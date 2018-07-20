Нет антинародной реформе. Прокурор Поклонская раскалывает правящее в РФ бюрократическое "ЕдРо"

05:32 21.07.2018 Пенсионный бунт Поклонской расколол "Едро"

Но по словам Путина, окончательного решения по антинародной реформе пока нет



Сергей Аксенов



Государственной думы РФ, главная тема которого – рассмотрение в первом чтении законопроекта о внесении изменений в пенсионную систему

На фото: Наталья Поклонская во время пленарного заседания Государственной думы РФ, главная тема которого - рассмотрение в первом чтении законопроекта о внесении изменений в пенсионную систему



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Андрей Альшевских Константин Калачев Федор Бирюков



Крушение больших структур нередко начинается с малого. Подобная участь может постигнуть и казалось бы незыблемую партию "Единая Россия". Причина - повышение пенсионного возраста. Часть депутатов партии власти вопреки приказу отказались поддержать антинародный закон.



Фронтменом (звучит пародоксально, но это так) бунта стала "лицо" Русской весны в Крыму Наталья Поклонская. Она - единственная среди депутатов-единороссов проголосовала против законопроекта правительства. Теперь ее ждет наказание.



По словам вице-спикера парламента Сергея Неверова, демарш Поклонской будет обсуждаться на заседании президиума возглавляемой им фракции "Единой России". При этом он пояснил всю тяжесть проступка Поклонской - партией заранее было принято решение о консолидированной голосовании.



Отвечая на вопрос о возможном наказании Поклонской, Неверов пообещал "разные варианты". Особенно возмущает политика, что отказница - "не рядовой депутат". "Она же возглавляет у нас комиссию" (по контролю за достоверностью сведений о доходах и имуществе депутатов - авт.), - заявил Неверов.



Поклонская свой поступок тоже объяснила. "К сожалению, предложенный проект закона содержит нововведения, с которыми я не согласна и их не поддерживаю. Поэтому ко второму чтению мной готовятся поправки и, надеюсь, они будут приняты и учтены", - отметила она.



А в это время в стране уже начались аресты, отдуваться за все будут депутаты



За столь ясную непримиримую позицию ее уже называют в сети "единственным мужчиной" в "Единой России". Хотя во фракции есть и второй эшелон отказников, состоящий из восьми человек. Правда, их демарш носил более мягкий характер - депутаты просто не явились на заседание. Самые известные из них Вячеслав Фетисов и Сергей Железняк.



Понять фрондеров нетрудно. Даже избираясь в Госдуму вместе с "паровозом" Владимиром Путиным, они вынуждены оглядываться на настроения избирателей. А среди них, по данным социологов, до 90% категорически не приемлют пенсионную реформу. Об этой непопулярной реформе впервые отозвался президент, до этого упорно хранивший молчание. Он сказал во-первых, что окончательного решения об изменениях пенсионного законодательства пока нет. Также Путин отметил что, никакой из предложенных вариантов повышения пенсионного возраста ему не нравится. Пенсионную реформу он назвал чувствительным вопросом для большого количества россиян. Особенно она чувствительной становится тогда, когда люди видят, что власть вообще не собирается считаться с их интересами.



Но так или иначе, теперь народ знает - как минимум 9 единороссов имеют подобие совести. Однако, следовать ей было непросто. Ведь помимо формального решения о консолидированном голосовании власти "рекомендовали" депутатам при обсуждении закона даже воздержаться от критики персоналий, включая Путина и Медведева.



Полноценную - в полном составе оппозицию правительственному законопроекту составила фракция КПРФ, а также справороссы и либерал-демократы. Депутат-коммунист Николай Коломейцев предложил изъять вопрос о реформе из повестки дня и вместо этого рассмотреть законопроект о введении моратория на повышение пенсионного возраста. Однако, предложение не прошло.



В результате, пенсионный законопроект был принят голосами 328 депутатов от "Единой России". Против выступили 42 коммуниста, 22 справедливоросса, 38 либерал-демократов и два внефракционных депутата.



Отметим, что бунты единороссов происходят и в регионах. Как ранее рассказал "СП" депутат Госсовета Татарстана от КПРФ Артем Прокофьев, во время обсуждения пенсионной реформы на комитете по социальной политике двое его коллег-единороссов также отказались поддержать законопроект.



О том, как выглядит проблема с точки зрения "Единой России" нам рассказал бывший коммунист, а ныне депутат Госдумы от партии власти Андрей Альшевских.



- Я, как и многие мои коллеги, проголосовал за пенсионный законопроект. Но при этом мы продлили срок принятия поправок более чем на месяц - до 24 сентября. Уверен, что их будет много.



"СП": - Но страна в массе своей отвергает реформу в любом виде…



- К сожалению, Пенсионный фонд с каждым годом становится все более дефицитным. В конце 2017 года мы принимали поправки в бюджет 2018-го и дефицит был 106 млрд рублей. А сейчас дефицит увеличен уже до 265 млрд рублей. Я прекрасно понимаю, что пенсионный закон не популярен и ту ответственность, которую мы взяли на себя. Но ответственность за последствия, если ничего не предпринимать, я тоже понимаю. Мы к этому относимся как к неизбежности.



