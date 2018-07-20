Ногай - Император Великой степи (история), - А.Исаев

08:39 21.07.2018 Император Великой степи

Казахское ханство возникло на осколках Ногайской орды, а ее основателю Ногаю платили дань Болгария и Венгрия. Он возводил на престол русских князей и ханов Золотой Орды, а одной из его жен была дочь византийского императора.



В один из майских дней 1273 года порог юрты эмира Ногая переступила Ефросинья – внебрачная дочь византийского императора Михаила Палеолога. Этот брак, по сути, спас Византию. К тому времени империя одряхлела, и ее со всех сторон одолевали враги. Отношения между Ногаем и его тестем были очень теплыми. Император Византии постоянно присылал зятю подарки – усыпанную драгоценными камнями одежду и диковинную еду. В свою очередь Ногай выделил Византии 30-тысячное войско для покорения болгар. Впоследствии сын Ногая Чеки даже стал королем Болгарии. Также Ногай посылал войска, чтобы укротить латинские королевства Фессалию и Никею, которые почти 50 лет до этого контролировали Константинополь.



Ногай не мог претендовать на ханскую власть в Золотой Орде, так как происходил из ветви Бувала – седьмого сына Джучи, не получившего свой улус. Однако эта ветвь правила мангытами – самым воинственным племенем того времени. После смерти хана Берке в 1266 году Ногай посадил на ордынский трон Менгу-Тимура, и тот стал декоративной политической фигурой, фактически же государством правил сам Ногай. В 1270 году он неожиданно откочевал на реку Дунай, где основал город Сарай-Ногай, который сейчас называется Исакчи. Там в 1288 году Ногай принял ислам.



В 1297 году против Ногая восстал его собственный ставленник хан Токтай. Постепенно на сторону предателя перешли и сыновья Ногая... Двумя годами позже в битве на берегах Буга он потерпел поражение и был убит.



Как считают историки, Ногай способствовал развитию Шелкового пути. Например, он разрешил генуэзцам построить рынки в Крыму. Более того, итальянские купцы с его благословения торговали даже в Сарайчике на берегах Урала. Онако при нем, увы, в степи получила развитие и работорговля.



20 Июля 2018

Алан ИСАЕВ | Астана Источник - express-k.kz

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