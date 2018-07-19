 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Пятница, 20.07.2018
19:22  Бывший президент Южной Кореи Пак Кын Хе получила еще восемь лет тюрьмы. К уже полученным 24-м
19:15  Скончался Шинобу Хашимото - сценарист кино-хитов "Семь самураев" и "Расемон"
19:11  Бекмамбетов снимет фильм по сценарию убитого фигуриста Тена
19:10  И снова здравствуйте: почему HRW возвращается в Узбекистан?
19:09  Дамаск реализовал договоренности в Хельсинки
19:08  "Белые каски" бегут от Асада, моля о пощаде
19:07  Второй подозреваемый задержан и признался в убийстве фигуриста Тена
19:04  В Казахстане собрались переименовать Зыряновск в Алтай
19:02  Путин и Трамп устроили торг вокруг судьбы Русского Донбасса, - "СП"
16:27  Глав 28 строительных компаний допрашивают по фактам незаконного строительства в Самарканде
16:26  В Узбекистане создано Агентство по развитию атомной энергии
16:19  Умерла Народная артистка России Иза Высоцкая - первая жена Владимира Высоцкого
16:07  Личность второго подозреваемого в убийстве фигуриста Дениса Тена установлена, он объявлен в розыск
14:47  Умирают лучшие люди, мы остаемся... Памяти Дениса Тена, - Ербол Каиров
14:36  Нужно ли России извиняться перед Афганистаном за ввод войск в 1979-м?
14:28  Кыргызский мед считается самым качественным в мире, - Казим Каракетов
12:58  НефтеИгры. ОПЕК снова в деле, - Даниэл Ергин
12:51  Срываются шагать гробы: русский рок Владимира Маяковского
12:49  Родственники туркменского президента сняли пассажиров с рейса, чтобы самим вылететь этим бортом
12:47  Длинные руки турецкого фонда "Маариф". "Неоосманизм", "высшая раса" и "исламский халифат"
12:44  Конкуренция и взаимодействие ЕС и ЕАЭС в странах Центральной Азии, - Л.Гусев
08:30  Что натворил Трамп? - М.Хазин
08:10  Один из убийц Дениса Тена схвачен и сознался в преступлении
08:04  На распутье. Кто или что стопорит космические проекты Казахстана? - Нурлан Аселкан
08:03  Казахский акцент. Не доведет ли государственный язык до "провинциализации"?
08:01  1956-й. "Демократическое" восстание недобитых фашистов в Венгрии. Как это было, - М.Кустов
07:56  И послы они, солнцем палимы. Путин накрутил хвоста рос-дипломатии, - репортаж А.Колесникова
07:45  Глава Киргизии обеспечил себе спокойное правление, - В.Панфилова
06:47  Вашингтон не хочет отдавать Африку Пекину, - В.Скосырев
06:06  Страна "понтов". Нужно ли запрещать проведение пышных свадеб в Казахстане? - САМ
01:02  Скоропостижно скончался 25-летний кыргызстанский журналист Исмаил Мамытов
00:58  "Подмышки кыргызской политики вонючие?" - Ачык соз
00:45  В Нарынских горах (Киргизия) обнаружены уникальные пектроглифы
00:12  После уйгуров теперь и казахи? Каково сидеть в китайских исправительных лагерях, - Tageszeitung
00:01  Место мэра Бишкека - проклято? Сажают всех
Четверг, 19.07.2018
21:21  Жена едва не зарезала экс-начальника ГУВД Чуйской области Сарчаева
21:14  Дело Браудера может утопить Хиллари Клинтон
21:04  Мэр Бишкека Албек Ибраимов нашелся и сразу задержан и водворен в СИЗО
20:18  Торжество сионизма. Израиль лишил арабский язык статуса государственного
20:10  Культура, однако. Францию захватила эпидемия гонореи и хламидиоза, - Le Figaro
17:17  Триумф и смерть Дениса Тена. Призера Олимпиады-2014 зарезали грабители
14:30  Путин больше не намерен делать ставку на "полезного идиота" Трампа, - Пьер Авриль
13:04  Почему в эпоху средневековья города Казахстана пришли в упадок
13:02  Таджикистан закрывает кустарные заводы по переплавке металлолома
12:58  Древне-кыргызский народ Азы и его современные потомки, - Т.Акеров
12:57  До последней капли. Почему в Таджикистане появился налог на воду, - И.Кармазин
12:54  Афганские компании заинтересованы в импорте муки, макаронных изделии казахстанского производства
12:49  Акимы районов Туркестанской области получили практический опыт в организации территориальной обороны
08:45  Чингис(хан) никогда не был ханом. Правда о "Сотрясателе Вселенной", - Талгат Жумаганбетов
08:39  Этноэтика. Желание быть русским (продолжение), - Юрий Поляков
08:36  Судьба Восточного Туркестана. Как Сталин планировал присоединить к СССР часть Китая, - Я.Бутаков
Архив
  © www.centrasia.ruВверх  
    Узбекистан   | 
И снова здравствуйте: почему HRW возвращается в Узбекистан?
19:10 20.07.2018

Дмитрий Верхотуров

После семилетнего перерыва в Узбекистан возвращается, пожалуй, самая известная правозащитная организация в мире Human Rights Watch. Самая известная, самая скандальная и много других эпитетов с приставкой "самая". Чаще всего в негативном контексте. Деятельность организации, на первый взгляд, призванной защищать права людей по всему миру, все чаще подвергается критике. Кто-то осуждает ее за предвзятое отношение к одним странам в угоду другим, кто-то и вовсе указывает на ее подрывной характер, дестабилизирующий обстановку в том или ином обществе.

