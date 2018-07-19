 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Дамаск реализовал договоренности в Хельсинки
19:09 20.07.2018

Достигнуто соглашение о примирении между сирийской оппозицией и армией в районе Голан

Отряды вооруженной оппозиции и сирийская армия заключили соглашение о примирении в провинции Эль-Кунейтра, которая примыкает к оккупированным Израилем Голанским высотам. Согласно договоренности, сирийская армия и российская военная полиция будут размещены у границы демилитаризованной зоны между Израилем и Сирией. Эль-Кунейтра входит в юго-западную зону деэскалации, гарантами которой являются Россия, США и Иордания. Судьба этой провинции решалась сначала в Москве на переговорах с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, а потом в Хельсинки на российско-американском саммите. После завершения военной операции в Эль-Кунейтре, единственной зоной деэскалации, которую сирийская армия еще не пыталась взять под свой контроль, останется провинция Идлиб.

Соглашение подразумевает прекращение огня и сдачу вооруженной оппозицией тяжелого и среднего вооружения сирийским военным. Как и в соглашении, достигнутом ровно неделю назад в провинции Деръа, у вооруженных группировок есть выбор: остаться в Эль-Кунейтре и урегулировать свой правовой статус с властями или уехать на север Сирии в Идлиб. Провинции Деръа и Эль-Кунейтра входили в юго-западную зону деэскалации, соглашение о которой было достигнуто год назад между Россией, Иорданией и США.

По данным "Ъ", российские военные, которые вели переговоры с оппозицией, пытались убедить бойцов остаться в Эль-Кунейтре, так как рано или поздно встанет вопрос о возвращении Идлиба под контроль Дамаска и бежать больше будет некуда.

Провинция Идлиб - последняя из четырех зон деэскалации, которую Дамаск еще не пытался вернуть под свой контроль. Эта зона находится под опекой Турции.

Военная операция на юге Сирии началась в середине июня. Спустя три недели было достигнуто соглашение с вооруженной оппозицией в провинции Деръа. До этого момента практически все соглашения подразумевали выход вооруженной оппозиции и террористических группировок в Идлиб и другие районы на север страны. В Деръа впервые достигнута договоренность, что желающие могут остаться дома, местные советы могут сохранить самоуправление населенными пунктами, а отряды вооруженной оппозиции могут заниматься охраной "освобожденной" территории и борьбой с террористами в составе специального подразделения сирийской армии. Это соглашение было решено распространить на другие районы юга.

Как идет наступление сирийских правительственных сил в зонах деэскалации

На данный момент 90% провинции Деръа находится под контролем Дамаска. Около 100 тыс. беженцев, которые, опасаясь бомбардировок, находились несколько недель в приграничной полосе между Сирией и Иорданией, вернулись домой. Благодаря договоренностям в Деръа нет таких тотальных разрушений, как в Восточной Гуте во время военной операции весной нынешнего года.

После успеха в Деръа целью сирийской армии стала Эль-Кунейтра. Военная операция в этом районе была невозможна без согласия Израиля, который выдвинул свои условия: ни один снаряд не должен залетать в демилитаризованную зону даже случайно, в зону также не должны заходить сирийские солдаты, а структура и численность сирийских сил не должна нарушать соглашения 1974 года о размежевании между Сирией и Израилем, а главное - в этом районе не должно быть проиранских сил, включая отряды ливанского движения "Хезболла". Эти условия обговаривались российскими и израильскими военными. В середине июня, как писали израильские СМИ, Израиль посещал начальник Главного управления военной полиции Минобороны Владимир Ивановский.

Окончательно договоренности были закреплены в ходе визита в Москву премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху. Именно после его визита началось военное наступление в Эль-Кунейтре, одновременно шли переговоры. В ходе визита в Москву Биньямин Нетаньяху сообщил своему пулу журналистов, что проиранских сил в районе сирийско-израильской границы практически не осталось. Согласно источникам "Ъ" в Израиле и Сирии, часть бойцов просто переоделась в форму сирийской армии, однако учитывая, что они предпочитают не афишировать свое участие в операции, Израиль предпочел закрыть это глаза.

Как сирийская армия отвоевала центр страны

США также дали свое добро на операцию на юге при условии соблюдения безопасности Израиля. Это было подтверждено на саммите в Хельсинки президентами России и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом. "Хотел бы также отметить, что после завершения окончательного разгрома террористов на юго-западе Сирии, в так называемой южной зоне, ситуация на Голанских высотах должна быть приведена в полное соответствие с соглашением 1974 года о разъединении израильских и сирийских войск",- сказал на пресс-конференции по итогам переговоров Владимир Путин. Этими словами он подчеркнул главные условия России - никакого снисхождения боевикам террористических группировок "Исламское государство" и "Джебхат ан-Нусра" (запрещены в РФ) быть не может. Ранее российские официальные лица неоднократно ставили в вину США, что они покровительствуют террористам и не исполняют своих обязательств по размежеванию вооруженной оппозиции с террористическими группировками.

Благодаря достигнутому соглашению беженцы, которые находятся на границе с Израилем, смогут вернуться домой. А перед Дамаском встанет вопрос о возвращении под свой контроль оставшейся территории страны. В основном речь идет об Идлибе, курдских районах на севере Сирии и восточном береге Евфрата.

Марианна Беленькая

Источник - Коммерсант
Постоянный адрес статьи - http://www.centrasia.ru/newsA.php?st=1532102940
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