 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Будущее грядет из прошлого, - Александр Проханов
08:13 21.07.2018

Цифра всемогуща, цифра победила слово, в начале всего была цифра, и цифра была у Бога, и цифрой был Бог?

В настоящем, как в огромной стене, образовался пролом. В него ломится будущее. Настоящее трепещет, оно в панике, оно пытается замуровать пролом, занавесить его кисеей. Футбол, встреча с Трампом, пенсионная реформа, изнурительные телевизионные ток-шоу - это кисея, которой настоящее занавешивается от будущего. А оно, угрюмое, стальное, сверкающее, прорезает эти непрочные плевры. Вспарывает своей огнедышащей цифрой настоящее.

Цифровая реальность как проявление электронного разума, как высшая форма рациональных представлений о мире захватывает одну за другой все сферы нынешнего бытия. Без нее невозможно управление полем боя, невозможно управление крупными корпорациями, управление капиталами и рынками, без нее невозможно управление обществом, на которое накидывается незримая цифровая удавка. Цифра управляет школой, семьей, отдельной человеческой особью, разлагая эту особь на сердце, почки, мозг, печень. И вновь собирая в цифру. У человека, принятого в цифросферу, шесть ног, как у жука из произведений Кафки. Гимн цифросферы - "мы рождены, чтоб Кафку сделать былью".

Цифросфере не нужно человечество во всей его полноте. Цифросфера создает бросовое, дефективное человечество, которое подлежит истреблению. Отключенное от цифросферы, оно еще некоторое время будет следить за футбольными матчами "Франция-Хорватия", бороться за права сексуальных меньшинств, наблюдать за таянием льдов в Антарктиде. Но оно никому не нужно, оно лишнее, оно - бремя. Земля превращается в сплошную Африку с обреченным, исчезающим населением.

Однако этот взгляд на будущее не достоверен. Он основан на убеждении, что цифра всемогуща, что цифра победила слово, что в начале всего была цифра, и цифра была у Бога, и цифрой был Бог.

Бог не был цифрой. Бог был и остается словом. Человечество не забыло времена, когда "солнце останавливали словом, словом разрушали города".

Чем теснее становится слову в окружении атакующей цифры, чем плотнее сжимается стальное кольцо цифросферы на горле, в котором клокочет слово, тем сильнее будет отпор. Мы увидим бунт слова, революцию слова, реванш слова. Та часть мироздания, которая никогда не подчинится цифре, спрессуется в плотный сгусток, как уран в бомбе. И возникнет цепная реакция взрыва. Цифра живет в машине, слово живет в мифе.

Мы находимся накануне мифологической эры. Когда древние мифы воскреснут, своей огненной плазмой хлынут в стальные структуры цифровой реальности и расплавят их. Человечество тоскует по мифам. Исламский мир первым отказался подчиняться цифре, но его забросали крылатыми ракетами. И он уходит в катакомбы, в подполье, где затаился со своей ненавистью и жаждой реванша.

Россия - страна мифов. Русскую историю от языческих времен до большевизма и до нашего загадочного времени невозможно понять без мифа. Мифы о русском чуде, о русской мечте, о пасхальном смысле русской истории, о священной Победе, лежащие в основании русской священной истории, освоение этих мифов есть огромная задача сегодняшней русской культуры. Навстречу Силиконовой долине, университету в Беркли с его теорией управляемого хаоса, могучему шествию банков, о котором с таким восторгом говорит Герман Греф, мы выставим Ослябю и Пересвета с длинными деревянными копьями, оснащенными кованой отточенной сталью. На конце их копий сверкают ослепительные искры божьи. И удар такого копья, нанесенный из мифологического прошлого в цифровое будущее, создаст фантастический мир, который будет принадлежать не горстке банкиров, не шестиногим оцифрованным людям, а всему лучезарному человечеству.

"Мы рождены, чтоб сказку сделать былью".

18.07.18

Источник - завтра
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