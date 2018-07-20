Гибель Дениса Тена стала приговором Каз-"правоохранительной" системе, - М.Козачков

13:11 22.07.2018 Генеральская линия



Смерть 25-летнего фигуриста Дениса Тена - не только ужасающая трагедия для всего мирового спорта, но еще и приговор правоохранительной системе Казахстана



Спортсмен погиб, пытаясь остановить отморозков, снимавших зеркала с его автомобиля. Вдумайтесь только: в самом крупном городе страны преступники чувствуют себя столь вольготно, что могут не только воровать, но и убивать среди белого дня (о ночной преступности и говорить не приходится)! При этом раскрывают у нас только одно из шести-семи преступлений. В прошлом году в Алматы из 45 тысяч краж до суда дошли всего 4 тысячи. Получается, департамент внутренних дел мегаполиса в состоянии найти только одного воришку из одиннадцати.



Можно без преувеличения сказать, что гибель Дениса Тена стала настоящим шоком для всех казахстанцев. 25-летний парень не только добился невероятных результатов в фигурном катании, но и вообще прожил свою короткую жизнь так, что может навсегда остаться примером для молодежи. Он не попадал в некрасивые истории, не бросал жен с детьми, не устраивал пьяных драк, никогда не скандалил и не ругался, не мухлевал с призовыми деньгами, не выгонял тренеров из их квартир, не употреблял допинг. Не мальчик, а золото.



Парня убили в самом центре Алматы - в той части города, которую уже два года неустанно внатирает до блеска Бауыржан БАЙБЕК. Случись это где-нибудь в спальном районе, можно было бы всплеснуть руками: ну зачем ты, чемпион, полез в это забытое богом и акимом "гетто"? Там курят анашу и колются героином, там отбирают у школьников мобильники, а молодежь по-прежнему делится на "районы", воспетые Аканом САТАЕВЫМ в одном из его фильмов. А тут самый центр, с его дорогой гранитной плиткой на тротуарах, яркими велодорожками, культовыми кофейнями, бутиками элитных брендов... Такого явно никто не ожидал.



Но давайте будем честны: крупнейший город Казахстана - даже в его центре - с современными пешеходными зонами, обилием ухоженных сквериков и парков далеко не самое безопасное место в стране. А почему? Ответ один: в городе очень плохо борются с преступностью, вернее, не борются, а лишь имитируют борьбу. От армии южностоличных полицейских (более 4,5 тысячи штыков) толку не слишком много. Сказанное не просто эмоции, это легко доказать, опираясь на цифры, собранные членом общественного совета Алматы Маратом ШИБУТОВЫМ. Политолог свел в единую таблицу данные из отчетов комитета по правовой статистике и специальным учетам при Генпрокуратуре. И картина вышла весьма неприглядная.



Нынешний руководитель ДВД Алматы Серик КУДЕБАЕВ занял свое кресло осенью 2013 года. То есть полицией мегаполиса он руководит почти пять лет. Вот мы и возьмем статистику за этот период.



В 2013 году в Алматы было зарегистрировано в общей сложности более 55 тысяч преступлений. Из них до суда полицейские сумели довести 11,3 процента. Грубо говоря, порядка 8-9 преступлений из 10 так и остались нераскрытыми.



В 2014 году зарегистрировано более 61 тысячи преступлений. В суд ушло 12,3 процента.



В 2015 году ситуация ухудшилась - всего совершено 73,5 тысячи преступлений, 11,5 процента раскрыты.



В 2016 году статистика получше: 68 тысяч правонарушений, 12,9 процента попали в суд.



Наконец, в 2017 году случилось без малого 64 тысячи преступлений, и раскрыто из них 15,4 процента.



Вроде бы - по цифрам - Серик Мырзакулович улучшает показатели: было у него 11,3 процента раскрытых дел в самом начале пути, а стало аж 15,4. Но если на пальцах, то 15,4 процента означает: раскрыто одно преступление из 6,5. В количественном выражении получается следующее: из 63 797 зарегистрированных преступлений в течение года в суд попало всего 9822 дела.



Меньше 10 тысяч раскрытых дел, и это при штатной численности ДВД Алматы в 4500 человек! Выходит, один сотрудник алматинской полиции раскрывает в год всего два преступления, при том что на каждого полицейского приходится по 14 преступлений?! Как вам такая "продуктивность"?



