В Казахстане собрались переименовать Зыряновск в Алтай

19:04 20.07.2018 Уличное затмение



Переименовать переулок Советский в Тенистый предлагают члены Зыряновского совета общественности. А всего, по их мнению, 28 улиц должны сменить названия.



Общественников поддержал аким Восточно-Казахстанской области Даниал Ахметов, обратив внимание, что названия многих улиц устарели.



Почему, – спросил он, выступая в Зыряновске, – мы должны держаться за названия улиц, связанные с именами Ленина, Кирова, Орджоникидзе, Дзержинского, по вине которых погибли миллионы людей? Нам нужно призывать наших детей и внуков к дружбе, поэтому давайте сделаем улицу Дружбы – Достық. Или Независимости – Тәуелсіздік. Нам нужны герои нашего времени, так почему не назвать улицу именем Героя Советского Союза, Халық қаһарманы Сагадата Нурмаганбетова? Есть герои войны и среди зыряновцев. Есть великий Джамбул, и великие Лермонтов, Пушкин, Абай и Мухтар Ауэзов. У нас есть прекрасные рабочие и инженеры, учителя и врачи. Давайте двигаться в этом направлении.



Еще раньше местные активисты предложили переименовать улицу Советскую в Тәуелсіздік, а улицу Ленина – в Астану. Вместо Лениногорской должна появиться улица Вишневая, Комсомольской предлагается присвоить имя Героя Советского Союза, почетного гражданина Зыряновска Павла Кольцова. Улицы Канавная, Пролетарская и Ворошилова, скорее всего, станут Родниковой, Спортивной и Труда. Однако самой большой сенсацией может стать переименование самого города в Алтай.



Андрей КРАТЕНКО | Восточно-Казахстанская область Источник - Экспресс-К

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