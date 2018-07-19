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Трамп встретился с Путиным, чтобы настроить Россию против Китая? - Ван Хайюнь
13:40 21.07.2018

Ван Хайюнь (王海运)
China.com, Китай

На встрече лидеров США и России Трамп стал объектом нападок со стороны американских СМИ. На пресс-конференции, состоявшейся после саммита, Трамп опроверг заявление американской разведки и заявил, что у России нет причин вмешиваться в выборы президента США, и в итоге Трамп стал предателем родины. Вернувшись в США, Трамп сразу же заговорил по-иному, заявив, что это была оговорка, и первоначально он хотел подчеркнуть вмешательство России в выборы президента США. Кроме этой театральной части, встреча Путина и Трампа больше никак не запомнилась международному сообществу. Несмотря на все это, в связи с потеплением отношений между Россией и США был достигнут определенный прогресс в двусторонних отношениях, а данная встреча принесла конкретные плоды.

Например, несмотря на то что обе стороны согласились создать экспертный совет в экономической сфере и учредить комиссию из ученых и военных обеих стран, большинство из этого всего лишь задумки. Несмотря на то, что на встрече был затронут широкий круг международных вопросов, таких как, война в Сирии, ядерный кризис в Корее и иранское ядерное соглашение, каждый президент говорил о чем-то своем. Однако вопросы, которые оказывают наибольшее влияние на двусторонние межгосударственные отношения, такие как Крым и экономические санкции, вовсе не были затронуты.

Выстраивание российско-американских отношений требует больших усилий и немалого терпения. Прежде всего, противоречия двух стран имеют структурный характер. У обеих стран разные мнения о мировом порядке, концепции развития и системе нравственных ценностей. Во-вторых, в отношениях между США и Россией существует большое количество конфликтных вопросов, а также накопилось много ненависти к друг другу. Например, вопрос о расширении НАТО на север и усилении военного присутствия в Центральной и Восточной Европе, украинский кризис и связанные с ним санкции против России. Возможности для взаимного компромисса очень ограничены. В этот раз Трамп снова столкнулся с большим количеством ограничивающих факторов. Например, с вновь остро стоящим скандалом о рашагейте. Путин же полон разочарований относительно дружбы России и США. Все эти факторы определяют развитие отношений США и России и, видимо, "потепление" в этих отношениях наступит еще очень нескоро.

Независимо от того, сможет ли встреча Путина и Трампа принести определенные результаты, в любом случае, начатые переговоры будут способствовать стабильности во все мире, в отличие от холодного безразличия. Китай, как одна из "ответственных мировых держав", безусловно, рад видеть улучшение отношений между двумя крупными государствами, а также доволен тем, что США снизили свое давление на главного стратегического партнера Китая - Россию.

Теперь о недавних сенсационных новостях, появившихся в интернете, например, "Киссинджер помогает Трампу настроить Россию против Китая", "Китаю следует принять меры и не допустить измены Путина". Если же они не направлены на то, чтобы помешать нормализации отношений США и России, то тогда это, безусловно, можно считать намеренной провокацией против китайско-российских отношений. Провокация была совершена из-за отсутствия информации о стабильности в российско-китайских отношениях, а также из-за отсутствия понимания об их глубоком и стратегическом характере. Следует понимать, что высокий уровень китайско-российского стратегического сотрудничества заключается не только в том, что две страны - соседи, а также в том, что каждая из стран выступает залогом развития и безопасности друг друга. Руководители наших государств и представители элиты имеют глубокое представление как о положительных, так и об отрицательных исторических аспектах взаимоотношений России и Китая. Более того, поскольку обе страны считаются развивающимися державами и не западными государствами, они также выступаю, как объект стратегического сдерживания США. Ввиду этого, стратегические потребности и стратегическая концепция России и Китая схожи. Существует общая потребность и России, и Китая в балансе международной структуры и в построении нового международного порядка. Есть веские основания полагать, что совсем нелегко будет подорвать китайско-российское всестороннее стратегическое сотрудничество в его "наилучший исторический этап".

Говоря о Киссинджере, то, действительно, в прошлом году Трамп отправил его с официальным визитом в Россию, а также на встречу с Путиным. Однако, проанализировав информацию из разных источников, мы не находим никаких доказательств того, что целью его поездки было настроить Россию против Китая. Более того, впоследствии он совершил официальный визит в Китай, где очень дружелюбно пообщался с китайскими лидерами. Что еще более важно, то это помощь президенту Никсону в улучшении отношений между Китаем и США - это то, чем гордится Киссинджер больше всего в своей жизни. Как же он сможет так легко разрушить "гордость" всей его жизни? Кроме того, Киссинджер гуру международного стратегического баланса, и он не может не знать о том, что настроить Россию против Китая будет практически невозможно. Похоже, что некоторые люди в нашем обществе, действительно, должны протереть глаза и включить голову.

Ван Хайюнь
старший советник Китайского института международных стратегических исследований и директор группы экспертов китайско-российского стратегического сотрудничества.

Источник - Иносми
Постоянный адрес статьи - http://www.centrasia.ru/newsA.php?st=1532169600
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