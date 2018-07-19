Китайская хитрость: зачем Пекин девальвировал национальную валюту

00:12 21.07.2018 Владимир Цегоев



Конец рабочей недели ознаменовался рекордным ослаблением юаня. Народный банк Китая девальвировал валюту страны до годового минимума. Регулятор пытается простимулировать экспорт КНР в связи с обострением торговой войны с США. Дешевая нацвалюта позволит китайским товарам удержаться на американском рынке даже после введения новых заградительных мер. В то же время, по оценке экспертов, обесценение негативно скажется на гражданах Китая. Какие еще методы может использовать Пекин в противостоянии с Вашингтоном - в материале RT.



В пятницу, 20 июля, Народный банк Китая (НБК) вновь рекордно девальвировал нацвалюту страны. Впервые с июля 2017 года регулятор установил средний обменный валютный курс на уровне 6,7671 юаня за доллар.



Еще накануне соответствующее значение находилось на отметке 6,7066 юаня за доллар. Таким образом, за день валюта КНР подешевела на 605 базисных пунктов, что стало максимальным объемом обесценивания с августа 2015 года. Такой вывод следует из данных НБК.



Девальвация юаня стала реакцией на обострение торговых отношений между США и Китаем. В связи с появлением все новых ограничений для доступа китайской продукции на американский рынок Центробанк КНР специально обесценивает валюту с целью нарастить объемы национального экспорта. Об этом в интервью RT рассказал старший аналитик ИК "Фридом Финанс" Вадим Меркулов.



"Благодаря низкой стоимости национальной валюты произведенные на территории Китая вещи стоят дешевле для иностранных покупателей. То есть если юань упал на 5% против доллара, то для американцев купить, к примеру, ноутбук будет на 5% дешевле. Более того, если в КНР готовы обесценить свою валюту на размер вводимых США тарифов, то тогда американским партнерам по бизнесу и вовсе не придется переплачивать за китайские товары", - объяснил эксперт.



Другими словами, путем удешевления юаня Пекин стремится обойти торговые ограничения Штатов и сохранить присутствие своих товаров в США. На этом фоне стремления Дональда Трампа освободить внутренний рынок от китайских конкурентов и тем самым стимулировать национальный бизнес окажутся безрезультатными, считает Меркулов.



Тарифная чехарда



Ранее Дональд Трамп уже выступал с критикой в адрес Китая, который искусственно занижает курс юаня. Вместе с тем американский президент настроен решительно и намерен продолжить давление на КНР. Так, в интервью телеканалу CNBC глава Белого дома рассказал о своей готовности ввести дополнительные пошлины на импорт китайских товаров на сумму $500 млрд.



Напомним, Трамп неоднократно заявлял о необходимости тарифных ограничений для предотвращения дальнейшей несправедливой передачи американских технологий и интеллектуальной собственности Китаю, а также для защиты американских рабочих мест.



В марте 2018 года Белый дом объявил о завершении расследования "особенностей китайской торговли". По его итогам Дональд Трамп обвинил КНР в регулярной краже интеллектуальной собственности. По версии администрации президента, именно в результате этих действий дефицит в торговом балансе с Китаем достиг $375 млрд.



Для сокращения торгового дефицита США сначала повысили пошлины на импорт китайских солнечных батарей (до 30%) и стиральных машин (до 20% за первые 1,2 млн единиц и до 50% за все последующие), после чего Вашингтон объявил об увеличении тарифов на ввоз стали (до 25%) и алюминия (до 10%).



В качестве ответных мер Китай повысил тарифы (в размере от 15% до 25%) на ввоз 128 видов американской продукции суммарной стоимостью $3 млрд. В частности, в список вошли свинина, фрукты, авиатранспорт, телевизионное и медицинское оборудование.



К маю в противостоянии двух крупнейших экономик мира наметилось потепление. По итогам двусторонних переговоров государства условились о мирном урегулировании торговой конфронтации без введения пошлин. Тем не менее впоследствии Штаты все же решились пойти на дальнейшую эскалацию конфликта.



