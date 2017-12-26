Казахстанский ЖКХ: ЖилКомХаос, - Е.Тихонова

13:09 22.07.2018 Не будет никаких позитивных перемен в убогом многострадальном секторе жилищно-коммунального хозяйства. По крайней мере, до конца этого года. Рада бы ошибиться, но реальность вынуждает делать пессимистические выводы. В наших, замечу, правительственных (!) структурах работают либо по принципу "правая рука не знает, что делает левая", либо по крыловской фразе "однажды лебедь, рак да щука". Или там… дилетанты и двойная бухгалтерия.



Ну скажите, как можно сообщать (автор - АО "Казах­станский центр модернизации и развития ЖКХ"), что работа по установке в стране общедомовых приборов учета (ОПУ) только начинается, если она ведется более трех лет? К тому же в большинстве регионов, за исключением Караганды, Семея и Западно-Казахстанской области, уже несколько лет применяют дифференцированные тарифы в зависимости от наличия или отсутствия ОПУ. Это официальные данные.



Три года назад комитет по регулированию естественных монополий, защите конкуренции и прав потребителей (проще говоря - антимонопольный комитет) Министерства нацэкономики проинформировал газету "Время": к 31 декабря 2015 года все многоквартирные дома в Казахстане будут оснащены ОПУ. Правда, позже эти смелые планы споткнулись об один неучтенный факт суровой действительности: далеко не во всех многоэтажках возможна установка этих приборов. Как поясняли тогда тепловики, ОПУ не устанавливают, если в доме нет элеваторного узла и если строение относится к категории ветхого жилья, которое скоро пойдет под снос.



Тем не менее уже в этом году все тот же антимонопольный комитет сообщил газете "Время", отвечая на запрос: из 36 898 многоэтажных домов в Казахстане ОПУ тепла установлены в 21 885, что составляет 59,3 процента общего охвата.



Но в Казцентре ЖХК, которому, как говорится, сам бог велел в первую очередь быть в курсе всех профильных дел, похоже, свое измерение времени и причинно-следственные связи тоже свои, особенные. "В Казахстане начинается работа по приборизации и инвентаризации много­квартирных жилых домов, - говорилось в июньском пресс-релизе этого ведомства (по тексту цитаты выделены нами). - Работа по приборизации и инвентаризации многоквартирных жилых домов (МЖД) начата в связи с отсутствием точных данных о количестве и состоянии МЖД, оснащении их приборами учета, децентрализованным закупом приборов, работающих на разных стандартах".



То есть, получается, у Казцентра ЖКХ нет данных по тому, сколько многоэтажек в Казахстане, в скольких из них можно установить ОПУ, и, главное, о том, что приборизация уже давно ведется! И это при том, что антимонопольный комитет и Казцентр ЖКХ в то время, когда несколько лет назад начиналась кампания по установке в домах ОПУ, "сидели" в одном ведомстве - Миннацэкономики. Были в одном месте и никак не общались? Вот это координация!



Но это еще не все скелеты в шкафу. В феврале прошлого года было принято решение передать Казцентр ЖКХ из МНЭ в ведение Министерства по инвестициям и развитию. И там у центра закипела работа по-новому (в частности, см. "Как бардак вы назовете...", "Время" от 26.12.2017 г.). И вот, наверное, первый результат кипучей деятельности (снова цитирую пресс-релиз Казцентра ЖКХ):



"В Министерстве по инвестициям и развитию РК завершено заслушивание акиматов областей, городов Астана и Алматы по региональным планам приборизации и полномасштабной технической инвентаризации МЖД. В результате заслушивания подписано 16 "Дорожных карт", согласно которым в 190 пилотных домах в 16 регионах, а это более 15 тысяч квартир, будут установлены ОПУ тепла, воды и электричества". Как все это коррелируется с уже проводимой соответствующей работой? Темный лес.



Заинтересовало и другое: за чей счет будут установлены эти самые ОПУ? Отправила запрос в Казцентр ЖКХ, после месяца ожидания получаю: "Местными исполнительными органами (МИО) была проведена работа по определению потребности регионов в приборизации. С учетом актуализированной потребности в Казахстане продолжается работа по приборизации. Установка приборов учета в пилотных домах планируется МИО за счет местного бюджета либо иных источников, в т. ч. частных инвестиций".



Из этого скудного ответа я узнала две новости. Первая: в Казцентре ЖКХ признали, что работы по установке ОПУ ранее велись и продолжаются, они там даже решили уточнить количество требуемых приборов. Какой-никакой, а уже прогресс! Вторая новость: по пилотным программам жильцы многоэтажек не будут платить за установку в их домах ОПУ. Во всяком случае, на данном этапе. Уточняла это в ходе устных разговоров по телефону со специалистами Казцентра ЖКХ.



