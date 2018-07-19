 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Баткен. Таджики избили и взяли в плен двух кыргызских пограничников
13:17 21.07.2018

Таджикистанцы избили и взяли в плен двух кыргызстанских военнослужащих. Они отпущены (подробности)

Turmush - Вчера, 20 июля, в сельском округе Ак-Сай Баткенского района произошел конфликт на кыргызско-таджикской границе.

Об этом корреспонденту Turmush сообщили местные жители.

По их словам, таджикская сторона взяла в плен 2 кыргызстанских военнослужащих.

Глава айыл окмоту Ак-Сай Эргеш Ниязкулов рассказал, что конфликт произошел вчера вечером. Причиной конфликта стали пастбищные земли. Таджикистанцы выпасали свой скот на пастбищах села Кара-Булак сельского округа Ак-Сай и территории кыргызстанского лесного хозяйства.

По его словам, соответствующие специалисты из Кыргызстана поехали к таджикистанцам и попросили покинуть территорию КР. Но в ответ таджикистанцы взяли в плен 2 военнослужащих Кыргызстана. При этом их освободили в тот же день.

"Таджикистанцы уже много лет пасут свой скот на пастбищах Кыргызстана. Но их скот заражает различными болезнями нашу скотину. Ведь она не вакцинируют свой скот. А кыргызстанцы делают все необходимое. У них даже бирки есть. На пастбища ездили специалист по земельным вопросам айыл окмоту Сай, командир погранзаставы "Ак-Сай" с водителем. Они сделали предупреждение таджикистанцам и возвращались назад, когда их остановили жители соседней страны. Они избили двух военнослужащих и взяли в плен. Жителей села Ак-Сай, руководство района и представителей айыл окмоту это очень огорчило. Сейчас ситуация спокойная. Для решения вопроса нужно, чтобы построили дорогу Ак-Сай-Тамдык-Кишемиш. Людям было бы удобно ездить, чтобы не проезжать через территорию Таджикистана. Нам нужна своя дорога. И пограничникам было бы удобнее вести контроль на границе", - сказал Э.Ниязкулов.

Сегодня, 21 июля, в 11:00 планируется встреча представителей двух стран для обсуждения произошедшего инцидента.

Источник - turmush.kg
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