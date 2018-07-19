Скончался Шинобу Хашимото - сценарист кино-хитов "Семь самураев" и "Расемон"

19:15 20.07.2018 Скончался столетний сценарист фильмов Акиры Куросавы



Шинобу Хашимото написал сценарии для кинолент режиссера Акиры Куросавы, включая "Семь самураев" и "Расемон", ставший первой лентой по его сценарию.

(Казань, 20 июля, "Татар-информ"). Японский сценарист Шинобу Хашимото скончался на 101-м году жизни, пишет "Газета.Ру".



Причиной смерти стала пневмония. Хашимото умер в своем доме в Токио.



Он написал сценарии для кинолент режиссера Акиры Куросавы, включая "Семь самураев" и "Расемон". "Расемон" стал первой лентой, снятой по сценарию Хашимото. Сценарист также снял три кинофильма, в частности, "Я хочу быть моллюском" (1959).



За свой творческий путь Шинобу Хашимото написал более 70 сценариев и продолжал работать до самой смерти, прекратив активную деятельность после инсульта. Источник - Татар-информ

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