Так, 15 июня Дональд Трамп объявил о намерении ввести 25%-ные пошлины на продукцию КНР. В НБК на слова американского президента отреагировали незамедлительно и до конца месяца практически беспрерывно каждый день снижали курс нацвалюты. Как следует из данных регулятора, с 15 по 29 июня китайская валюта подешевела к американской на 1860 базисных пунктов - с 6,4306 до 6,6166 юаня за доллар.



Уже 6 июля Соединенные Штаты начали вводить пошлины в размере 25% на китайские товары общей суммой $50 млрд. Часть этих тарифных мер объемом $34 млрд вступила в силу сразу же, а об ограничениях еще на $16 млрд Вашингтон намерен объявить позже. Китайские власти, в свою очередь, ответили зеркальным образом.



Поскольку об ограничениях со стороны США уже было известно заранее, на фоне объявления о новых тарифных мерах китайский регулятор в течение нескольких дней удерживал нацвалюту на относительно стабильном уровне - в диапазоне 6,62-6,63 юаня за доллар.



Впрочем, уже 11 июля торговый представитель США Роберт Лайтхайзер заявил о подготовке нового перечня импортируемой из Китая продукции на сумму уже $200 млрд для введения пошлины в размере 10%. Для властей КНР сообщение стало полной неожиданностью, и уже с 12 июля НБК вновь приступил к непрерывной девальвации юаня.



Поиск альтернативы



Поскольку американский рынок начинает постепенно закрываться для ряда китайской продукции, власти КНР начинают искать новых партнеров для продажи своих товаров. Об этом RT рассказал руководитель Школы востоковедения НИУ ВШЭ Алексей Маслов.



По его словам, Китаю и США уже давно удалось наладить торговые пути - была отработана дешевая логистика и система взаимного кредитования. Теперь же, с началом тарифной конфронтации, сложившаяся структура перестала работать, и Пекин стремится стимулировать экономику на переориентацию экспортных путей.



"Другие страны, конечно, заинтересованы в поставках из КНР, но проблема в том, что китайская продукция уже не так конкурентоспособна, как товары из Центральной Азии. Поэтому именно за счет более дешевых кредитов и дешевого юаня Китай пытается стимулировать своих производителей для переориентации на другие рынки. В стране предполагают, что в целом на это может потребоваться около двух или трех лет", - отметил Алексей Маслов.



Вместе с тем снижение курса национальной валюты несет и ряд негативных последствий для КНР. Так, в связи с удешевлением юаня китайцы сами уже могут позволить себе меньше товаров и услуг, пояснил Вадим Меркулов.



На этом фоне власти страны ищут и альтернативные способы противостояния торговым ограничениям США. С 1 июля руководство КНР ввело целый ряд соответствующих мер. Одной из наиболее важных стало упразднение тарифов на ввоз товаров из других государств.



"Прежде всего речь идет о снижении тарифов на импорт продукции из стран Юго-Восточной Азии и Индии. Это касается как продуктов питания - мяса и овощей, так и поставок целого ряда наименований медицинского оборудования. Так Пекин компенсирует импорт из США, который власти КНР облагают пошлинами", - пояснил Алексей Маслов.



Удар под дых



Как отмечает Вадим Меркулов, одним из главных ударов по американской экономике в ответ на протекционистскую политику Трампа могла бы стать продажа Китаем госдолга США. На сегодняшний день Пекин является крупнейшим держателем гособлигаций Вашингтона. По данным Минфина Соединенных Штатов, Поднебесная удерживает $1,183 трлн от общего объема задолженности в $21,214 трлн.



Впрочем, по оценке Меркулова, если власти КНР начнут активную продажу американских ценных бумаг, это спровоцирует панику среди инвесторов и приведет к дестабилизации глобального финансового рынка.



"В любом случае нет таких действий, чтобы КНР смогла минимизировать потери от торговой войны, поскольку она сильно привязана к экономике США. Один только торговый дефицит между США и Китаем составляет $337 млрд на 2017 год, а торговый оборот почти достиг $600 млрд. Таким образом, торговая война будет наносить максимальный вред всем ее участникам. Пока торговый конфликт не закончится, самое правильное действие для глав США и Китая - это вновь сесть за стол переговоров и найти компромисс. Только так можно снизить ущерб от торговой войны", - заключил Меркулов. Источник - RT

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