 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Суббота, 21.07.2018
14:01  Почему Китаю удалось то, на чем Россия сломалась
13:40  Трамп встретился с Путиным, чтобы настроить Россию против Китая? - Ван Хайюнь
13:17  Баткен. Таджики избили и взяли в плен двух кыргызских пограничников
08:39  Ногай - Император Великой степи (история), - А.Исаев
08:26  Нужно ли Путину лететь в Вашингтон? - "Взгляд"
08:18  Впали в беспамятство… О расовых, культурных и религиозных изменениях в Старом Свете, - А.Фурсов
08:13  Будущее грядет из прошлого, - Александр Проханов
05:32  Нет антинародной реформе. Прокурор Поклонская раскалывает правящее в РФ бюрократическое "ЕдРо"
01:55  Генри Киссинджер: "Мы сейчас переживаем очень-очень тяжелый период"
00:12  Китайская хитрость: зачем Пекин девальвировал национальную валюту
00:00  Эксперты, наконец, расшифровали 2000-летний Базельский свиток - и он целиком посвящен тому, как лишенные секса женщины становятся истеричками
Пятница, 20.07.2018
20:08  Свадьба, которая превратилась в похороны. Заметки по поводу конференции Исламской партии Таджикистана в Дортмунде, - С.Мирзорахматов
19:22  Бывший президент Южной Кореи Пак Кын Хе получила еще восемь лет тюрьмы. К уже полученным 24-м
19:15  Скончался Шинобу Хашимото - сценарист кино-хитов "Семь самураев" и "Расемон"
19:11  Бекмамбетов снимет фильм по сценарию убитого фигуриста Тена
19:10  И снова здравствуйте: почему HRW возвращается в Узбекистан?
19:09  Дамаск реализовал договоренности в Хельсинки
19:08  "Белые каски" бегут от Асада, моля о пощаде
19:07  Второй подозреваемый задержан и признался в убийстве фигуриста Тена
19:04  В Казахстане собрались переименовать Зыряновск в Алтай
19:02  Путин и Трамп устроили торг вокруг судьбы Русского Донбасса, - "СП"
16:27  Глав 28 строительных компаний допрашивают по фактам незаконного строительства в Самарканде
16:26  В Узбекистане создано Агентство по развитию атомной энергии
16:19  Умерла Народная артистка России Иза Высоцкая - первая жена Владимира Высоцкого
16:07  Личность второго подозреваемого в убийстве фигуриста Дениса Тена установлена, он объявлен в розыск
14:47  Умирают лучшие люди, мы остаемся... Памяти Дениса Тена, - Ербол Каиров
14:36  Нужно ли России извиняться перед Афганистаном за ввод войск в 1979-м?
14:28  Кыргызский мед считается самым качественным в мире, - Казим Каракетов
12:58  НефтеИгры. ОПЕК снова в деле, - Даниэл Ергин
12:51  Срываются шагать гробы: русский рок Владимира Маяковского
12:49  Родственники туркменского президента сняли пассажиров с рейса, чтобы самим вылететь этим бортом
12:47  Длинные руки турецкого фонда "Маариф". "Неоосманизм", "высшая раса" и "исламский халифат"
12:44  Конкуренция и взаимодействие ЕС и ЕАЭС в странах Центральной Азии, - Л.Гусев
08:30  Что натворил Трамп? - М.Хазин
08:10  Один из убийц Дениса Тена схвачен и сознался в преступлении
08:04  На распутье. Кто или что стопорит космические проекты Казахстана? - Нурлан Аселкан
08:03  Казахский акцент. Не доведет ли государственный язык до "провинциализации"?
08:01  1956-й. "Демократическое" восстание недобитых фашистов в Венгрии. Как это было, - М.Кустов
07:56  И послы они, солнцем палимы. Путин накрутил хвоста рос-дипломатии, - репортаж А.Колесникова
07:45  Глава Киргизии обеспечил себе спокойное правление, - В.Панфилова
06:47  Вашингтон не хочет отдавать Африку Пекину, - В.Скосырев
06:06  Страна "понтов". Нужно ли запрещать проведение пышных свадеб в Казахстане? - САМ
01:02  Скоропостижно скончался 25-летний кыргызстанский журналист Исмаил Мамытов
00:58  "Подмышки кыргызской политики вонючие?" - Ачык соз
00:45  В Нарынских горах (Киргизия) обнаружены уникальные пектроглифы
00:12  После уйгуров теперь и казахи? Каково сидеть в китайских исправительных лагерях, - Tageszeitung
00:01  Место мэра Бишкека - проклято? Сажают всех
Четверг, 19.07.2018
21:21  Жена едва не зарезала экс-начальника ГУВД Чуйской области Сарчаева
21:14  Дело Браудера может утопить Хиллари Клинтон
21:04  Мэр Бишкека Албек Ибраимов нашелся и сразу задержан и водворен в СИЗО
20:18  Торжество сионизма. Израиль лишил арабский язык статуса государственного
Архив
  © www.centrasia.ruВверх  
    ЦентрАзия   | 
Почему Китаю удалось то, на чем Россия сломалась
14:01 21.07.2018

Китайский опыт показывает, что перенимать чужое следует с большой осторожностью

Александр Запольскис

На днях увидела свет любопытная статья руководителя Школы востоковедения ВШЭ профессора Маслова, посвященная вопросу, в нашей стране часто задаваемому по меньшей мере на протяжении последнего десятилетия.