Кроме того, пенсионный закон потянет за собой как поправки в действующие законы, так и новые правовые документы. Это вопросы, связанные со здравоохранением, диспансеризацией, с пособиями по безработице, профессиональному переобучению и проч. На протяжении долгого времени к этому даже не подступались.



"СП": - Как, по-вашему, должен быть скорректирован основной законопроект?



- До 24 сентября все субъекты федерации выскажутся. Все, кто имеет на это право сформулируют свои законодательные предложения. После этого будут определены точки компромисса для второго чтения.



Например, нам правительство говорит, что пенсии ежегодно будут увеличиваться на 1 тысячу рублей в месяц и это вдвое превысит инфляцию. Но так нельзя делать! А вдруг инфляция увеличится? Нужно увеличение пенсий привязать к инфляции. Законодательно прописать: вдвое больше уровня инфляции.



"СП": - А вы сами не планируете внести такую поправку?



- Это все мы сейчас активно обсуждаем в регионе. Конечно, столько о себе "хорошего" выслушиваю от избирателей. Бывает грубо, бывает матом. Но я стараюсь всех выслушать и сформировать предложения для внесения поправок во втором чтении. Об этом нас просило руководство.



"СП": - Как же получилось, что часть ваших коллег вопреки позицию фракции уклонились от поддержки закона?



- Каждый принимает свое решение. Лично я старался уйти от эмоций. Чем острее проблема, тем ниже должен быть тон ее обсуждения.



Член политсовета партии "Родина", директор Института свободы Федор Бирюков ожидает по итогам пенсионной эпопеи заявления президента и кадровых выводов.



- Пенсионная реформа в том виде, в котором она официально подается, стала уже страшной сказкой и для политического класса, и для населения страны. Более бездарной подачи реформы придумать нельзя. Вместо того, чтобы объяснить непопулярный болезненный шаг, официальные пропагандисты приводят какие-то нелепые высосанные из пальца преимущества, которых у людей никогда не будет. Это все равно, что сказать человеку, которому нужно ампутировать ногу, что на одной ноге ходить удобнее!



Поэтому эта реформа и стала водоразделом среди политического класса. Даже монетизация льгот вызвала меньший накал страстей. Поэтому "Единая Россия" оказалась не только в политическом одиночестве, но и в ситуации внутреннего разлада.



"СП": - Партия власти вот-вот рухнет?



- Этот разлад не так серьезен, конечно, же. Действия Поклонской не приведут ни к каким серьезным изменениям и тем более к изменению курса. Скорее, это повлияет на политическое будущее самой Поклонской. Те депутаты, которые не явились на голосование - это тоже не свидетельство кризиса внутри "Единой России". Но это свидетельство того, что даже среди ее депутатов есть понимание нецелесообразности реформы в этом виде.



"СП": - Тогда какими могут быть последствия для будущего партии?



- Поддержка закона снизит результаты "Единой России" на региональных и муниципальных выборах, которые пройдут 9 сентября. И тут никакие манипуляции не помогут партии власти нейтрализовать отрицательный эффект. Это ближайшие конкретные последствия.



Когда же люди полностью прочувствуют изменения на себе, а это будет болезненное чувство, сравнимое с закрепощением на рабочем месте, единороссы будут получать совсем мощные лучи ненависти от избирателей.



Другое дело, что несмотря на отсутствие позитивной репутации партия власти имеет всегда большинство голосов, поскольку существует административный ресурс. А кроме того, наши избиратели зачастую предпочитают сохранение статус-кво, оставляя во власти проверенных начальников.



Оппозиция намерена поменять формулу пенсионной реформы



"СП": - То есть, мало что изменится?



- Во многом стихийная консолидация партий думской оппозиции и альтернативных сил против "Единой России" открывает в будущем перспективу создания новых, более сильных чем сейчас, политических субъектов. Актуальность реформирования партийной системы, которая является архаичной и дает сбои, растет. Пенсионная реформа это показала.



"СП": - Изменит ли власть стиль презентации обществу подобных реформ?



- Желание этого заметно. Последняя "Прямая линия" президента была выстроена по новой схеме. Возможно, пенсионный казус подтолкнет власть к новым методам. Но лучше бы, власть искала новые подходы к разработке законопроектов, содержащих непопулярные меры. Не нужно подходить к людям как мошенник на ярмарке. Вместо попытки объяснить, призвать к солидарности ради общего дела, как должно было быть, идет впаривание вредного продукта с демонстрацией полного пренебрежения, неуважения к населению.



Именно это возмутило народ и партии, которые считали невозможным консолидироваться с партией власти. Неслучайно и Путин демонстративно отстранился от этой темы. Думаю, его последнее слово еще не сказано. Предположу, по итогам обсуждения реформы будет некое комплексное заявление президента с расстановкой акцентов и с кадровыми выводами.



- Позиция Поклонской и депутатов-прогульщиков - это мнение абсолютного меньшинства среди единороссов. Происходит нормальный рабочий процесс, подтверждение того, что у нас нет единомыслия, есть демократия и плюрализм. Это демонстрирует, что у нас есть живая политика. Все будет использовано на пользу власти, считает политолог Константин Калачев.



20.07.18 Источник - svpressa.ru

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