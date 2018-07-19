Путин и Трамп устроили торг вокруг судьбы Русского Донбасса, - "СП"

19:02 20.07.2018 Трамп сбагрил Донбасс Путину

Президент России предложил американскому коллеге новый план урегулирования



Андрей Полунин

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Геворг Мирзаян

Николай Топорнин



Президент РФ Владимир Путин предложил президенту США Дональду Трампу урегулировать кризис в Донбассе с помощью референдума. Эту идею российский лидер озвучил на встрече в Хельсинки, сообщает агентство Bloomberg.



О своем предложении Трампу глава Кремля сообщил накануне на закрытой части встречи с послами и постоянными представителями России, рассказали агентству двое участников встречи на условиях анонимности. По их словам, Путин заявил, что было решено не озвучивать инициативу о референдуме публично, "чтобы президент США мог ее обдумать".



Речь идет о референдуме под эгидой международных организаций, на котором жители Донецкой и Луганской народных республик выскажутся о статусе территорий. Других подробностей собеседники агентства не привели.



Ранее Путин, выступая на совещании российских послов и постпредов, отметил, что в настоящее время сохраняются риски обострения ситуации на юго-востоке Украины.



"Причины, по сути, те же: несоблюдение сегодняшними украинскими властями взятых на себя обязательств, отказ от мирного разрешения конфликта", - сказал глава российского государства. По его словам, со стороны Киева "демонстрируется откровенное пренебрежение договоренностями, нежелание вести диалог со своими гражданами, все сценарии рассчитываются по силовому пути".



Тем не менее, Кремль по-прежнему исходит из того, что "минский комплекс мер остается реальной основой для политического урегулирования кризисной ситуации", подчеркнул президент РФ.



По мнению экспертов, возможное обострение в Донбассе связано с рядом внешнеполитических событий, а также ситуацией на самой Украине. Это и открытие моста через Керченский пролив, и конфликты внутри украинской правящей элиты. Причем, обострение на руку как Петру Порошенко, который объявил, что в 2019 году собирается вновь баллотироваться на пост президента Украины, так и его оппонентам. Порошенко - чтобы поднять свой рейтинг, и иметь предлог при необходимости президентские выборы отменить. Оппонентам - чтобы заявлять, что Порошенко, как верховный главнокомандующий, не справляется с ситуацией в Донбассе.



Причем, ВСУ не стоит недооценивать. По мнению депутата Госдумы третьего и четвертого созывов Виктора Алксниса, за четыре года Киев с помощью западных кураторов сумел фактически заново создать армию, и она в корне отличается от армии образца 2014 года.



"Боевой потенциал ВСУ серьезно превосходит все то, что имеют республики Донбасса. Это армия, с которой даже российским Вооруженным силам будет не так просто справиться. ВСУ прошли не только через реформы - армия пропустила через Донбасс сотни тысяч своих военнослужащих для приобретения боевого опыта. Так что больше „котлов", которые мы наблюдали в 2014-2015 годах, я считаю, не будет", - уверен Алкснис.



С учетом, что на Трампа по возвращению из Хельсинки обрушился шквал критики за якобы проявленную слабость в диалоге с Путиным, идея референдума в Донбассе вряд ли придется по душе американскому лидеру. К тому же Киев уже побежал за поддержкой к кураторам в Вашингтоне - попросил официальных разъяснений о якобы имевшем место обсуждении на американо-российской встрече новых предложений по урегулированию.



Есть ли шанс, что референдум в Донбассе состоится, или мы действительно увидим обострение - и серьезное?



- Странно, что с предложением провести референдум Путин обращается к Трампу, - отмечает экс-директор информационного офиса Совета Европы, преподаватель кафедры европейского и конституционного права МГИМО МИД РФ Николай Топорнин. - Все же США формально не имеют отношения к нормандскому формату, и не участвуют в мирных переговорах, хотя Киев кулуарно поддерживают - именно американцы стояли за "майданной" революцией. На мой взгляд, более уместно Путину было бы обсуждать такие идеи с канцлером ФРГ Ангелой Меркель или президентом Франции Эммануэлем Макроном.



Тот факт, что Путин рассказал о своем предложении Трампу - я считаю, свидетельство того, что российский лидер не особенно верит в эту инициативу. Хотя бы потому, что с таким референдумом никогда не согласятся в Киеве. Надо думать, как в случае с Крымом, украинские власти заявят, что в конституции Украины нет положения, согласно которому отдельные территории могут проводить референдум, и получать от этого дивиденды.