Между тем все эти годы, пока велась кампания по установке приборов учета, собственники квартир изначально были обязаны приобретать эти счетчики за свои кровные (разрешалось в рассрочку на несколько лет). К слову, цена одного ОПУ тепла варьируется от 523 053 до 809 097 тенге и зависит от диаметра аппарата, который должен соответствовать тепловым нагрузкам. А если в многоквартирном доме два или три элеваторных узла, то умножайте сумму в два или три раза…



Конечно, не исключено, что в дальнейшем с жильцов тех пилотных домов потребуют вернуть вложенные кем-то (бюджетом или частными компания) инвестиции. Но это только предположение, не более того. Кстати, по каким критериям отбирали 190 домов-счастливчиков? В Казцентре ЖКХ ответили очень сухо: "Отбор пилотных проектов осуществлялся МИО".



Работу по приборизации в пилотном режиме предполагают завершить до 30 сентября этого года. Что ж, мы проследим и за этой кампанией.



"А зачем вообще нужны эти ОПУ? Жили же мы без них и не тужили вроде", - возможно, скажут те, кто еще не был в курсе затронутой темы. В Миннацэкономики и в теплоснабжающих организациях рекомендуют устанавливать приборы учета потому, что так жители многоэтажек будут платить только по факту потребленного тепла, а это, по данным специалистов, якобы на 20 процентов меньше, чем без ОПУ. В Казцентре ЖКХ другие цифры: "Прибор учета тепла позволяет жителям экономить до 36% расходов по потребляемому теплу. Более того, в случае проведения капитального ремонта МЖД с элементами термомодернизации и установки автоматизированного теплового пункта (АТП), позволяющего регулировать теплопотребление в зависимости от температуры наружного воздуха, можно добиться снижения расходов до 60%".



Напрашивается сакраментальный вопрос: где же истина, где правда? У "реформаторов" и любителей поговорить на совещаниях или у рабочих-тепловиков, устанавливающих ОПУ и снимающих с них показания? Да разве исполнители будут откровенны…



А от себя замечу: АТП возможно установить далеко не во всех домах, особенно советской постройки со старой системой отопления, потому что эти пункты предполагают поквартирную разводку труб отопления. Но, кстати, и во многих современных домах АТП практически бездействуют: жильцы платят за отопление по ОПУ. Но это уже тема для отдельной публикации.



Юрист и председатель Ассоциации КСК Алматы Аркадий РУБЦОВ считает: эта нормативная разница в потреблении - в данном случае тепла - создана искусственно:



- Сегодня те, у кого в МЖД нет ОПУ, платят за отопление на 20 процентов больше, чем те, у кого этот прибор есть, хотя товар - тепло - один и тот же. И эта искусственно созданная разница создает иллюзию выгодности приборов учета. Потом, когда ОПУ составят значительную долю в жилом многоэтажном секторе, разница исчезнет, потому что тарифы будут другими, и фактически большинство будет платить столько же, сколько платят те, кто живет без ОПУ.



Екатерина ТИХОНОВА



Вместо P.S. Пресс-релизы от Казцентра ЖКХ я получаю регулярно, порой несколько раз в неделю. И их новости каждый раз между прошлым (как с начатой работой по приборизации) и утопическим будущим: в Казахстане будут применять японские технологии в секторе тепло- и водоснабжения, финские энергосберегающие технологии по управлению термальной и солнечной энергией… Только все это как-то мимо сурового настоящего, в котором мы живем, - с прогнившими трубами, затопленными подвалами, дырявыми крышами, дорогими и подчас оказывающимися неисправными приборами учета… И уже мало кто, увы, верит в сказку со счастливым концом, потому что рассказчик каждый раз новый: только за последние три года в Казцентре ЖКХ сменилось четыре руководителя.



А тем временем



Деньги - на бочку



Антимонопольный департамент южной столицы обязал ТОО "Алматинские тепловые сети" вернуть деньги за тепло потребителям, не имеющим приборов учета. Общая сумма перерасчета составила 376,5 миллиона тенге.



Об этом сообщила пресс-служба комитета по регулированию естественных монополий, защите конкуренции и прав потребителей (КРЕМЗКиПП) Министерства национальной экономики.



В чем причина перерасчета? Антимонопольный департамент совместно с независимыми экспертами, общественными объединениями и представителями КСК провели анализ и выявили: все дело в разнице температур - расчетной и фактической.



То есть по действующим строительным нормам и правилам (СНиП) средняя температура наружного воздуха за отопительный период (октябрь - апрель) составляет -1,8 градуса, которая учитывается в платах за теплоснабжение за 1 квадратный метр отапливаемой площади. Однако фактическая температура за отопительный период 2017-2018 отопительного года составила +0,68 градуса (разница - 2,48 градуса). Возврат за 1 квадратный метр для многоэтажных домов составил 60,81 тенге, для ветхих и аварийных домов - 83 тенге.



Примерная сумма возврата для многоэтажных домов: для 1-комнатной квартиры площадью 50 квадратных метров 3 040,5 тенге, для 2-комнатной квартиры площадью 70 квадратных метров 4 256,7 тенге, а для 3-комнатной квартиры площадью 90 квадратных метров 5 472,9 тенге. В аварийных и ветхих домах сумма возврата меньше: 2891,5 тенге за 1-комнатную квартиру, 4048,1 тенге за 2-комнатную, 5204,7 тенге за 3-комнатную.



Екатерина ТИХОНОВА Источник - Время

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