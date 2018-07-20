 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Генри Киссинджер: "Мы сейчас переживаем очень-очень тяжелый период"
01:55 21.07.2018

20 июля 2018 г.
Эдвард Люс | Financial Times

Эдвард Люс, редактор американской редакции Financial Times, сообщает, что побеседовал с Генри Киссинджером за ланчем на следующий день после встречи президентов Трампа и Путина в Хельсинки.

Какие у Киссинджера впечатления от этого саммита? "Эта встреча должна была состояться. Я ратовал за нее несколько лет. Она погребена под грузом американских внутриполитических проблем. Это определенно упущенный шанс. Но, думаю, надо к чему-то вернуться. Посмотрите на Сирию и Украину. У России есть уникальная черта: потрясения чуть ли не в любой части света влияют на нее (Россию. - Прим. ред.), дают ей шанс и также воспринимаются ею как угроза. Эти потрясения будут продолжаться. Боюсь, их темпы ускорятся", - сказал он.

"Киссинджер принимается читать лекцию о "почти мистической" способности России выносить страдания. Его ключевая мысль: в годы до того, как Путин аннексировал Крым, Запад ошибочно предполагал, что Россия примет западный порядок, основанный на правилах. НАТО неверно истолковало жажду уважения, глубоко засевшую в сознании России", - пересказывает Люс. "Ошибка НАТО - его мнение, что есть некая историческая эволюция, которая продвинется по Евразии, и непонимание того, что во время этого продвижения оно наткнется на что-то, крайне непохожее на вестфальское государственное образование (западные представления о государстве. - Прим. авт.). А для России это вызов, брошенный ее идентичности", - сказал Киссинджер.

Хочет ли он сказать, что "мы недооцениваем Трампа, что на деле Трамп, возможно, оказывает нам услугу, которой мы не замечаем, - успокаивает русского медведя?" - поинтересовался интервьюер.

"Я не хочу слишком много говорить о Трампе, потому что когда-нибудь мне следовало бы поговорить о нем более связно, чем сейчас", - ответил Киссинджер, помедлив. После настойчивой просьбы Люса он добавил: "Полагаю, Трамп - одна из тех исторических фигур, которые время от времени появляются, чтобы знаменовать собой конец эпохи и заставить ее отбросить устаревшее притворство. Это необязательно означает, что Трамп сам это знает или обдумывает какую-то грандиозную альтернативу. Возможно, это просто случайность".

Во что превратится Германия, если Трамп прикажет США выйти из НАТО? "В 40-е годы ХХ века европейские лидеры четко знали, куда они идут, - сказал Киссинджер. - А сейчас они в основном просто хотят избежать неприятностей". Люс сказал, что это у них плохо получается. Киссинджер согласился и поведал: "Один видный немецкий деятель недавно мне сказал, что всегда воспринимал трения с Америкой как способ дистанцироваться от Америки, но теперь замечает: мысль, что в мире не будет Америки, пугает его еще больше". Люс предположил, что Трамп пугает западные страны, принуждая их к самостоятельности. "Если таков будет результат эры Трампа, это будет иронией судьбы, - ответил Киссинджер. - Но это не невероятно".

"Киссинджер добавляет, что альтернатива выглядит нежелательно. Если через Атлантику пройдет линия раскола, Европа превратится в "придаток Евразии" и окажется во власти Китая, который хочет вернуть себе свою историческую роль "Срединного царства" и сделаться "главным советником всего человечества". Похоже, Киссинджер полагает, что Китай движется к своей цели. Америка тем временем превратится в геополитический остров, окруженный двумя огромными океанами, в отсутствие порядка на основе правил, который можно было бы поддерживать. В таком состоянии Америке придется подражать викторианской Британии, но не поддаваться привычке ссорить между собой остальные страны мира - как делала Британия со странами европейского континента", - говорится в статье.

Люс попытался сформулировать мысли Киссинджера вместо него: "Вы тревожитесь о будущем. Однако вы полагаете, что есть немаленький шанс на то, что Трамп случайно напугает нас так, что мы заново изобретем порядок на основе правил, который когда-то считали само собой разумеющимся".

"Я думаю, что мы сейчас переживаем очень-очень тяжелый период для всего мира", - ответил Киссинджер.

Люс спросил, какой исторический период он сравнил бы с нынешним. "Киссинджер рассказал, как в качестве новоиспеченного американского гражданина в форме служил в армии во время Второй мировой войны. Он также вспомнил, что привело юного немца-беженца на наши берега. После того, как в 1938 году Германия вошла в Австрию, евреям в родном городке Киссинджера велели не выходить из своих домов. Его родители уехали в Америку, как только представилась возможность", - говорится в статье. "Был комендантский час, повсюду были немецкие солдаты, - говорит он. - Это был болезненный опыт, который никогда не выветривался из моей памяти". По мнению Люса, Киссинджер тщательно продумал, о чем вспомнить.

Источник: Financial Times

Источник - inopressa.ru
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