Как же так получилось, что два идеологически вроде одинаковых социалистических государства, столкнувшись с капитализмом, пришли к совершенно противоположным результатам? Советский Союз рухнул, тогда как Китай за четверть века из аутсайдеров выбился в экономические лидеры и уже неумолимо поднимается в геополитические. Мы экономическую войну с США формально выдержали и теперь даже возвращаемся к скромному росту, заплатив при этом полным расходованием одной из двух имевшихся заначек. Китай точно такую же войну выиграл, во-первых, не допустив введения против себя политически мотивированных санкций, во-вторых, парировав попытки введения запретительных пошлин со стороны своего ключевого покупателя.

По мнению автора, ключевых условий успеха Поднебесной четыре. Во-первых, государство не проводило приватизации, сохранив тем самым контроль над существовавшими тогда предприятиями. Частный бизнес активно и четко подталкивался в сторону создания новых мощностей, тем самым расширяя промышленную базу страны.

Во-вторых, иностранные инвестиции в страну приглашались не абы какие и не абы куда, а только под развитие производственных мощностей. Для чего в свободных экономических зонах инвесторам предоставлялись весьма льготные условия. Но строго для производителей, торгово-посредническим и финансовым структурам доступ туда был решительно закрыт.

В-третьих, чрезвычайно важным автор считает сохранение правительством страны доверия населения к денежно-финансовой системе государства. Несмотря на переходный период, юань сохранил не только функцию инструмента платежного обмена, но и функцию накопления богатства. Даже при маленьких зарплатах смысл копить и вкладывать, очевидно, сохранялся. Это значительно стабилизировало экономику.

И самое главное, - Китай предельно осложнял механизм вывоза капитал из страны. Тем самым стимулируя владельцев к расширению реинвестирования прибыли, чем еще больше ускорялся рост экономической мощи страны.

Все перечисленное, безусловно, верно, однако приходится признать, оно касается лишь чисто тактического уровня, отражая только следствие нескольких главных различий, предопределивших дальнейший итог. Автор о них говорит тоже, но в общую причинно-следственную картину не встраивает, хотя именно они являются фундаментом всей конструкции китайского успеха. Да и государства тоже. Таких причин три.

Первая - культурная. Даже при всей нынешней открытости и широкому применению англицизмов в быту (в том числе сопровождению всех ключевых программных документов государства официальными англоязычными названиями) Китай в культурном отношении остается самобытной страной. Местное у них в любом случае лучше иностранного. Все, от стихов и песен, до кинематографа и культурных традиций. Иностранное они перенимают очень медленно и практически в гомеопатических количествах, сначала не единожды убедившись в безопасности и полезности нововведения. У них сегодня даже интернет собственный, четко изолированный от остального мира.

В этом смысле Россия отличается радикально, что на уровне элиты, что на обычном бытовом – чужое считается заведомо превосходящее все отечественное. Мы с энтузиазмом подхватывает отмечания всяких там Дней Святого Патрика и Святого Валентина, а самое главное, с готовностью отказываемся от проверенных отечественных фундаментальных механизмов, как, например, в образовании. Перенимается при этом в основном форма, тогда как Китай, в первую очередь, изучает и копирует лишь полезную часть содержания.

Вторая - тоже культура. Государство в Китае руководит, в том числе, бизнесом и даже участвует в долевом владении госкорпораций, но при этом строго следит за жестким разделением между коммерцией и государством как институтом. У них даже самый успешный и богатый коммерсант не может стать министром, тем более возглавить кабинет. Точно также государство строго следит за неучастием чиновников в любого рода бизнесе. Как лично, так и опосредованно через родственников. Ты или государственный человек, или коммерсант. Два в одном не допускается.

Культурной является и третья фундаментальная причина. Целостность китайской культуры распространяется на два фундаментальных понятия: истории страны и праведности богатства. В их национальной истории все события являются завершенными. В том смысле, что никто там не призывает к пересмотру итогов, значения или результатов. Причем история не идеализируется и не лакируется. Ошибки, неудачи, перегибы все это признается. Но, в конце концов, под каждым вопросом проведена черта и сформулирован итог, который больше не пересматривается. В отношении того же Мао определено, что его ошибки занимают 20% результата, тогда как успехи и польза - 80%. Потому история страны в целом имеет позитивную коннотацию, что прямо способствует сплоченности общества в целом.

В этом же смысле богатство не противопоставляется праведности. Так что быть коммунистом и заниматься бизнесом ни у кого в Китае когнитивного диссонанса не вызывает. Как не подвергается сомнению вопрос иерархии личных, частных и государственных ценностей. Общество не ставит перед собой принципиально невыполнимых целей и не считает правильным противопоставлять между собой разные социальные или общественные группы. Соблюдение государственных норм признается наивысшим приоритетом. Что важно – одинаковым для всех, включая чиновников и высшее руководство государства.

Конечно, на первый взгляд изложенная картина может показаться идеалистичной. В конце концов, в Китае была и своя Болотная, и коррупционеров каждый год расстреливают, так что, как говорится, не без проблем. И это факт. Однако в целом уровень жизни в стране растет. Напряженность в обществе снижается. Уровень благосостояния увеличивается.

Другое дело, что китайский рецепт в полном объеме подходит только китайскому обществу и крайне ограниченно применим за его пределами. Нам в любом случае придется искать свой собственный вариант успеха. Просто потому, что мы не китайцы. Не лучше. Не хуже. Мы просто другие. Свои собственные. Со своим уникальным сочетанием качеств, что обычно и называется общим понятием культуры.

Но кое-какой опыт перенять все же возможно. Западная культура, и основанные на ней нормы (экономические, политические, социальные), нам не подходит точно.

Источник - iarex.ru
Постоянный адрес статьи - http://www.centrasia.ru/newsA.php?st=1532170860
Новости Казахстана

 Перейти на версию с фреймами
  © www.centrasia.ruВверх  