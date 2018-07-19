|Скончался Шинобу Хашимото - сценарист кино-хитов "Семь самураев" и "Расемон"
19:15 20.07.2018
Скончался столетний сценарист фильмов Акиры Куросавы
Шинобу Хашимото написал сценарии для кинолент режиссера Акиры Куросавы, включая "Семь самураев" и "Расемон", ставший первой лентой по его сценарию.
(Казань, 20 июля, "Татар-информ"). Японский сценарист Шинобу Хашимото скончался на 101-м году жизни, пишет "Газета.Ру".
Причиной смерти стала пневмония. Хашимото умер в своем доме в Токио.
Он написал сценарии для кинолент режиссера Акиры Куросавы, включая "Семь самураев" и "Расемон". "Расемон" стал первой лентой, снятой по сценарию Хашимото. Сценарист также снял три кинофильма, в частности, "Я хочу быть моллюском" (1959).
За свой творческий путь Шинобу Хашимото написал более 70 сценариев и продолжал работать до самой смерти, прекратив активную деятельность после инсульта.