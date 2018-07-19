И снова здравствуйте: почему HRW возвращается в Узбекистан?

19:10 20.07.2018 Дмитрий Верхотуров



После семилетнего перерыва в Узбекистан возвращается, пожалуй, самая известная правозащитная организация в мире Human Rights Watch. Самая известная, самая скандальная и много других эпитетов с приставкой "самая". Чаще всего в негативном контексте. Деятельность организации, на первый взгляд, призванной защищать права людей по всему миру, все чаще подвергается критике. Кто-то осуждает ее за предвзятое отношение к одним странам в угоду другим, кто-то и вовсе указывает на ее подрывной характер, дестабилизирующий обстановку в том или ином обществе.



За всю историю существования, несмотря на благородную, на первый взгляд, миссию, HRW так и не смогла наработать однозначного положительного авторитета. Почему? Ответ на этот вопрос найти не сложно. Достаточно привести лишь нескольких фактов. В том числе из биографии организации.



Итак, организация Human Rights Watch была основана в 1978 году для поддержки диссидентского движения в Советском Союзе и в странах Варшавского договора и называлась сначала Helsinki Watch. Спрос на правозащитников рос, и объединение стремительно расширяло географию. Постепенно открывались филиалы на всех континентах. В 1989 году все правозащитные секции были объединены в одну организацию - Human Rights Watch - под единым управлением.



На какие средства существует Организация? Это вопрос отдельный и для некоторых ее представителей - весьма болезненный. Официально HRW финансируется за счет добровольных пожертвований. В 2010 году Джордж Сорос, известный не только как финансист и филантроп, но и как политический деятель, фонды которого неоднократно обвинялись в поддержке смены власти в ряде государств, взял большую часть финансовых расходов HRW на себя. Сорос объявил, что выделяет организации 100 млн долларов.



Финансирование на уровне государств в организации отрицают, однако некоторые фонды-спонсоры HRW получают деньги от правительств. То есть работает посредническая схема. Названия фондов сайт организации не уточняет, но известно, что 75 % финансирования приходится на страны Северной Америки. Исходя из этого, можно с большой долей вероятности предположить правительство какой страны стоит за финансированием. Это к вопросу о том, насколько объективны эксперты HRW в своих оценках, принимая во внимание тот факт, что у них есть постоянный и весьма щедрый спонсор.



Впрочем, даже если не брать во внимание факт того, что независимая организация на самом деле финансово зависит от отдельных стран, поводов заподозрить HRW в необъективности все равно найдется немало. Один из последних связан с критикой организации в отношении Израиля. В прошлом году HRW вдруг не смогла аккредитовать своего сотрудника в этой стране. Тель-Авив просто отказал ему в рабочей визе с формулировкой "отчеты организации служат палестинской пропаганде, прикрываясь ложным флагом прав человека".



Дело в том, что в последние годы HRW как никогда часто осуждала Израиль за нарушения международного права. И вроде это понятно. В условиях перманентной войны, которую ведет Израиль с соседями, нарушения прав человека, пусть даже человека по другую сторону баррикад - неизбежны. Но! HRW при этом ни слова не упомянула о других странах региона с авторитарными режимами и просто бесчисленным списком нарушений. О странах, которые обвиняются в поддержке и финансировании международного терроризма, и где общество живет по законам, не сильно отличным от средневековых. Такие вот двойные стандарты.



В качестве показательного можно привести пример деятельности HRW и в Узбекистане. В 2011 году решением Верховного суда организация была ликвидирована с формулировкой "ведение деятельности, идущей вразрез с местным законодательством". Одним из поводов, приведших к прекращению деятельности HRW в Узбекистане, стала странная попытка последней встать на защиту печально известной семьи Атаевых, во главе с отцом семейства, бывшим председателем правления государственной компании по производству хлебопродуктов.



Алим Альтаев и все его семейство покинуло Узбекистан 18 лет назад, сразу после возбуждения против них уголовного дела о масштабных хищениях в госкомпании. Как позже доказало следствие, Атаевы не просто тихо подворовывали, а расхищали госактив с большим размахом, прибирая к рукам даже фонды муки, предназначенной для малоимущих семей. В целом за три года у руля компании семья обогатилась более чем на 3 млн долларов.



В 2013 году власти Узбекистана, не добившись экстрадиции Атаевых из Франции, где они обосновались, инициировали суд в их отсутствии. Служители Фемиды вынесли вердикт: Атаевых - отца, сына и дочь - приговорили к срокам лишения свободы от девяти до шести лет. Судебный процесс, надо отметить, был открытым. За ходом наблюдали местные правозащитники и даже самые ярые из них были вынуждены признать, что нарушений не было. Все обвинения, предъявленные Атаевым в создании ОПГ и разворовывании средств госкомпании, были доказаны, и ни один из 70 свидетелей не давал показаний по принуждению.



Тем не менее, это не помешало HRW в своем отчете за 2014 год заявить, что судебный приговор над Атаевыми был основан на "сфабрикованных обвинениях" и проходил в "закрытом режиме". Самое интересное, что свое расследование HRW провела просто загадочным образом, находясь за пределами страны. Кстати, на официальный запрос Узбекистана, как им удалось провести столь тщательное расследование, не въезжая в республику, руководство организации так и не ответило.



Зато теперь один из фигурантов этого громкого дела - Надежда Атаева - активно участвует в "круглых столах" и конференциях по вопросам защиты прав человека вместе с руководителями HRW. Более того, под ее патронатом начала функционировать ассоциация "Права человека в Центральной Азии". Необходимо ли говорить, что главным ее партнером также является HRW. Завидная, надо сказать, карьера: из члена ОПГ и коррупционера в известные правозащитники. Но суть не в этом.



Дело Атаевых - лишь часть непростой истории взаимоотношений правозащитной организации с властями Узбекистана, которые, несмотря на весь негатив, после семилетнего перерыва, все-таки разрешили делегации HRW посетить страну. И те по приезду отметили для себя "много положительных изменений". Руководитель HRW по Центральной Азии Стив Свердлов отдельно подчеркнул, что президент Шавкат Мирзиеев поддерживает расширение присутствия организации в Узбекистане.



На вопрос "почему поддерживает?" есть предельно простой ответ: потому что власти Узбекистана в отличие от представителей известной организации своей репутацией дорожат и скрывать ничего не планируют. Источник - ЦентрАзия

Постоянный адрес статьи - http://www.centrasia.ru/newsA.php?st=1532103000

Новости Казахстана

