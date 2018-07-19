Глав 28 строительных компаний допрашивают по фактам незаконного строительства в Самарканде

16:27 20.07.2018 В течение пяти дней после задержания главы Самаркандской области Туроба Джураева в области были задержаны руководители 28 строительных компаний, которые находятся под интенсивным допросом. Руководители десятка строительных компаний покинули страну.



– В области работают три группы, находящиеся под непосредственным контролем председателя Службы госбезопасности Ихтиера Абдуллаева, главы Министерства внутренних дел Пулата Бабаджанова и генерального прокурора Отабека Мурадова. Допрашиваются руководители 28 строительных компаний, которые давали взятку бывшему главе Туробу Джураеву, чтобы получить разрешение на строительство жилых многоэтажных домов. Изменена мера пресечения в отношении заместителя экс-главы области по вопросам капитального строительства Уткира Абдуллаева. Абдуллаев ходит на допрос из дома. Он пока не вернулся на работу, – сообщил самаркандский чиновник.



Как рассказал сотрудник Самаркандского областного управления Министерства по делам культуры и спорта Узбекистана, в настоящее время допрашиваются десятки бывших чиновников, задержанных за дачу разрешения на строительство жилых многоэтажных домов в исторической части Самарканда, которое проводилось с нарушениями норм ЮНЕСКО.



– Из-за самоволия чиновников были разрушены древние исторические и культурные памятники в Самарканде. Город находился под угрозой потери своей привлекательности для туристов. Находящийся под арестом экс-глава Самаркандской области не учел тот факт, что туристы приезжают в Самарканд не для того, чтобы посмотреть на современные здания, а напротив, чтобы посетить исторические памятники, – сказал сотрудник Минкультуры Узбекистана.



По словам представителя правоохранительных органов Самаркандской области, в ходе проверок было выявлено 3 тысячи 458 компаний-пустышек.



– Эти фейковые компании, у которых не было даже банковских счетов, были открыты в основном для отмывания денег. В основном все они были строительными компаниями. Сейчас руководители более десяти строительных компаний уехали якобы отдыхать в Турцию, Россию, Испанию и Чехию. Всем им отправлены повестки. В материалах уголовного дела имеются показания о том, что именно руководители этих строительных компаний заносили Джураеву доллары в конвертах. Во время задержания чиновника в сейфе в его рабочем кабинете были обнаружены деньги в размере одного миллиона долларов США. Джураев уже признался в том, что брал эти деньги у руководителей строительных компаний в качестве взятки, – сказал сотрудник правоохранительных органов.



Один из родственников экс-главы Самаркандской области Туроба Джураева, находящегося под арестом с 10 июля этого года, рассказал, что последний страдает сахарным диабетом и болезнью дыхательных путей и допрашивается в следственном изоляторе в очень тяжелых условиях. "Ему не дают лекарства, которые он принимал. Его допрашивают две бригады. Туробжон-ака находится в изнеможенном состоянии из-за допросов. Следователь сообщил адвокату, что он уже признал свою вину. Его морально сломали для того, чтобы получить признательные показания", – сказал он. Источник - centralasian.org

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