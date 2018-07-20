Солома на ветер, или Озорные белочки алматинского акимата, - Петр Своик

13:10 22.07.2018 Что общего между соломенной Белочкой, ЕНПФ и медицинским страхованием - стоит разобраться



В каком-то смысле ожидаемая всеми провокация против чемпионата мира в России состоялась, в Алматы, по крайней мере. У нас сенсационное появление Белочки на бывшей ВДНХ затмило все интриги четверть- и полуфиналов и самого финала, а накал противоположных страстей и оценок в соцсетях ничуть не слабее многоголосого рева трибун.



Нам, получается, тоже не миновать этой темы, но поскольку наш с вами жанр - экономика, начнем с затрат. На 12-метровую Белку (отныне это слово в Казахстане пишется только с большой буквы) ушло 23 млн. тенге, из которых бюджет потратился на 15 миллионов, остальное - взявшееся таким образом украшать город агентство. Изделие из камыша и соломы вроде бы недешево, но, с другой стороны, при таких размерах стоимость не фантастическая. Одних только строительных рабочих было задействовано несколько человек, техника, транспорт и все такое.



Критиков возмущает секретность гонорара автора - Алекса РИНСЛЕРА, но достанься ему хоть половина этой суммы, его и у нас миллионером никто бы не назвал, тем более у него на родине в Британии.



Еще муссируется тема экономии бюджета и на что бы лучше (типа школьных завтраков) потратить эти деньги. Но 15 "лимонов" для города с бюджетом в 474 по доходам и 491 миллиард тенге по расходам - это три… тысячных процента, извините.



Да, бюджет на этот год перед его началом был слегка скорректирован - уменьшен на 8 млрд. тенге ввиду снижения налоговых поступлений, зато по статье "Промышленность, архитектурная и градостроительная деятельность", наоборот, было заложено увеличение на 14,7 млн. тенге (не тогда ли привиделась Белочка?), но все это копейки в масштабах бюджетных трат мегаполиса.



С чем сравнить затраты на Белочку? Ну, например, с "изучением и анализом религиозной ситуации в регионе" - 15 млн. тенге или с "поощрением граждан (оказывается, есть такие!), участвующих в охране общественного порядка" - 18 млн. А вот "реализация государственной политики на местном уровне в области развития языков" - это уже подороже - 53 млн. Того же порядка - 52 млн. - "организация содержания служебных животных", зато "организация содержания административно арестованных" чуть затратнее - 62 млн. Услуги же по "размещению лиц, не имеющих определенного места жительства и документов", тянут уже на восемь соломенных символов Алматы - 120 млн. Кто-то из острословов сравнил пустую внутри Белку с парижским слоном XIX века - жилищем Гавроша, но городское искусство и приюты для бездомных - это по разным департаментам акимата, экономии на совмещении не получится.



Вот еще для сведения (и сравнения с Белочкой) бюджетные траты: "помощь нуждающимся на дому" - 412 млн., "обеспечение сирот и детей, оставшихся без попечения родителей", - 774 млн., "субсидирование городских перевозок по социально значимым направлениям" - 7 млрд. тенге, здравоохранение - 17 млрд., ЖКХ - 100 млрд., образование - 105 млрд. тенге.



Другими словами, есть в городском бюджете статьи помасштабнее Белочки, на тех же дорожных ремонтах и заменах бордюров крутятся (а значит, и откатываются) суммы на три порядка больше. И мы на это особо не реагируем - привыкли. Следовательно, не чудовищной стоимостью, а чем-то другим зацепил горожан соломенный монумент.



Что интересно, Белочка перед "Атакентом" - это как бы первая ласточка. Уже есть и другие арт-объекты. И я вам скажу, по описаниям и названиям моя реакция исключительно положительная - пусть будет больше таких вставок в городскую среду! И 78 млн. тенге на это совершенно не смущают.



Но почему тогда именно Белочка, с которой все и началось, у многих вызывает чувство не радости, а, как минимум, недоумения, если не неприятия? Конечно, ваш обозреватель ни разу не архитектор и не специалист по городскому дизайну, но мы с вами - горожане, и именно на наше восприятие должна быть направлена вся арт-затея. И вот, пытаясь для себя понять причины непопадания, я вспомнил… "Хан Шатыр" в другой столице, северной. Честно сказать, когда первый раз увидел - просто обомлел. Казахи - это юрта, шатер же - и конструктивно, и исторически - совершенно иное. В юртах Степь обживалась, а в шатрах завоевывалась. Но тогда что должен символизировать "Хан всех шатров" в столице казахского государства и как понимать накренившийся шпиль? Символ ли это астанинских ветров или намек на мужественное, но безуспешное сопротивление казахских батыров?



Ответ-то на самом деле простой - всемирно известному Норману ФОСТЕРУ все это даже невдомек, он представитель совершенно иной культуры и истории. Конструктивно - решил построить самый большой шатер в мире, а кто же у нас станет сомневаться в приоритетности английской мысли?



Так, похоже, и с Белочкой. У англосаксов и вообще у европейцев это вполне ходовой персонаж и фольклорно, и реально в городских парках, у нас же - вовсе нет. "Белка в колесе" - и все, пожалуй, больше нет этого зверька ни в сказках, ни в мыслях, ни на уличных аллеях. Наши животные - это волк и баран, медведь и лиса, верблюд и заяц, орел и беркут, но никак не белочка. Тем более высотой с четырех­этажный дом. Скорее всего, это и отвратило местное восприятие, несмотря на искренне европейское пояснение, что Белочка напоминает нам о совместном выживании в городской среде. Да нам бы самим выжить без этой чудовищной зверушки!



Почему мне показалось важным сказать о Белочке? Да потому, что заискивающая, извините, готовность подчиняться чужеродным образцам пронизывает и нашу экономику. Откуда, как вы думаете, накопительная пенсионная система, откуда упорное стремление внед­рить страховую медицину, откуда покорность правительства перед монополистами и их тарифами?



Это все решения, продиктованные иностранными "консультантами". С той только разницей, что соломенную Белочку через полгода сожгут или просто уберут, а с кланяющейся чужестранцам экономикой мы так и останемся.



Петр СВОИК Источник - Время

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