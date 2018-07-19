Почему Китаю удалось то, на чем Россия сломалась

14:01 21.07.2018 Китайский опыт показывает, что перенимать чужое следует с большой осторожностью



Александр Запольскис



На днях увидела свет любопытная статья руководителя Школы востоковедения ВШЭ профессора Маслова, посвященная вопросу, в нашей стране часто задаваемому по меньшей мере на протяжении последнего десятилетия.



Как же так получилось, что два идеологически вроде одинаковых социалистических государства, столкнувшись с капитализмом, пришли к совершенно противоположным результатам? Советский Союз рухнул, тогда как Китай за четверть века из аутсайдеров выбился в экономические лидеры и уже неумолимо поднимается в геополитические. Мы экономическую войну с США формально выдержали и теперь даже возвращаемся к скромному росту, заплатив при этом полным расходованием одной из двух имевшихся заначек. Китай точно такую же войну выиграл, во-первых, не допустив введения против себя политически мотивированных санкций, во-вторых, парировав попытки введения запретительных пошлин со стороны своего ключевого покупателя.



По мнению автора, ключевых условий успеха Поднебесной четыре. Во-первых, государство не проводило приватизации, сохранив тем самым контроль над существовавшими тогда предприятиями. Частный бизнес активно и четко подталкивался в сторону создания новых мощностей, тем самым расширяя промышленную базу страны.



Во-вторых, иностранные инвестиции в страну приглашались не абы какие и не абы куда, а только под развитие производственных мощностей. Для чего в свободных экономических зонах инвесторам предоставлялись весьма льготные условия. Но строго для производителей, торгово-посредническим и финансовым структурам доступ туда был решительно закрыт.



В-третьих, чрезвычайно важным автор считает сохранение правительством страны доверия населения к денежно-финансовой системе государства. Несмотря на переходный период, юань сохранил не только функцию инструмента платежного обмена, но и функцию накопления богатства. Даже при маленьких зарплатах смысл копить и вкладывать, очевидно, сохранялся. Это значительно стабилизировало экономику.



И самое главное, - Китай предельно осложнял механизм вывоза капитал из страны. Тем самым стимулируя владельцев к расширению реинвестирования прибыли, чем еще больше ускорялся рост экономической мощи страны.



Все перечисленное, безусловно, верно, однако приходится признать, оно касается лишь чисто тактического уровня, отражая только следствие нескольких главных различий, предопределивших дальнейший итог. Автор о них говорит тоже, но в общую причинно-следственную картину не встраивает, хотя именно они являются фундаментом всей конструкции китайского успеха. Да и государства тоже. Таких причин три.



Первая - культурная. Даже при всей нынешней открытости и широкому применению англицизмов в быту (в том числе сопровождению всех ключевых программных документов государства официальными англоязычными названиями) Китай в культурном отношении остается самобытной страной. Местное у них в любом случае лучше иностранного. Все, от стихов и песен, до кинематографа и культурных традиций. Иностранное они перенимают очень медленно и практически в гомеопатических количествах, сначала не единожды убедившись в безопасности и полезности нововведения. У них сегодня даже интернет собственный, четко изолированный от остального мира.



В этом смысле Россия отличается радикально, что на уровне элиты, что на обычном бытовом – чужое считается заведомо превосходящее все отечественное. Мы с энтузиазмом подхватывает отмечания всяких там Дней Святого Патрика и Святого Валентина, а самое главное, с готовностью отказываемся от проверенных отечественных фундаментальных механизмов, как, например, в образовании. Перенимается при этом в основном форма, тогда как Китай, в первую очередь, изучает и копирует лишь полезную часть содержания.



Вторая - тоже культура. Государство в Китае руководит, в том числе, бизнесом и даже участвует в долевом владении госкорпораций, но при этом строго следит за жестким разделением между коммерцией и государством как институтом. У них даже самый успешный и богатый коммерсант не может стать министром, тем более возглавить кабинет. Точно также государство строго следит за неучастием чиновников в любого рода бизнесе. Как лично, так и опосредованно через родственников. Ты или государственный человек, или коммерсант. Два в одном не допускается.



Культурной является и третья фундаментальная причина. Целостность китайской культуры распространяется на два фундаментальных понятия: истории страны и праведности богатства. В их национальной истории все события являются завершенными. В том смысле, что никто там не призывает к пересмотру итогов, значения или результатов. Причем история не идеализируется и не лакируется. Ошибки, неудачи, перегибы все это признается. Но, в конце концов, под каждым вопросом проведена черта и сформулирован итог, который больше не пересматривается. В отношении того же Мао определено, что его ошибки занимают 20% результата, тогда как успехи и польза - 80%. Потому история страны в целом имеет позитивную коннотацию, что прямо способствует сплоченности общества в целом.



В этом же смысле богатство не противопоставляется праведности. Так что быть коммунистом и заниматься бизнесом ни у кого в Китае когнитивного диссонанса не вызывает. Как не подвергается сомнению вопрос иерархии личных, частных и государственных ценностей. Общество не ставит перед собой принципиально невыполнимых целей и не считает правильным противопоставлять между собой разные социальные или общественные группы. Соблюдение государственных норм признается наивысшим приоритетом. Что важно – одинаковым для всех, включая чиновников и высшее руководство государства.



Конечно, на первый взгляд изложенная картина может показаться идеалистичной. В конце концов, в Китае была и своя Болотная, и коррупционеров каждый год расстреливают, так что, как говорится, не без проблем. И это факт. Однако в целом уровень жизни в стране растет. Напряженность в обществе снижается. Уровень благосостояния увеличивается.



Другое дело, что китайский рецепт в полном объеме подходит только китайскому обществу и крайне ограниченно применим за его пределами. Нам в любом случае придется искать свой собственный вариант успеха. Просто потому, что мы не китайцы. Не лучше. Не хуже. Мы просто другие. Свои собственные. Со своим уникальным сочетанием качеств, что обычно и называется общим понятием культуры.



Но кое-какой опыт перенять все же возможно. Западная культура, и основанные на ней нормы (экономические, политические, социальные), нам не подходит точно. Источник - iarex.ru

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