Плюс к тому, в "незалежной" прекрасно понимает: после четырех лет жесткой войны в Донбассе - блокад, обстрелов, гибели мирных жителей, - можно заранее предсказать итоги голосования. Проголосуют, скорее всего, как в Крыму - никто не захочет возвращаться под эгиду Киева. Просто потому, что военнослужащим ДНР и ЛНР это может грозить уголовным преследованием, а остальному населению - нищенскими украинскими пенсиями, да еще сильным административным давлением со стороны наместников, которых пришлет Киев.



"СП": - Зачем Путин вообще предлагал такой вариант Трампу?



- Я считаю, от безысходности. Четыре года идет минский процесс, но не продвинулся ни на сантиметр. Очевидно, и в ближайшее время продвижения не будет - потому что по многим параметрам этот процесс не удовлетворяет ни Украину, ни ЛНР и ДНР, ни даже Россию. Мы ведь не собираемся передавать контроль над границами с непризнанными республиками украинским пограничникам, не так ли?



Когда-то Минск-2 виделся как вариант прекращения боевых действий, и попытка перевода конфликта в мирное русло. Но сейчас очевидно, что процесс урегулирования умер, и нужно думать об условном Минске-3, чтобы сдвигать дело с мертвой точки.



Возможно, поэтому Путин и предложит Трампу референдум - хотя эта идея, я считаю, полностью утопическая.



Возможно, конечно, Путин рассчитывал, что Трамп как эксцентричный политик схватится за референдум - мол, давайте попробуем. Но, думаю, после того, как президент США вернулся в Вашингтон и пообщался с конгрессменами, ни на какой референдум он не согласится.



"СП": - Путин считает, что есть риск эскалации в Донбассе. Насколько он велик?



- Для такой эскалации я не вижу серьезных оснований. Начать с того, что на Украине скоро уборка урожая - с августа по октябрь Киев всегда объявлял паузу в военной активности. Война войной, а людям надо жить. С учетом, что государственного финансирования на Украине практически нет, и пенсии мизерные, единственное, что помогает выживать - возможность держать приусадебное хозяйство.



Кроме того, по Донбассу сейчас барражирует Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ. Киеву не слишком интересно, если она зафиксирует обстрелы с украинской стороны, и доложит об этом в Вену.



Именно поэтому в ближайшие два-три месяца я серьезного обострения не жду.



"СП": - Порошенко может попытаться поднять рейтинг, сыграв на обострение в Донбассе?



- Рейтинг у Порошенко действительно очень низкий - по данным украинских социологических агентств, от 5 до 7,8%. Для сравнения, рейтинг лидера "Батькивщины" Юлии Тимошенко - около 21%.



Но проблема президента Украины в том, что новый конфликт на востоке его рейтинг особенно не поднимет. Этот сценарий воспринимается населением как заезженная пластинка. К тому же главная причина падения рейтинга - не Донбасс, а бедственная ситуация в украинской экономике. И исправить ее за оставшееся до выборов время Порошенко при всем желании не может.



На мой взгляд, ситуация для него крайне сложная - какой бы ход не сделал украинский президент, политических бонусов не просматривается. Так что, вероятнее всего, мы не увидим ни референдума, ни войны.



- Абсолютно нормально, что Владимир Путин ставит в известность послов и постпредов о содержании своих переговоров с Трампом, - отмечает доцент департамента политологии Финансового университета при правительстве РФ Геворг Мирзаян. - Да и позиция Трампа по Украине давно известна - для него это пассив, от которого нужно избавиться. "Незалежная" не просто объект, который не приносит пользы, но объект, который приносит убыток.



Украина требует вложений, и во многом из-за украинского фактора Москва сейчас развернута в направлении Пекина - для американцев это серьезная угроза. С другой стороны, Порошенко своими действиями дискредитирует весь Запад, более того, пытается втянуть Запад в конфронтацию с Россией, чего Трампу не надо.



С точки зрения президента США, украинский проект свою задачу выполнил: рассорил Европу с Россией до определенного уровня, плюс отвратил значительную часть украинского населения от Москвы. Сейчас этот проект стал ненужным, и Трамп пытается от него избавиться - сбагрить его Путину.



"СП": - Нам интересно это предложение?



- Путин, как я понимаю, не готов этот проект у Трампа покупать. Во-первых, потому, что американский лидер хочет за него слишком много. Во-вторых - и это главное - у нас нет гарантий, что сделка с Трампом по Украине будет поддержана Конгрессом США, и вообще сможет реализоваться.



Именно поэтому украинская тема обсуждается - Трамп предлагает свои варианты, Путин свои, - но на какой-то конструктив на украинском направлении мы с американцами не выходим. Источник - СвободнаяПресса

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