Бекмамбетов снимет фильм по сценарию убитого фигуриста Тена

19:11 20.07.2018 Режиссер Тимур Бекмамбетов заявил, что попробует снять фильм по сценарию убитого казахстанского фигуриста Дениса Тена. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на заявление Бекмамбетова. Напомним, что Денис Тен 13 июля был в Москве, где на международном конкурсе Screenlife Project представил свой проект.



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Тимур Бекмамбетов



Мы обязательно попробуем реализовать его идею, снимем фильм-посвящение разносторонне талантливой личности. Тен в свои 25 лет успел сделать очень многое, а впереди были грандиозные планы, которые он бы, несомненно, реализовал. Потому что был большим тружеником.

- Тимур Бекмамбетов, кинорежиссер​ Источник - Газета.Ru

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