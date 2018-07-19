Свадьба, которая превратилась в похороны. Заметки по поводу конференции Исламской партии Таджикистана в Дортмунде, - С.Мирзорахматов

20:08 20.07.2018 СВАДЬБА, КОТОРАЯ ПРЕВРАТИЛАСЬ В ПОХОРОНЫ



Аз сулх нагуед дигар чониби чангед,

Паймони шумо зоеъаи когазу ранг аст.

Хам матлабу хам мазхабатон курсиву чох аст,

Бандед даханхо ба худо мояи нанг аст. Фаридун Рахнавард.



Это третья попытка Мухиддина Кабири по созданию хотя бы мнимого Альянса оппозиционных сил Таджикистана, которая блестяще провалилась. Ровно год назад в этом же немецком городе Кабири впервые после того, как обосновался в Европе, предпринял усилия создать Альянс. Представители Кабири настойчиво уговаривали лидеров Конгресса конструктивных сил Таджикистана и Движения Ватандор Дододжона Атовуллоева и Группы 24 принять участие на Форуме, который он созвал. Атовуллоев проигнорировал приглашение, а ребята из Группы 24 после участия на Форуме, который превратился в пиарспектакль для возвеличивания Кабири, громко заявили: "Мы никогда больше не будем иметь каких-либо связей с Исламской партией!" И это несмотря на то, что люди Кабири обещали ребятам золотые горы: "Бо мо хамрох шавед, таги пул мемонед! - Присоединяйтесь к нам, в деньгах будете купаться!" Действительно, с деньгами у Кабири нет никаких проблем. Иран щедро финансирует его деятельность.



Тогда попытка создать Альянс провалилась. (Подробно рассказ об этом на моей странице на ФБ, 4 сентября 2017 года.)



В сентябре 2017 года для второй попытки создать видимость Альянса Кабири в Варшаве использовал 2 повода - мероприятие одной из структур ОБСЕ (БДИПЧ) и годовщину Независимости Таджикистана. (Между прочим, упомянутое мероприятие, на котором выступил Кабири, его лживые пропагандисты преподнесли как заседание ОБСЕ). Опять рассылка приглашений всем авторитетным таджикам в Европе, России и уговоры - приезжайте, мы все расходы берем на себя! Клюнули только те, кто любит за чужой счет путешествовать. Атовуллоев на этот раз в резкой и грубой форме отреагировал на приглашение - быть вместе с вами это позор! Также поступили ребята из Группы 24.



Тогда в Варшаве Кабири пережил шок и заявил своим соратникам, что, наверное, уйдет в отставку. Заявить то заявил, но при всем желании он не может оставить бизнес, основанный на политике. Потому что связан по рукам и по ногам иранскими спецслужбами - огромные средства бросаются на ветер, а где результат? Где альянс? В отчаянии он создает фейковые объединения Озодандешон (Свободомыслящие), Ислохотхохон (Реформаторы) и Поддержка трудовых мигрантов.



- Это незаконнорожденные дети Исламской партии и Мухиддина Кабири, - сказал мне осведомленный источник, близкий к его окружению. - Таджики, которые в Европе имеют авторитет и влияние среди таджикской диаспоры или не хотят заниматься политикой, или не желают иметь дело с Кабири. А эти формальные объединения учреждены для создания того же Альянса.



Однако, с лживыми лидерами этих объединений опять неудача. Взять, к примеру, Шарофиддина Гадоева. Бывший шофер Умарали Кувватова элементарно неграмотный, не знающий ни таджикского, ни русского языков, Шарофиддин для Кабири - лишние затраты и лишние хлопоты. За него кто-то пишет комментарии к публикациям на ФБ на таджикском и русском языках. Кто-то готовит его интервью. И этот кто-то не только придумывает вопросы, но и ответы сочиняет сам. Иногда Шарофиддин демонстрируя свою неграмотность, пишет на таджикском диалекте:"Акам мада тилфон кад. Гуфт шерои нар ма бо шумоюм. Биеен чигарша меканем, шашликш мэкнем!" (Прошу прощения у русскоязычных читателей, эти фразы невозможно перевести на русский язык.) Такой комментарий он написал, прочитав интервью Абдулмаджида Достиева на сайте Озоди.