За всю историю существования, несмотря на благородную, на первый взгляд, миссию, HRW так и не смогла наработать однозначного положительного авторитета. Почему? Ответ на этот вопрос найти не сложно. Достаточно привести лишь нескольких фактов. В том числе из биографии организации.

Итак, организация Human Rights Watch была основана в 1978 году для поддержки диссидентского движения в Советском Союзе и в странах Варшавского договора и называлась сначала Helsinki Watch. Спрос на правозащитников рос, и объединение стремительно расширяло географию. Постепенно открывались филиалы на всех континентах. В 1989 году все правозащитные секции были объединены в одну организацию - Human Rights Watch - под единым управлением.

На какие средства существует Организация? Это вопрос отдельный и для некоторых ее представителей - весьма болезненный. Официально HRW финансируется за счет добровольных пожертвований. В 2010 году Джордж Сорос, известный не только как финансист и филантроп, но и как политический деятель, фонды которого неоднократно обвинялись в поддержке смены власти в ряде государств, взял большую часть финансовых расходов HRW на себя. Сорос объявил, что выделяет организации 100 млн долларов.

Финансирование на уровне государств в организации отрицают, однако некоторые фонды-спонсоры HRW получают деньги от правительств. То есть работает посредническая схема. Названия фондов сайт организации не уточняет, но известно, что 75 % финансирования приходится на страны Северной Америки. Исходя из этого, можно с большой долей вероятности предположить правительство какой страны стоит за финансированием. Это к вопросу о том, насколько объективны эксперты HRW в своих оценках, принимая во внимание тот факт, что у них есть постоянный и весьма щедрый спонсор.

Впрочем, даже если не брать во внимание факт того, что независимая организация на самом деле финансово зависит от отдельных стран, поводов заподозрить HRW в необъективности все равно найдется немало. Один из последних связан с критикой организации в отношении Израиля. В прошлом году HRW вдруг не смогла аккредитовать своего сотрудника в этой стране. Тель-Авив просто отказал ему в рабочей визе с формулировкой "отчеты организации служат палестинской пропаганде, прикрываясь ложным флагом прав человека".

Дело в том, что в последние годы HRW как никогда часто осуждала Израиль за нарушения международного права. И вроде это понятно. В условиях перманентной войны, которую ведет Израиль с соседями, нарушения прав человека, пусть даже человека по другую сторону баррикад - неизбежны. Но! HRW при этом ни слова не упомянула о других странах региона с авторитарными режимами и просто бесчисленным списком нарушений. О странах, которые обвиняются в поддержке и финансировании международного терроризма, и где общество живет по законам, не сильно отличным от средневековых. Такие вот двойные стандарты.

В качестве показательного можно привести пример деятельности HRW и в Узбекистане. В 2011 году решением Верховного суда организация была ликвидирована с формулировкой "ведение деятельности, идущей вразрез с местным законодательством". Одним из поводов, приведших к прекращению деятельности HRW в Узбекистане, стала странная попытка последней встать на защиту печально известной семьи Атаевых, во главе с отцом семейства, бывшим председателем правления государственной компании по производству хлебопродуктов.

Алим Альтаев и все его семейство покинуло Узбекистан 18 лет назад, сразу после возбуждения против них уголовного дела о масштабных хищениях в госкомпании. Как позже доказало следствие, Атаевы не просто тихо подворовывали, а расхищали госактив с большим размахом, прибирая к рукам даже фонды муки, предназначенной для малоимущих семей. В целом за три года у руля компании семья обогатилась более чем на 3 млн долларов.

В 2013 году власти Узбекистана, не добившись экстрадиции Атаевых из Франции, где они обосновались, инициировали суд в их отсутствии. Служители Фемиды вынесли вердикт: Атаевых - отца, сына и дочь - приговорили к срокам лишения свободы от девяти до шести лет. Судебный процесс, надо отметить, был открытым. За ходом наблюдали местные правозащитники и даже самые ярые из них были вынуждены признать, что нарушений не было. Все обвинения, предъявленные Атаевым в создании ОПГ и разворовывании средств госкомпании, были доказаны, и ни один из 70 свидетелей не давал показаний по принуждению.

Тем не менее, это не помешало HRW в своем отчете за 2014 год заявить, что судебный приговор над Атаевыми был основан на "сфабрикованных обвинениях" и проходил в "закрытом режиме". Самое интересное, что свое расследование HRW провела просто загадочным образом, находясь за пределами страны. Кстати, на официальный запрос Узбекистана, как им удалось провести столь тщательное расследование, не въезжая в республику, руководство организации так и не ответило.

Зато теперь один из фигурантов этого громкого дела - Надежда Атаева - активно участвует в "круглых столах" и конференциях по вопросам защиты прав человека вместе с руководителями HRW. Более того, под ее патронатом начала функционировать ассоциация "Права человека в Центральной Азии". Необходимо ли говорить, что главным ее партнером также является HRW. Завидная, надо сказать, карьера: из члена ОПГ и коррупционера в известные правозащитники. Но суть не в этом.

Дело Атаевых - лишь часть непростой истории взаимоотношений правозащитной организации с властями Узбекистана, которые, несмотря на весь негатив, после семилетнего перерыва, все-таки разрешили делегации HRW посетить страну. И те по приезду отметили для себя "много положительных изменений". Руководитель HRW по Центральной Азии Стив Свердлов отдельно подчеркнул, что президент Шавкат Мирзиеев поддерживает расширение присутствия организации в Узбекистане.

На вопрос "почему поддерживает?" есть предельно простой ответ: потому что власти Узбекистана в отличие от представителей известной организации своей репутацией дорожат и скрывать ничего не планируют.

Источник - ЦентрАзия
Постоянный адрес статьи - http://www.centrasia.ru/newsA.php?st=1532103000
Новости Казахстана

 Перейти на версию с фреймами
  © www.centrasia.ruВверх  