Чтобы читатель оценил масштабы УДЕЛАННОЙ (другого слова не подберешь!) алматинской полицией работы, позволю себе аналогии, пусть не бесспорные, но весьма показательные. Представьте: булочник кладет в печь 14 буханок хлеба, а достает только две - остальные безнадежно испорчены. Врач (даже не хирург, а терапевт или педиатр) из 14 пациентов ставит на ноги только двоих. На центральной улице города поменяли 14 километров асфальта, но ездить можно только по двухкилометровому кусочку, все остальное - ямы да канавы. Понятно, что ловить преступников как минимум сложнее, чем печь хлеб или выписывать рецепты. Но раскрывать одно дело из семи... Вам не кажется, что это явный перебор даже для тех, чья служба и опасна и трудна? А ведь статистика подчиненных генерал-майора Кудебаева за прошлый год именно такова...



Дениса Тена убил ударом ножа один из мелких воришек из числа тех, кто снимает зеркала с автомобилей (то есть промышляет кражами). Вот шибутовские цифры по кражам за последние три года. Можем для наглядности взять не пять лет, а три последних года.



В 2015 году зарегистрировано 42 834 кражи, из них раскрыто 2255. В 2016 году зарегистрировано 46 736 краж, раскрыто 3252. Наконец, в 2017 году было совершено 45 430 краж, в суд переданы материалы по 4020 эпизодам.



Нетрудно подсчитать шансы похитителя уйти от ответственности: они выше, чем в любой карточной игре или за рулеткой в казино. Можно снять 10 комплектов тех же зеркал с дорогих автомобилей и не попасться. Цена ворованных зеркал на черном рынке порядка 40-60 тысяч тенге. Значительно ниже приобретенных в фирменном салоне, но, учитывая масштаб, вполне прибыльный "бизнес", и почти без рисков. Зеркала с автомобилей, велосипеды из подъездов, мобильные телефоны - их похитителей не ловят? Вопрос отнюдь не риторический, если... из 45 тысяч преступлений раскрыты всего 4 тысячи. При том что на каждого сотрудника ДВД Алматы приходится по 10 краж. То есть в среднем каждый раскрыл лишь по одной. Вот так эффективность...



У нас принято считать, что полицейские нас защищают, оберегают, при этом получают маленькие зарплаты, недоедают-недосыпают. Но! Финансирование ДВД увеличивается каждый год, и в 2017 году оно составило без малого 25 миллиардов тенге. Тут важно оговориться: 5 миллиардов - это деньги республиканского бюджета, и около 20 миллиардов - из бюджета города, куда платим налоги мы, алматинцы. Проще говоря, жители города заплатили подчиненным Серика Кудебаева 20 миллиардов тенге за их работу. И что получили взамен? Наши бравые полицейские поймали одного вора из десяти. Двое из тех, что продолжали гулять на свободе, убили одного из лучших среди нас - Дениса. Сознавать это горько. Но разве не страшна мысль: на его месте мог оказаться ЛЮБОЙ из нас?..



И ведь эти цифры известны не только общественному совету Алматы. Знают о них и в Министерстве внутренних дел, и в Генеральной прокуратуре, и в администрации президента. Но почему-то это знание не приводит к практическим результатам - ни к кадровым, ни к организационным. Руководство ДВД абсолютно непотопляемо (так же, впрочем, как и МВД). А ведь случилось в Алматы за эти пять лет много чего. Вспомним хотя бы террориста Руслана КУЛЕКБАЕВА, два года назад убившего 10 человек. Бандит бегал по всему городу и отстреливал полицейских, но на их начальстве из ДВД-МВД это никак не отразилось. В прошлом году был осужден начальник Ауэзовского РУВД за крышевание бандитов - не последний человек в правоохранительной системе города. И снова его прямой руководитель как бы ни при чем. А теперь случилась трагедия с Денисом. Всемирно известный спортсмен погиб от рук преступников, а начальник ДВД даже не пришел на брифинг, вместо него о ходе расследования отчитался прокурор города Берик ЖУЙРЕКТАЕВ. Да, генерала Кудебаева не было в городе, он в отпуске после недавней коллегии министерства. А был бы он на месте, остался бы Денис жив? Сомневаюсь. Почему? Да потому что в моем городе начальник ДВД и другие силовики, живущие на мои налоги, не хозяева ситуации. Зато здесь вольготно хозяйничают маргиналы из глубинки: снимают зеркала с машин и бьют ножами тех, кто пытается помешать им это делать.



Михаил КОЗАЧКОВ Источник - Время

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