И вот этот Шарофиддин - реформатор! Не просто реформатор, а начальник всех реформаторов в фейковом объединении! Как саркастично заметил Дододжон Атовуллоев, Шарофиддин - будучи реформатором, не может определить для себя - что означает слово рушд (развитие) - колбаса или сосиски? А теперь представьте себе, что Шарофиддин и высокообразованный Исфандиери Назар, талантливый поэт и публицист, которого тоже настойчиво уговаривали приехать в Дортмунд, - соратники! Исфандиер! Прошу прощения, если я Вас оскорбил! Честь и хвала вам зато что вы проявили самоуважение и отказались участвовать на этом сборище!



Накануне друзья прислали мне программу конференции и список выступающих. Увидев в этом списке Хафиза Бобоерова и Дододжона Атовуллоева, был крайне удивлен. И тут же позвонил Дододжону. "О чем будете говорить на конференции?" - спросил я его. Вот его ответ:



" - В ночь с 14 на 15 июля я не спал ни минуты! Непрерывно отвечал на звонки друзей из разных концов мира, которые задавали мне такой же вопрос. Я терпеливо объяснял, что категорически отверг приглашение и не собираюсь участвовать на этом сборище. Многие не верили мне и даже упрекали - раз ты в списке есть, зачем скрываешь свое участие? Утром вынужден был на ФБ выступить с заявлением о том, что неоднократно и категорически отказался принять участие в этом мероприятии. Имена Хафиза Бобоерова, Абдуазима Абдувахоба, мое имя и еще некоторых известных таджиков в списке - это была приманка для сомневающихся участвовать на конференции. Увидев эти имена, возможно, они тоже решили бы приехать в Дортмунд. Обратите внимание еще на один штрих в списке выступающих - все они упомянуты как простые смертные. Только Кабири числится как Устод Мухиддин Кабири. Тупые пиарщики ставят его выше всех остальных выступающих и дают понять - мы вас, конечно, пригласили, но вы ниже нашего лидера и должны признать это.



Все известные таджики, проживающие в Европе, России и наше движение Ватандор, Конгресс конструктивных сил и Группа 24 нужны были Мухиддину Кабири для галочки. Если бы в Дортмунде собрались все приглашенные, все это снимали бы на видео и послали спонсорам, как доказательство - вот она коалиция, которую вы от нас требуете, состоялась! И Мухиддин Кабири ее лидер! Мы выполнили Ваше задание! А завтра пусть эта коалиция развалится - это неважно.



Сборище в Дортмунде - это очередная неудачная афера Мухиддина Кабири.



Я не могу быть вместе с Мухиддином Кабири еще по одной причине. Уже три года его приближенные в социальных сетях не прекращают против меня компанию очернения, клеветы, поливая меня площадной бранью, а иногда нецензурными словами. Параллельно другие его люди агитируют, уговаривают и даже умоляют присоединиться к ним. Мораль в таком двуличии есть? Ответ за вами!"



Открывая конференцию, председатель оргкомитета Мухаммадсаид Ризои отметил, что в зале собралось 300 участников. " Клянусь Аллахом, там было примерно 65-70 человек, не более! - сказал мне один из участников. - Когда Ризои озвучил цифру 300, я невольно оглянулся вокруг. И удивился - ведь в зале людей было в несколько раз меньше!"



"Семейная власть", "коррумпированная власть" - эти фразы прозвучали из уст почти всех выступающих. А вы сами кто? По какому праву вы взяли на себя роль судьи? Посмотрите на себя в зеркало - вся верхушка вашей партии - семейная! А что касается коррупции, то нынешние таджикские коррупционеры вашим лидерам в ученики не годились бы! В течение 5 лет в Афганистане они приворовывали деньги, которые поступали для беженцев от правительственных и неправительственных источников. А потом в 1997 году, вернувшись в Таджикистан, как самые богатые граждане, в Комиссии национального примирения коррупцию сделали легитимной - открыто продавали должности по тридцатипроцентной квоте. А нынешний ваш лидер Мухиддин Кабири - коррупционер международного масштаба. Его борьбу за власть финансирует иностранное государство. В то время как иранская сторона не очень-то скрывает финансовую поддержку Кабири, он сам упорно и без всякого стеснения опровергает очевидное.



В любой цивилизованной стране политическую организацию, финансируемую извне, объявляют вне закона и ее учредителей привлекут к уголовной ответственности. За примерами далеко не надо ходить. Когда стало известно, что бывший президент Франции Николя Саркози в своей предвыборной компании использовал деньги Муаммара Каддафи, сразу против него возбудили уголовное дело, и он превратился в политический труп. Прошло много лет, и Кадафи нет в живых, и Саркози не президент. Но недавно он заикнулся о своем возвращении на политическую арену и пожалел. Его тут же начали таскать по судам и прокурорам.



