разместив там свои военные объекты, включая радиолокационные установки и взлетно-посадочные полосы. Пекин считает большую часть Южно-Китайского моря своей суверенной территорией - международное сообщество считает эти его претензии необоснованными.



"Будет ли Китай следовать правилам и вести переговоры с партнерами АСЕАН (Ассоциацией государств Юго-Восточной Азии)? Или же он попытается договориться со всеми ними по одиночке и таким образом увеличить своей влияние?" - спросила она.



Торнтон, которую президент Дональд Трамп первоначально выдвигал на должность помощника госсекретаря, ушла в отставку в июне, когда ей сообщили, что президент больше не нуждается в ее услугах. В пятницу она сообщила, что ее служба завершится после окончания панельной дискуссии.



"Наша мягкая сила… мощнее их мягкой силы"



Новая стратегия национальной безопасности Трампа, которая была обнародована в декабре, подразумевает противостояние Китаю на технологическом фронте и на киберуровне. Однако она также подразумевает работу с партнерами по всему миру, направленную на то, чтобы противостоять китайским практикам и убедить Пекин соблюдать международные конвенции и стандарты.



В то время как внимание мирового сообщества переключалось с одного кризиса на другой, внимание Китая было сосредоточено на одной цели в течение многих лет.



"Они учатся быть более сильными, учатся быть более амбициозными, учатся быть более агрессивными посредством того, что им сходит с рук, - сказал Коллинз из ЦРУ. - Теракты 11 сентября - это лишь один пример, когда международному сообществу пришлось переключиться на новую проблему, а Китай за это десятилетие стремительно развился, став таким, каким он является сейчас. Можно сказать, что с международной системой происходили такие вещи, которые помогают отчасти объяснить скорость и мощь Китая и то, чего он добился".



И Торнтон, и Коллинз отметили, что за прошедшее десятилетие произошли такие события, которые объясняют стремительный рост и развитие Китая.



"Китайцы очень хорошо умеют пользоваться возможностями, которых у них было довольно много, поскольку в первой половине 2000-х годов мы всецело сосредоточились на Ближнем Востоке, а затем на финансовом кризисе, - объяснила Торнтон. - Мы должны вернуться к тому, что у нас хорошо получается. Наша мягкая сила намного мощнее их мягкой силы. В них нет той привлекательности, которая есть в американской системе, и, я думаю, это потому, что наши партнеры по всему миру знают, что мы на их стороне, что мы не будем навязывать им свою волю, что мы будем работать вместе с ними".



По словам Коллинза, даже партнеры Китая не хотят копировать образ жизни в этой стране.



"Я тоже искренне придерживаюсь той оптимистической точки зрения, что в борьбе норм, правил и стандартов поведения либеральный порядок остается сильнее тех репрессивных стандартов, которые проповедует Китай, - сказал он. - Я убежден, что остальные не захотят копировать его". Источник - Иносми

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