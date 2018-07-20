 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Суббота, 21.07.2018
01:55  Генри Киссинджер: "Мы сейчас переживаем очень-очень тяжелый период"
00:12  Китайская хитрость: зачем Пекин девальвировал национальную валюту
00:00  Эксперты, наконец, расшифровали 2000-летний Базельский свиток - и он целиком посвящен тому, как лишенные секса женщины становятся истеричками
Пятница, 20.07.2018
20:08  Свадьба, которая превратилась в похороны. Заметки по поводу конференции Исламской партии Таджикистана в Дортмунде, - С.Мирзорахматов
19:22  Бывший президент Южной Кореи Пак Кын Хе получила еще восемь лет тюрьмы. К уже полученным 24-м
19:15  Скончался Шинобу Хашимото - сценарист кино-хитов "Семь самураев" и "Расемон"
19:11  Бекмамбетов снимет фильм по сценарию убитого фигуриста Тена
19:10  И снова здравствуйте: почему HRW возвращается в Узбекистан?
19:09  Дамаск реализовал договоренности в Хельсинки
19:08  "Белые каски" бегут от Асада, моля о пощаде
19:07  Второй подозреваемый задержан и признался в убийстве фигуриста Тена
19:04  В Казахстане собрались переименовать Зыряновск в Алтай
19:02  Путин и Трамп устроили торг вокруг судьбы Русского Донбасса, - "СП"
16:27  Глав 28 строительных компаний допрашивают по фактам незаконного строительства в Самарканде
16:26  В Узбекистане создано Агентство по развитию атомной энергии
16:19  Умерла Народная артистка России Иза Высоцкая - первая жена Владимира Высоцкого
16:07  Личность второго подозреваемого в убийстве фигуриста Дениса Тена установлена, он объявлен в розыск
14:47  Умирают лучшие люди, мы остаемся... Памяти Дениса Тена, - Ербол Каиров
14:36  Нужно ли России извиняться перед Афганистаном за ввод войск в 1979-м?
14:28  Кыргызский мед считается самым качественным в мире, - Казим Каракетов
12:58  НефтеИгры. ОПЕК снова в деле, - Даниэл Ергин
12:51  Срываются шагать гробы: русский рок Владимира Маяковского
12:49  Родственники туркменского президента сняли пассажиров с рейса, чтобы самим вылететь этим бортом
12:47  Длинные руки турецкого фонда "Маариф". "Неоосманизм", "высшая раса" и "исламский халифат"
12:44  Конкуренция и взаимодействие ЕС и ЕАЭС в странах Центральной Азии, - Л.Гусев
08:30  Что натворил Трамп? - М.Хазин
08:10  Один из убийц Дениса Тена схвачен и сознался в преступлении
08:04  На распутье. Кто или что стопорит космические проекты Казахстана? - Нурлан Аселкан
08:03  Казахский акцент. Не доведет ли государственный язык до "провинциализации"?
08:01  1956-й. "Демократическое" восстание недобитых фашистов в Венгрии. Как это было, - М.Кустов
07:56  И послы они, солнцем палимы. Путин накрутил хвоста рос-дипломатии, - репортаж А.Колесникова
07:45  Глава Киргизии обеспечил себе спокойное правление, - В.Панфилова
06:47  Вашингтон не хочет отдавать Африку Пекину, - В.Скосырев
06:06  Страна "понтов". Нужно ли запрещать проведение пышных свадеб в Казахстане? - САМ
01:02  Скоропостижно скончался 25-летний кыргызстанский журналист Исмаил Мамытов
00:58  "Подмышки кыргызской политики вонючие?" - Ачык соз
00:45  В Нарынских горах (Киргизия) обнаружены уникальные пектроглифы
00:12  После уйгуров теперь и казахи? Каково сидеть в китайских исправительных лагерях, - Tageszeitung
00:01  Место мэра Бишкека - проклято? Сажают всех
Четверг, 19.07.2018
21:21  Жена едва не зарезала экс-начальника ГУВД Чуйской области Сарчаева
21:14  Дело Браудера может утопить Хиллари Клинтон
21:04  Мэр Бишкека Албек Ибраимов нашелся и сразу задержан и водворен в СИЗО
20:18  Торжество сионизма. Израиль лишил арабский язык статуса государственного
20:10  Культура, однако. Францию захватила эпидемия гонореи и хламидиоза, - Le Figaro
17:17  Триумф и смерть Дениса Тена. Призера Олимпиады-2014 зарезали грабители
14:30  Путин больше не намерен делать ставку на "полезного идиота" Трампа, - Пьер Авриль
13:04  Почему в эпоху средневековья города Казахстана пришли в упадок
13:02  Таджикистан закрывает кустарные заводы по переплавке металлолома
12:58  Древне-кыргызский народ Азы и его современные потомки, - Т.Акеров
12:57  До последней капли. Почему в Таджикистане появился налог на воду, - И.Кармазин
12:54  Афганские компании заинтересованы в импорте муки, макаронных изделии казахстанского производства
Архив
  © www.centrasia.ruВверх  
    ЦентрАзия   | 
Эксперты, наконец, расшифровали 2000-летний Базельский свиток - и он целиком посвящен тому, как лишенные секса женщины становятся истеричками
00:00 21.07.2018

20 июля 2018 г.
Феба Уэстон | Daily Mail

"2000-летний свиток, наконец, был расшифрован - и были раскрыты загадочные многовековые представления о том, что происходит, когда женщинам не хватает секса", - сообщает Daily Mail.

В древнем папирусе упоминается состояние организма, известное как "истерическое апноэ", и описывается, как лишенные секса женщины становятся истеричками, говорится в статье.

По утверждениям экспертов, "сенсационный" папирус, которому 2000 лет, скорее всего, был медицинским документом, написанным знаменитым римским врачом Галеном.

С XVIII века загадочный папирус находился в Базеле. Документ, написанный задом наперед с обеих сторон, по зеркальному принципу, ставил в тупик целые поколения исследователей, говорится в статье.

"Тем не менее, теперь, благодаря новому исследованию Базельского университета, было открыто, что это медицинский документ из поздней античности", - сообщает издание.

"Папирус был расшифрован после того, как ультрафиолетовые и инфракрасные снимки, сделанные исследователями, показали, что это был не один лист, а несколько склеенных между собой слоев папируса", - отмечает издание.

Термин "истерия" происходит от греческого слова "истерика", означающего "матка", поясняет автор.

"Считалось, что матка может стать слишком сухой от отсутствия половых актов. Это якобы приводило к тому, что орган начинал блуждать по брюшной полости в поисках влаги", - говорится в статье.

В то время считалось, что, если орган вступает в контакт с печенью, это может привести к внезапному удушью, известному как "истерическое апноэ".

Гален считал, что женщины, страдающие "истерическим апноэ", должны подавлять стимулы, скорее всего, "возбуждающие" их, и пить различные травы. Брак также считался способом исцеления, говорится в статье.

Источник: Daily Mail

Источник - Инопресса
Постоянный адрес статьи - http://www.centrasia.ru/newsA.php?st=1532120400
Новости Казахстана

 Перейти на версию с фреймами
  © www.centrasia.ruВверх  