А таджикские власти в течение почти 20 лет позволяли Исламской партии легально на деньги зарубежных спонсоров заниматься в Таджикистане промывкой мозгов. Не просто позволяли, а иногда заигрывали с Мухиддином Кабири. За это время выросло целое поколение молодых людей с трафаретными мозгами, не наученных думать, а слепо преклоняться. У этого поколения способность самостоятельно мыслить и самостоятельно дойти до истины уничтожена в зародыше. Эти молодые люди слово коммунист (в их произношении кумунист) произносят с такой ненавистью, что их ненависти могли бы позавидовать горластые ораторы на Душанбинских площадях в 1992 году. "Хизби манхуси коммунист!!!" - истерично кричали они. Прошло 27 лет со времени распада СССР, и таджикская компартия существует чисто номинально, но ненавистный образ врага передается из поколения в поколение. При этом Кабири и его соратники не устают повторять - наши двери открыты для людей с разными убеждениями.



А теперь я напрямую обращаюсь к Мухиддину Кабири.



- Мухиддин! Ты позор нации! Потому что ты собрал вокруг себя таких же позорников, которые за деньги готовы выполнять любую работу - лгать, клеветать, предавать!



- Ты - Ватанфуруш! (Торговец Родиной!). Потому что ты прекрасно знаешь, что твои хозяева хотят в Таджикистане совершить еще одну кровавую революцию твоими руками! Они платят тебе за подготовку новой кровавой революции!



- Ты - Предатель номер 1 из числа политиков Таджикистана, если можно назвать тебя политиком! Разве не ты предал Рахматулло Зоирова, который по своему простодушию поверил тебе и вошел в твою коалицию в 2013 году? И ты после этого на своей конференции в Дортмунде без всякого смущения ожидал от него поздравительное послание?! Да бог с ним с Зоировым, политиком из другого лагеря. Ты предал своих соратников, которые расплачиваются своими жизнями в таджикских тюрьмах за твою авантюру - попытку госпереворота в сентябре 2015 года. Ты их оставил в заложниках, а себя обезопасил! Какая подлость! И план был придуман подлый - если бы переворот удался, ты вернулся бы в Таджикистан как глава Временного правительства, а если нет - расплачиваться не тебе, а твоим соратникам! Так и случилось!



- Твои соратники еще раз показали свое истинное лицо, начав компанию шельмования Хафиза Бобоерова, который отказался принять участие на вашем сборище и назвал причины своего отказа. Как же вы преданны своему классическому лозунгу из далеких 90- ых годов на Душанбинских площадях: "Кто не с нами - тот наш враг!" Неужели по сей день ты и твои соратники не осознали, что, охаивая Бобоерова, низко упали в глазах всех просвещенных таджиков?!



В течение года, когда вы уговаривали его присоединиться к вам, он был уважаемым человеком. Как только он отверг ваше приглашение, сразу превратился во врага. Бобоеров - талантливый ученый, кристально честный и добропорядочный человек с четкой гражданской позицией достойно представляет таджиков в Европе!



- Бас аст! - Хватит! - воскликнул ты в Дортмунде. Это твое слово я обращаю тебе самому - хватит! Хватит лгать, предавать, торговать Родиной, пускать пыль в глаза нашим соотечественникам! Хватит спекулировать мирным соглашением 1997 года! Та объединенная таджикская оппозиция после тридцатипроцентной раздачи должностей сама распалась. Все ваши борцы за возрождение Ислама, за свободу и демократию, как только вошли в уютные кабинеты с приемной, где секретарша заваривала им чай и как только сели в служебные автомобили, забыли, за что боролись. Каждый из них отдельно старался угодить президенту Эмомали Рахмону, чтобы дольше оставаться на своей должности.



- Ты останешься с теми, кто сейчас вокруг тебя! А если еще кто-нибудь присоединится к тебе, то это будут такие же люди, которые сейчас окружают тебя! Или кто-то присоединится к тебе тайно, как твой тайный политтехнолог. Твой соратник-подпольщик застраховывает себя - если вдруг твои хозяева отвернутся от тебя, и ты превратишься в никто, он чистеньким выйдет из подполья, чтобы разыскать другого плательщика.



- Ты когда-нибудь создашь Альянс. Но это будет Альянс мнимый, лживый для отчета своим спонсорам. Люди, которым небезразлично будущее нашей многострадальной Родины, никогда не будут рядом с тобой!



Такая у тебя незавидная судьба!



Саломиддин Мирзорахматов Источник - ЦентрАзия

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